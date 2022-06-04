На одному з пляжів Херсонщини троє людей підірвалися на російській міні
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Росіяни замінували узбережжя Чороного моря у селищі Лазурне. Троє місцевих мешканців загинули внаслідок вибуху ворожої міни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення. Триває досудове розслідування досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Будьте уважні та обережні, не наражайте себе на небезпеку!", - правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти підступно мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.
Будь ласка, зачекайте...
Згадки самі приємні. Цим курвам ніколи не пробачу, що такий регіон здали оркам!
На сайтах вже купа відео, де люди вийшли на пляжі в Херсоні, Бердянську, навіть в Маріуполі.
Чи зосвім дебіли чи упорота вата, яка дочекалась русского мира.
Не знаю, чи треба тут співчувати...
Не понимаю чего пляжи минировать если рашка и ЧМ и Азов контролирует?
С Одессы десант ждут?