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На одному з пляжів Херсонщини троє людей підірвалися на російській міні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пляж,міни

Росіяни замінували узбережжя Чороного моря у селищі Лазурне. Троє місцевих мешканців загинули внаслідок вибуху ворожої міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин правопорушення. Триває досудове розслідування досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пляжі Одещини виявлено і знешкоджено російську морську міну, - ОК "Південь". ВIДЕО

"Будьте уважні та обережні, не наражайте себе на небезпеку!", - правоохоронці вкотре звертають увагу громадян, що окупанти підступно мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.
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Топ коментарі
+28
Дивлюсь, кому війна, а кому - пляжний сезон.
На сайтах вже купа відео, де люди вийшли на пляжі в Херсоні, Бердянську, навіть в Маріуполі.
Чи зосвім дебіли чи упорота вата, яка дочекалась русского мира.
Не знаю, чи треба тут співчувати...
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04.06.2022 12:41
+19
Піста курортному сезону... Ну во хавайте мєсна вата, "западєнци са своїми макаронамі" уже нє прієдут номєр у моря з комарами знімати...
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04.06.2022 12:38
+16
это точно. панаехавших бендеровцев больше не увидят. вот только кукурузу русня не будет покупать. так будут брать. все в духе пабедителей.
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04.06.2022 12:41
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туда пришел срусский мир
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04.06.2022 12:33 Відповісти
афигеть. еще и песок - не видно нихрена. мда.
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04.06.2022 12:36 Відповісти
Піста курортному сезону... Ну во хавайте мєсна вата, "западєнци са своїми макаронамі" уже нє прієдут номєр у моря з комарами знімати...
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04.06.2022 12:38 Відповісти
это точно. панаехавших бендеровцев больше не увидят. вот только кукурузу русня не будет покупать. так будут брать. все в духе пабедителей.
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04.06.2022 12:41 Відповісти
Ось ніколи не говорили ні в Херсонщіні ні в Бердянську на туристів: "западенці" тим більш "западенці зі своїми макаронами". Ви точно ніколи в цих місцях не були якщо таку х..ню пишите! Не ображайте людей!
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04.06.2022 14:41 Відповісти
Звичайно небув давно... Мені і в Хорватії і Ізраєлі останні роки нех...........йово було торчати!
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04.06.2022 15:12 Відповісти
Хорошо любить Украину из Израиля, 100%, база
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05.06.2022 02:04 Відповісти
так это бычьё пишет тупоголовое...они даже не знают где Лазурное находится а умничают ...
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04.06.2022 16:16 Відповісти
Насправді на Херсонщині вважався бюджетний відпочинок для сімей, умови середні, фруктів море і все неймовірно дешеве. Конкретно в Лазурному відпочивав багато раз, відпочиваючих не багато, море чисте., а якщо відійти від центрального пляжу, то взагалі. Ціни відчутно нижчі порівняно з Одещиною. Ніхто звичайно з західних областей не возив з собою продукти для економії, в кафешках не дорого і смачно.. Місцеві гостинні і ніхто взагалі не звертав уваги на мову спілкування, просто на ринку іноді питали чи західної України . Можна було поїхати на горячі гейзери в степу, соленість вища, ніж в Мертвому морі Єдиний дискомфорт - це комашки сонечка, яких там десь вирощували і періодично випускали, тоді налітали і трохи кусались. Вечором цикади допікали)
Згадки самі приємні. Цим курвам ніколи не пробачу, що такий регіон здали оркам!
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04.06.2022 17:39 Відповісти
недоречний коментар, хаватимуть всі.
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04.06.2022 21:30 Відповісти
Дивлюсь, кому війна, а кому - пляжний сезон.
На сайтах вже купа відео, де люди вийшли на пляжі в Херсоні, Бердянську, навіть в Маріуполі.
Чи зосвім дебіли чи упорота вата, яка дочекалась русского мира.
Не знаю, чи треба тут співчувати...
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04.06.2022 12:41 Відповісти
Хто зна ... Навіть там, де війна, життя все ж продовжується...
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04.06.2022 12:44 Відповісти
В дибілів нема життя. Інфузорії туфельки.
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04.06.2022 12:59 Відповісти
Лазурное - это село. Оккупированное село. Местные выходят на берег не для того, чтобы «открыть пляжный сезон». Море как поставщик рыбы, креветок, мидий.
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04.06.2022 13:26 Відповісти
всу на пляже в Лазурном??? ты мужик точно обкурился... зачем им там было ставить и от кого???
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04.06.2022 16:18 Відповісти
Точно, на Чонгарі розмінували і завезли в Лазурне, ти хоч подумав перед тим, як написати таку ху*ню?
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04.06.2022 17:41 Відповісти
В Маріуполі море - єдине місце, де можна хоч якось помитися, попрати речі. Ніхто на пляжі не ходить розважатись, майте хоч крихту здорового глузду.
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04.06.2022 18:08 Відповісти
**** там где мы отдыхали, ******** ******, сруский ****** мир
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04.06.2022 13:12 Відповісти
Дегенеративна чмошна рашистська мразота вкотре доводить що порушує всі правила ведення війни.Самі тварюки на тих мінах і підірвуться коли їх дотиснуть до побережжя
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04.06.2022 13:43 Відповісти
Курва, в Країні війна , а в тих недоумків в голові- пляж! Ну да, в ЗСУ записатися - діарея стрімка, а на москальскій міні підірватися це святе. "Рузкий мір"- воно таке...
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04.06.2022 14:08 Відповісти
У Вас якісь дуже узагальнені уявлення про рузький мир в Херсоні
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04.06.2022 16:39 Відповісти
Південь так шибко під окупацію потрапив, що люди прокинутися не встигли не тільки десь записатися, що до пляж в голові, напевно не загоряти пішли, може рибу ловити, чи мають померти всі?
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04.06.2022 21:36 Відповісти
Да не х... шлятся по пляжам, когда в стране идет война. Когда каждьІй день гибнет от 50 до 100 наших солдат.
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04.06.2022 14:15 Відповісти
Сам 100% пишеш з дивана чи з якоїсь кав'ярні, а не з окопа?
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04.06.2022 14:44 Відповісти
Все в очередь за солью по 45 гривен, рисом 120 гривен...
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05.06.2022 02:06 Відповісти
Могли бы одного послать вперёд.
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04.06.2022 14:57 Відповісти
и так пошло трое
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04.06.2022 15:59 Відповісти
Море кормит местных,ну вышли какие нибуть пенсы, дары моря собрать....И вместо сочуствия,кучу грязи понаписывали.Ну нет там заводов/фабрик,портов.Тур.обслуживание их(местных)удел.
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04.06.2022 15:01 Відповісти
а як би навіть у були би заводи, русскіє приперлися щоб у нас тут заводи працювали? вони прийшли вбивати і вбиватимуть бомбами, мінами, влаштуванням гуманітарної катастрофи.
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04.06.2022 21:34 Відповісти
Наверное, рыбаки на лодке в море выходили? Или как на пляже можно подорваться?
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04.06.2022 15:07 Відповісти
Мина противопехотная
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05.06.2022 02:05 Відповісти
Когда у нас в Херсоне каждый день были обстрелы мне предлагали в жп уехать... Типа там спокойнее...
Не понимаю чего пляжи минировать если рашка и ЧМ и Азов контролирует?
С Одессы десант ждут?
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06.06.2022 05:54 Відповісти
 
 