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Российские войска захватили почти весь Северодонецк, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что россияне захватили почти весь город Северодонецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Российские войска захватили почти весь город и сегодня продолжали атаки весь день, но встретили решительное сопротивление украинских воинов в окрестностях в нескольких микрорайонах.

Российская артиллерия, минометы и танки сегодня в течение 12 часов подвергали плотному артиллерийскому обстрелу все кварталы, которые защищают наши бойцы, дома мирных жителей и территорию завода "Азот".

Несколько российских штурмовых групп пытались под прикрытием артиллерийского огня прорвать нашу оборону, но все попытки были отражены.

Российские войска сносят здания сосредоточенным огнем, не обращая внимания, скрываются ли в домах мирные граждане. То, что враг не способен захватить, он пытается просто уничтожить.

Украинские воины, несмотря на тяжелую обстановку, наносят противнику значительные потери, бои идут жестокие с применением всех видов оружия, но прежде всего артиллерии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иностранный легион ВСУ вошел в Северодонецк. Бои за город продолжаются. ВИДЕО

Российские войска захватили почти весь Северодонецк, - Бутусов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
в даних обставинах я схильний вірити в песимістичніший сценарій
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04.06.2022 03:27
+47
Проклята московія зі своїм "братським" рашизмом. Слава Воїнам!
Слава Героям!
Ганьба пілюлі-арестовичу з його коментарями.
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04.06.2022 03:29
+38
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04.06.2022 05:52
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Зрада була з початком війни і зрада була з захисниками Маріуполя.
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04.06.2022 08:16 Ответить
Это Вы пишете, чтобы настроение поддержать? Для этого Арестовича хватает.
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04.06.2022 08:21 Ответить
Не перевірене:
"Контрнаступ" ніякий не контрнаступ, а допомога у відступу арьергарду.
Що би той зміг відступити, а не потрапити в оточення. Для цього були змушені перекидати допомогу з інших напрямків.
ЗСУ планувало залишити місто ще тиждень тому.
Але Головнокомандувач топав ножками і вимагав "ні шагу назад". Коли стало зовсім хреново, все таки змушені залишити.
Але, коли допомога відступу виявилась раптово дуже вдалою, Головнокомандувачу прийшла у голову ідея зобразити, що "все так і було задумано ГЕНІАЛЬНИМ Головнокомандуючим" і потрібно "йти далі і ловити у пастку" усю групіровку ворога.
ХРЗ що далі буде і які сили зможе кинути ворог, коли отямиться.
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04.06.2022 07:15 Ответить
Ну і от.
Арестовищ знову облажався.
І був тут дописувач, який гарантував мені особисто що Сєвєродонецьк не віддадуть.
Спеціалісти зелені, бляха. Та по карті все видно. Навіть мені.
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04.06.2022 07:51 Ответить
Треба йти звідти, поки котла немає.
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04.06.2022 07:54 Ответить
котла там не буде, якщо цікаво трохи розібратись в оперативній обстановці самому, а не слухати бозна кого - дивіться карту: https://liveuamap.com/ru
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04.06.2022 08:46 Ответить
Поки що немає. Але все до того йде, якщо не відійдуть:

