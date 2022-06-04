Майже 14 млн українців залишили домівки через війну, - ООН

Майже 14 мільйонів жителів України змушені були втекти зі своїх домівок через російське вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві кризового координатора Організації Об'єднаних Націй в Україні Аміна Авада.

"Сім’ї та громади були зруйновані та викорінені. За трохи більше як три місяці майже 14 млн українців були змушені покинути свої домівки, більшість із них жінки і діти – масштабів та швидкості такого переміщення ще не знала історія", - йдеться в заяві.

В ООН зазначили, що через війну понад три мільйони українських дітей були змушені перервати освітній процес.

Також там наголосили, що щонайменше 15,7 млн українців потребують гуманітарної допомоги, а ще сотні тисяч жителів України не мають доступу до води та електроенергії.

Водночас, в організації побоюються, що з настанням зими життя мільйонів українців може опинитися під ще більшою загрозою.

В ООН зазначили, що за сто днів війни надали невідкладну гуманітарну допомогу близько восьми мільйонам людей по всій Україні, в тому числі в містах, які перебувають в облозі на сході України.

"Наші невтомні зусилля з реагування на руйнівний вплив війни триватимуть, активно та швидко", - резюмували в організації.

Читайте: За 100 днів війни кордон України перетнули понад 8,3 мільйона осіб, - Держприкордонслужба