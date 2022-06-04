Российские войска захватили почти весь Северодонецк, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что россияне захватили почти весь город Северодонецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Бутусов отметил: "Российские войска захватили почти весь город и сегодня продолжали атаки весь день, но встретили решительное сопротивление украинских воинов в окрестностях в нескольких микрорайонах.
Российская артиллерия, минометы и танки сегодня в течение 12 часов подвергали плотному артиллерийскому обстрелу все кварталы, которые защищают наши бойцы, дома мирных жителей и территорию завода "Азот".
Несколько российских штурмовых групп пытались под прикрытием артиллерийского огня прорвать нашу оборону, но все попытки были отражены.
Российские войска сносят здания сосредоточенным огнем, не обращая внимания, скрываются ли в домах мирные граждане. То, что враг не способен захватить, он пытается просто уничтожить.
Украинские воины, несмотря на тяжелую обстановку, наносят противнику значительные потери, бои идут жестокие с применением всех видов оружия, но прежде всего артиллерии".
Пожалуйста, подождите...
"Контрнаступ" ніякий не контрнаступ, а допомога у відступу арьергарду.
Що би той зміг відступити, а не потрапити в оточення. Для цього були змушені перекидати допомогу з інших напрямків.
ЗСУ планувало залишити місто ще тиждень тому.
Але Головнокомандувач топав ножками і вимагав "ні шагу назад". Коли стало зовсім хреново, все таки змушені залишити.
Але, коли допомога відступу виявилась раптово дуже вдалою, Головнокомандувачу прийшла у голову ідея зобразити, що "все так і було задумано ГЕНІАЛЬНИМ Головнокомандуючим" і потрібно "йти далі і ловити у пастку" усю групіровку ворога.
ХРЗ що далі буде і які сили зможе кинути ворог, коли отямиться.
Арестовищ знову облажався.
І був тут дописувач, який гарантував мені особисто що Сєвєродонецьк не віддадуть.
Спеціалісти зелені, бляха. Та по карті все видно. Навіть мені.
https://t.me/magnat_ua
швальвладу!
То есть это была спецоперация по заманивания русских в ловушку.
Даже если и так, мирное население не должно было участвовать в этом.
А теперь люди слушают его высеры. Стыдно за дебилов, которые выбрали клоунов
На самом деле мне чихать кого он играл. Кстати есть и великие актеры игравшие женщин.
Мне достаточно того, что он сам признался в том, что ****** нещадно украинцам.
Вопрос в другом - что он делает при власти?
Так скоро и Лондон возьмут,походу..
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу.
Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
Стрелков Игорь Иванович
Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве - поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят. Детальная информация о глубине вражеского успеха различается и я ее пока придержу
Щось ти "родився" зарано.
Щось мені підказує, що ти *********** трололо під VPN.
Скерую тебе, красавця, у спам. Для профілактики.