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04.06.2022 09:34 Ответить
Я підписаний на телегу бійця, якій на передовій у Северодонецьку. Казав учора, що ситуація покращилась.
https://t.me/magnat_ua
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04.06.2022 07:58 Ответить
А зброя вже йде..скоро буде....ось німеччина тільки виготовить....
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04.06.2022 08:09 Ответить
Курица рашистская ,оружие из Германии нас не лимитирует особо, основной поток непрерывный идет из США и Британии
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04.06.2022 09:33 Ответить
Сумно не від того що ми втратили місто, бо таке буває на війні, а від того що ті хто пишуть правду вороги. Крім інтернету правду взнати важко, бо на марафоні тільки якісь експерти незрозумілі та Арестович. А реальна карти боїв та втрат і прорахунків замовчується...
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04.06.2022 08:10 Ответить
за мирных жителей в Северодонецке отвечает главнокомандующий. За то что не было принудительной эвакуации.
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04.06.2022 08:17 Ответить
МирньІе жители могли вьІехать из Северодонецка десятки раз, но не желают єтого делать, а некоторьІе ждут своих сьІнков-"освободителей", Поетому необходимо спасать ЗСУ, им еще предстоит воевать, а гнильІе ватники уже завтра будут рассказьІвать как они страдали от украинской власти, как у Мариуполе. А попрятавшиеся ментьІ, сразу вьІйдут общественньІй порядок охранять.
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04.06.2022 08:25 Ответить
Не все могут выехать. Представь себе пенсионера с кучей болячек и пенсией в 3500, если еще и детей нет. Куда ты выедешь с такими доходом?
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04.06.2022 13:32 Ответить
а як доставити пенсію ту в окуповане місто пенсіонер не подумав? чи він надіявся, що буде так як з 2014 року - одна пенсія від раші, друга від нас?
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04.06.2022 15:07 Ответить
В точку. Одна от раши вторая от нас! Исключительно поэтому они русских и ждут. Так была одна пенсия, а стало две
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04.06.2022 19:50 Ответить
Чувак там осталася вата яка ждє асвабадітєлєй...
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04.06.2022 12:08 Ответить
Нічого не зміниться доти, доки аналогічним чином не будуть зноситися і кацапські міста. Це - об'єктивна реальність.
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04.06.2022 08:38 Ответить
Да не нужно сносить кацапские города, нужно бить по важным объектам на территории параши - склады, скопления техники, аэродромы, заводы.
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04.06.2022 09:32 Ответить
Як це не нужна? Нужна-нужна! Око за око! Щоб кацапські свиноматки тоже побігали з окровавленими пиками, щоб орки засинали і прокидалися виключно під музику повітряної тривоги, щоб іпотечні доміки ************ в пил. Поки кожен зі 140 000 000 лаптєногів не відчує на собі персонально наслідки Zомбування, нічого не буде, буде далі грабуватися і знищуватися Україна під безмежне занепокоєння з усіх сторін, бо ж негри, бач, голодатимуть, ой лишенько, яка біда, куме.
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04.06.2022 11:32 Ответить
Ну вообще было бы неплохо, если бы избиратели ***** и родственники российских солдат пожили хотя бы пару лет под обстрелами, просыпаясь по нескольку раз за ночь от воя сирен. Это хорошо прочищает мозги таким как кацапы.
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04.06.2022 15:04 Ответить
Надеюсь, для отступления всё подготовлено!
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04.06.2022 10:05 Ответить
Пане Бутусов! Не на часы крытыкуваты Ze-шваль владу!
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04.06.2022 10:06 Ответить
от же ***** Люська Зайцева. опять *******
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04.06.2022 10:07 Ответить
не фанат люськи, но он сказал, что наши контролируют малую часть и за центр идет бой и всё это по словам Гайдая, просто цитата, не говоря уже о том, что это война и прошло уже больше 12 часов с того момента и в месте, где ситуация меняется каждую минуту
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04.06.2022 11:36 Ответить
Не дайте форсировать реку (Севкерский Донец) и не просрите еще Лисичанск!!!
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04.06.2022 10:34 Ответить
Дивно, Гайдай постить картинки з половиною міста у нас... Хто ж каже правду?
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04.06.2022 10:45 Ответить
Піррова перемога.
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04.06.2022 10:49 Ответить
Очень стратегический объект...для мавзолейных дерьмоедов...
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04.06.2022 11:02 Ответить
Так там же мирне населення? Те, що не схотіло евакуюватись.
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04.06.2022 12:38 Ответить
Чому с Градів не накривають оккуповани райони? Там щілність орків як раз для РСЗВ.
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04.06.2022 11:37 Ответить
Арестович сказал, что таков был украинский план, сдать Северодонецк.
То есть это была спецоперация по заманивания русских в ловушку.

Даже если и так, мирное население не должно было участвовать в этом.
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04.06.2022 11:37 Ответить
Ты вообще в курсе кто такой арестович? Он играл женщину в дешевеньком тупом комедийном шоу.

А теперь люди слушают его высеры. Стыдно за дебилов, которые выбрали клоунов
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04.06.2022 12:15 Ответить
Это был сарказм.
На самом деле мне чихать кого он играл. Кстати есть и великие актеры игравшие женщин.

Мне достаточно того, что он сам признался в том, что ****** нещадно украинцам.
Вопрос в другом - что он делает при власти?
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04.06.2022 12:17 Ответить
Грустно, конечно, но вполне ожидаемо. Если к месту спокойно добирается кацапская авиация и добивает арта, то вопрос потери дело времени.
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04.06.2022 12:59 Ответить
На deepstate динаміка останніх трьох днів абсолютно протилежна - прогорніть з 3 червня ситуацію на друге і перше. Тоді дійсно майже все місто було рожевим, а учора лише половина.
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04.06.2022 13:27 Ответить
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04.06.2022 13:39 Ответить
Коли солдати чужої країни згвалтують твою жінку і дочку, вб'ють твоїх синів, перечитай ще раз свій пост, та зрадій як мудро ти вчинив, що здався без бою.
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04.06.2022 13:53 Ответить
Обосраная 2я армия мира хотевшая дойти за неделю до Лондона и Лиссабона застряла на дачном кооперативе Северодонецк
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04.06.2022 14:01 Ответить
Вообще-то масштабы военных операций т.н. "армии" ырэф впечатляют
Так скоро и Лондон возьмут,походу..
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04.06.2022 14:23 Ответить
Стрелков Игорь Иванович

Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу.
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04.06.2022 15:28 Ответить
Заспокойтесь. Інформація Бутусова дещо застаріла.

Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
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04.06.2022 15:32 Ответить
Заспокойтесь інформація Бутусова дещо застаріла.

Стрелков Игорь Иванович

Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
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04.06.2022 15:38 Ответить
Арестович? Я не узнал вас в гриме.
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04.06.2022 16:06 Ответить
1.03.2022 вийшов у відставку, "украинский ахвицер в атстафффке"?
Щось ти "родився" зарано.
Щось мені підказує, що ти *********** трололо під VPN.
Скерую тебе, красавця, у спам. Для профілактики.
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04.06.2022 20:55 Ответить
Хто із речників підараси
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04.06.2022 17:23 Ответить
Это там Безумная контролирует и помагает
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04.06.2022 21:46 Ответить
Хто вкурсі ? А де наш сивочолий гетьман ?
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06.06.2022 01:55 Ответить
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