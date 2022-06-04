Найгарячішими точками на фронті залишаються Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок, - радник глави МВС Денисенко
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В МВС назвали найгарячішими точками на фронті Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок. Ситуація там дуже складна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що ситуація в Сєверодонецьку "дуже складна", російські окупанти підтягли до міста значні сили.
За словами Денисенка, друга найгарячіша точка - це напрямок на Слов'янськ.
"Росіяни зараз підтягують туди максимальну кількість сил, які в них є. На цьому напрямку зосереджується вже білпонадьше 20 батальйонних тактичних груп, а одна така група - це 600-800 осіб, це більш як 30 БТРів, 10 танків", - розповів він.
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KosAn30 JT26
показати весь коментар04.06.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Шмалько 8817c2b1
показати весь коментар04.06.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 0
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