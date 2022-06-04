Російські війська захопили майже весь Сєверодонецьк, - Бутусов

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що росіяни захопили майже все місто Сєверодонецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов зазначив: "Російські війська захопили майже усе місто, і сьогодні продовжували атаки увесь день, але зустріли відчайдушний опір украінських воїнів на околицях у кількох мікрорайонах.

Російська артилерія, міномети та танки сьогодні протягом 12 годин піддавали щільному артилерійському обстрілу усі квартали, які захищають наші бійці, будинки мирних мешканців, та територію заводу "Азот".

Кілька російських штурмових груп намагались під прикриттям артилерійського вогню прорвати нашу оборону, але усі спроби було відбито.

Російські війська зносять будинки зосередженим вогнем, не звертаючи увагу, чи переховуються у будинках мирні громадяни. Те, що ворог не здатен захопити він намагається просто знищити.

Украінські воіни попри важку обстановку наносять противнику значні втрати, боі йдуть жорстокі із застосуванням усіх видів зброї, але передусім артилерії".

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