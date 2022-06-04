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Сєверодонецьк (474) Бутусов Юрій (3129)

Російські війська захопили майже весь Сєверодонецьк, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що росіяни захопили майже все місто Сєверодонецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Бутусов зазначив: "Російські війська захопили майже усе місто, і сьогодні продовжували атаки увесь день, але зустріли відчайдушний опір украінських воїнів на околицях у кількох мікрорайонах.

Російська артилерія, міномети та танки сьогодні протягом 12 годин піддавали щільному артилерійському обстрілу усі квартали, які захищають наші бійці, будинки мирних мешканців, та територію заводу "Азот".

Кілька російських штурмових груп намагались під прикриттям артилерійського вогню прорвати нашу оборону, але усі спроби було відбито.

Російські війська зносять будинки зосередженим вогнем, не звертаючи увагу, чи переховуються у будинках мирні громадяни. Те, що ворог не здатен захопити він намагається просто знищити.

Украінські воіни попри важку обстановку наносять противнику значні втрати, боі йдуть жорстокі із застосуванням усіх видів зброї, але передусім артилерії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Російські війська захопили майже весь Сєверодонецьк, - Бутусов 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+51
в даних обставинах я схильний вірити в песимістичніший сценарій
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04.06.2022 03:27
+47
Проклята московія зі своїм "братським" рашизмом. Слава Воїнам!
Слава Героям!
Ганьба пілюлі-арестовичу з його коментарями.
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04.06.2022 03:29
+38
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04.06.2022 05:52
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Зрада була з початком війни і зрада була з захисниками Маріуполя.
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04.06.2022 08:16 Відповісти
Это Вы пишете, чтобы настроение поддержать? Для этого Арестовича хватает.
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04.06.2022 08:21 Відповісти
Не перевірене:
"Контрнаступ" ніякий не контрнаступ, а допомога у відступу арьергарду.
Що би той зміг відступити, а не потрапити в оточення. Для цього були змушені перекидати допомогу з інших напрямків.
ЗСУ планувало залишити місто ще тиждень тому.
Але Головнокомандувач топав ножками і вимагав "ні шагу назад". Коли стало зовсім хреново, все таки змушені залишити.
Але, коли допомога відступу виявилась раптово дуже вдалою, Головнокомандувачу прийшла у голову ідея зобразити, що "все так і було задумано ГЕНІАЛЬНИМ Головнокомандуючим" і потрібно "йти далі і ловити у пастку" усю групіровку ворога.
ХРЗ що далі буде і які сили зможе кинути ворог, коли отямиться.
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04.06.2022 07:15 Відповісти
Ну і от.
Арестовищ знову облажався.
І був тут дописувач, який гарантував мені особисто що Сєвєродонецьк не віддадуть.
Спеціалісти зелені, бляха. Та по карті все видно. Навіть мені.
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04.06.2022 07:51 Відповісти
Треба йти звідти, поки котла немає.
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04.06.2022 07:54 Відповісти
котла там не буде, якщо цікаво трохи розібратись в оперативній обстановці самому, а не слухати бозна кого - дивіться карту: https://liveuamap.com/ru
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04.06.2022 08:46 Відповісти
Поки що немає. Але все до того йде, якщо не відійдуть:

