Енергетики ДТЕК повернули світло 50 тис. родин в Донецькій області

За добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 50 тисяч клієнтів у Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області за минулу добу ми заживили 27 населених пунктів, повернули світло 50 тисячам клієнтів. Це Бахмутський район, Слов’янський", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук додав, що у більшості домівок ремонтні бригади за час війни повертали світло по 5-10 разів. Також він підкреслив, що зараз Дніпропетровщина потерпає від обстрілів, тому кожного тижня енергетики повертають світло 3-5 тисяч споживачів. Водночас стабільна ситуація зберігається на деокупованих територіях, а саме на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

"На Київщині наразі завершуємо точкове підключення для тих будинків, мешканці яких повертаються", - підкреслив Сахарук.

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Нагадаємо, що протягом травня ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області, повернувши світло для 650 тис. сімей.