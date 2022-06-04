Россияне обстреляли Гуляйполе из РСЗО, - Запорожская ОВА

Подразделения сил обороны держат рубежи. Враг активных наступательных действий не производил. Силами отдельных подразделений пытался вступать в боевые столкновения, успеха не имел. Совершал огневое поражение с помощью ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Русские заброды продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Гуляйполе, а также из артиллерии - села Преображенка и Успеновка. В результате российских артиллерийских ударов было повреждено около одиннадцати домов.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времьевка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Червоное, Гуляйполе, Орехов , Малые Щербаки и Чаривное", - говорится в сообщении.

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Также в ОВА отмечают, что враг нанес авиационный удар в Каменском районе. Украинские защитники отвечали огневыми ударами. Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки. На других рубежах вдоль линии разграничения наши воины ведут сдерживающие действия.