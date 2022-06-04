На одному з пляжів Херсонщини троє людей підірвалися на російській міні

Росіяни замінували узбережжя Чороного моря у селищі Лазурне. Троє місцевих мешканців загинули внаслідок вибуху ворожої міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення. Триває досудове розслідування досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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"Будьте уважні та обережні, не наражайте себе на небезпеку!", - правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти підступно мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.