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04.06.2022 09:34 Відповісти
Я підписаний на телегу бійця, якій на передовій у Северодонецьку. Казав учора, що ситуація покращилась.
https://t.me/magnat_ua
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04.06.2022 07:58 Відповісти
А зброя вже йде..скоро буде....ось німеччина тільки виготовить....
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04.06.2022 08:09 Відповісти
Курица рашистская ,оружие из Германии нас не лимитирует особо, основной поток непрерывный идет из США и Британии
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04.06.2022 09:33 Відповісти
Сумно не від того що ми втратили місто, бо таке буває на війні, а від того що ті хто пишуть правду вороги. Крім інтернету правду взнати важко, бо на марафоні тільки якісь експерти незрозумілі та Арестович. А реальна карти боїв та втрат і прорахунків замовчується...
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04.06.2022 08:10 Відповісти
за мирных жителей в Северодонецке отвечает главнокомандующий. За то что не было принудительной эвакуации.
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04.06.2022 08:17 Відповісти
МирньІе жители могли вьІехать из Северодонецка десятки раз, но не желают єтого делать, а некоторьІе ждут своих сьІнков-"освободителей", Поетому необходимо спасать ЗСУ, им еще предстоит воевать, а гнильІе ватники уже завтра будут рассказьІвать как они страдали от украинской власти, как у Мариуполе. А попрятавшиеся ментьІ, сразу вьІйдут общественньІй порядок охранять.
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04.06.2022 08:25 Відповісти
Не все могут выехать. Представь себе пенсионера с кучей болячек и пенсией в 3500, если еще и детей нет. Куда ты выедешь с такими доходом?
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04.06.2022 13:32 Відповісти
а як доставити пенсію ту в окуповане місто пенсіонер не подумав? чи він надіявся, що буде так як з 2014 року - одна пенсія від раші, друга від нас?
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04.06.2022 15:07 Відповісти
В точку. Одна от раши вторая от нас! Исключительно поэтому они русских и ждут. Так была одна пенсия, а стало две
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04.06.2022 19:50 Відповісти
Чувак там осталася вата яка ждє асвабадітєлєй...
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04.06.2022 12:08 Відповісти
Нічого не зміниться доти, доки аналогічним чином не будуть зноситися і кацапські міста. Це - об'єктивна реальність.
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04.06.2022 08:38 Відповісти
Да не нужно сносить кацапские города, нужно бить по важным объектам на территории параши - склады, скопления техники, аэродромы, заводы.
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04.06.2022 09:32 Відповісти
Як це не нужна? Нужна-нужна! Око за око! Щоб кацапські свиноматки тоже побігали з окровавленими пиками, щоб орки засинали і прокидалися виключно під музику повітряної тривоги, щоб іпотечні доміки ************ в пил. Поки кожен зі 140 000 000 лаптєногів не відчує на собі персонально наслідки Zомбування, нічого не буде, буде далі грабуватися і знищуватися Україна під безмежне занепокоєння з усіх сторін, бо ж негри, бач, голодатимуть, ой лишенько, яка біда, куме.
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04.06.2022 11:32 Відповісти
Ну вообще было бы неплохо, если бы избиратели ***** и родственники российских солдат пожили хотя бы пару лет под обстрелами, просыпаясь по нескольку раз за ночь от воя сирен. Это хорошо прочищает мозги таким как кацапы.
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04.06.2022 15:04 Відповісти
Надеюсь, для отступления всё подготовлено!
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04.06.2022 10:05 Відповісти
Пане Бутусов! Не на часы крытыкуваты Ze-шваль владу!
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04.06.2022 10:06 Відповісти
от же ***** Люська Зайцева. опять *******
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04.06.2022 10:07 Відповісти
не фанат люськи, но он сказал, что наши контролируют малую часть и за центр идет бой и всё это по словам Гайдая, просто цитата, не говоря уже о том, что это война и прошло уже больше 12 часов с того момента и в месте, где ситуация меняется каждую минуту
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04.06.2022 11:36 Відповісти
Не дайте форсировать реку (Севкерский Донец) и не просрите еще Лисичанск!!!
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04.06.2022 10:34 Відповісти
Дивно, Гайдай постить картинки з половиною міста у нас... Хто ж каже правду?
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04.06.2022 10:45 Відповісти
Піррова перемога.
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04.06.2022 10:49 Відповісти
Очень стратегический объект...для мавзолейных дерьмоедов...
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04.06.2022 11:02 Відповісти
Так там же мирне населення? Те, що не схотіло евакуюватись.
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04.06.2022 12:38 Відповісти
Чому с Градів не накривають оккуповани райони? Там щілність орків як раз для РСЗВ.
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04.06.2022 11:37 Відповісти
Арестович сказал, что таков был украинский план, сдать Северодонецк.
То есть это была спецоперация по заманивания русских в ловушку.

Даже если и так, мирное население не должно было участвовать в этом.
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04.06.2022 11:37 Відповісти
Ты вообще в курсе кто такой арестович? Он играл женщину в дешевеньком тупом комедийном шоу.

А теперь люди слушают его высеры. Стыдно за дебилов, которые выбрали клоунов
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04.06.2022 12:15 Відповісти
Это был сарказм.
На самом деле мне чихать кого он играл. Кстати есть и великие актеры игравшие женщин.

Мне достаточно того, что он сам признался в том, что ****** нещадно украинцам.
Вопрос в другом - что он делает при власти?
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04.06.2022 12:17 Відповісти
Грустно, конечно, но вполне ожидаемо. Если к месту спокойно добирается кацапская авиация и добивает арта, то вопрос потери дело времени.
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04.06.2022 12:59 Відповісти
На deepstate динаміка останніх трьох днів абсолютно протилежна - прогорніть з 3 червня ситуацію на друге і перше. Тоді дійсно майже все місто було рожевим, а учора лише половина.
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04.06.2022 13:27 Відповісти
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04.06.2022 13:39 Відповісти
Коли солдати чужої країни згвалтують твою жінку і дочку, вб'ють твоїх синів, перечитай ще раз свій пост, та зрадій як мудро ти вчинив, що здався без бою.
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04.06.2022 13:53 Відповісти
Обосраная 2я армия мира хотевшая дойти за неделю до Лондона и Лиссабона застряла на дачном кооперативе Северодонецк
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04.06.2022 14:01 Відповісти
Вообще-то масштабы военных операций т.н. "армии" ырэф впечатляют
Так скоро и Лондон возьмут,походу..
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04.06.2022 14:23 Відповісти
Стрелков Игорь Иванович

Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу.
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04.06.2022 15:28 Відповісти
Заспокойтесь. Інформація Бутусова дещо застаріла.

Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
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04.06.2022 15:32 Відповісти
Заспокойтесь інформація Бутусова дещо застаріла.

Стрелков Игорь Иванович

Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
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04.06.2022 15:38 Відповісти
Арестович? Я не узнал вас в гриме.
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04.06.2022 16:06 Відповісти
1.03.2022 вийшов у відставку, "украинский ахвицер в атстафффке"?
Щось ти "родився" зарано.
Щось мені підказує, що ти *********** трололо під VPN.
Скерую тебе, красавця, у спам. Для профілактики.
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04.06.2022 20:55 Відповісти
Хто із речників підараси
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04.06.2022 17:23 Відповісти
Это там Безумная контролирует и помагает
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04.06.2022 21:46 Відповісти
Хто вкурсі ? А де наш сивочолий гетьман ?
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06.06.2022 01:55 Відповісти
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