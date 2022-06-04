Росіяни обстріляли Гуляйполе з РСЗВ, - Запорізька ОВА

Підрозділи Сил оборони тримають рубежі. Ворог активних наступальних дій не проводив. Силами окремих підрозділів намагався вступати у бойові зіткнення, успіху не мав. Здійснював вогневе ураження за допомогою ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські заброди продовжують цинічно порушувати норми права війни. Зокрема, здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирним домогосподарствам м. Гуляйполе, а також з артилерії - села Преображенка та Успенівка. Внаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько одинадцяти будинків та два магазини.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне", - йдеться у повідомленні.

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Також у ОВА зазначають, що ворог завдав авіаційного удару в районі Кам’янське. Українські захисники відповідали вогневими ударами. Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки. На інших рубежах вздовж лінії розмежування наші воїни ведуть стримуючі дії.