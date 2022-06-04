Російські війська захопили майже весь Сєверодонецьк, - Бутусов
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що росіяни захопили майже все місто Сєверодонецьк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Російські війська захопили майже усе місто, і сьогодні продовжували атаки увесь день, але зустріли відчайдушний опір украінських воїнів на околицях у кількох мікрорайонах.
Російська артилерія, міномети та танки сьогодні протягом 12 годин піддавали щільному артилерійському обстрілу усі квартали, які захищають наші бійці, будинки мирних мешканців, та територію заводу "Азот".
Кілька російських штурмових груп намагались під прикриттям артилерійського вогню прорвати нашу оборону, але усі спроби було відбито.
Російські війська зносять будинки зосередженим вогнем, не звертаючи увагу, чи переховуються у будинках мирні громадяни. Те, що ворог не здатен захопити він намагається просто знищити.
Украінські воіни попри важку обстановку наносять противнику значні втрати, боі йдуть жорстокі із застосуванням усіх видів зброї, але передусім артилерії".
Будь ласка, зачекайте...
"Контрнаступ" ніякий не контрнаступ, а допомога у відступу арьергарду.
Що би той зміг відступити, а не потрапити в оточення. Для цього були змушені перекидати допомогу з інших напрямків.
ЗСУ планувало залишити місто ще тиждень тому.
Але Головнокомандувач топав ножками і вимагав "ні шагу назад". Коли стало зовсім хреново, все таки змушені залишити.
Але, коли допомога відступу виявилась раптово дуже вдалою, Головнокомандувачу прийшла у голову ідея зобразити, що "все так і було задумано ГЕНІАЛЬНИМ Головнокомандуючим" і потрібно "йти далі і ловити у пастку" усю групіровку ворога.
ХРЗ що далі буде і які сили зможе кинути ворог, коли отямиться.
Арестовищ знову облажався.
І був тут дописувач, який гарантував мені особисто що Сєвєродонецьк не віддадуть.
Спеціалісти зелені, бляха. Та по карті все видно. Навіть мені.
https://t.me/magnat_ua
швальвладу!
То есть это была спецоперация по заманивания русских в ловушку.
Даже если и так, мирное население не должно было участвовать в этом.
А теперь люди слушают его высеры. Стыдно за дебилов, которые выбрали клоунов
На самом деле мне чихать кого он играл. Кстати есть и великие актеры игравшие женщин.
Мне достаточно того, что он сам признался в том, что ****** нещадно украинцам.
Вопрос в другом - что он делает при власти?
Так скоро и Лондон возьмут,походу..
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу.
Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
Щось ти "родився" зарано.
Щось мені підказує, що ти *********** трололо під VPN.
Скерую тебе, красавця, у спам. Для профілактики.