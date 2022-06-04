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громадянство (912) Закарпаття (1581) паспорт (876) Росія (47229) ДБР (2565)

Росіянин на Закарпатті спалив паспорт: Вважаю Путіна ворогом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сергій Андрєєв 7 років тому одружився з українкою і з того часу мешкає на Закарпатті. Він каже, що жодного разу не стикався з утисками.

Відео спалення російського паспорта опублікувало Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

В бюро повідомили, що системно перевіряють громадян РФ, які мешкають в Україні, щодо можливої причетності до ДРГ. "Практично всі опитані росіяни засуджують путінську агресію", - наголосили в ДБР.

36-річний мешканець Закарпаття на знак протесту проти дій РФ розірвав та спалив свій паспорт.

Читайте: Невзоров із дружиною стали громадянами України

"З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства, бо, вважаю, що Путін вчиняє зло і цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу", - сказав Андрєєв.

Він наголосив, що відколи живе на Закарпатті, жодного разу не стикався з проявами нацизму і не зазнавав жодних утисків.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Стесняюсь спросить... А коли наші депутати (олігархи) спалять свої?????????
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04.06.2022 13:58
+5
Нєвзора буде іміджгавкалом на майбутнім балотуванні боневтіка до президентства 2.0 Його нізя...
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04.06.2022 14:14
+4
На фронт его.
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04.06.2022 13:48
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На фронт его.
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04.06.2022 13:48 Відповісти
Невзорова на фронт?
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04.06.2022 14:10 Відповісти
Нєвзора буде іміджгавкалом на майбутнім балотуванні боневтіка до президентства 2.0 Його нізя...
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04.06.2022 14:14 Відповісти
Нужно его на марафон, сразу после двух *******: пикалова и кошевого. У них юмор ниже пидлоги. А вот этот дядька, Невзоров, мог бы в уши ссать еще грамотней за Подоляка
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04.06.2022 14:22 Відповісти
Люди, не довіряйте таким, овсянніковим та нжвзоровим. Це спроба інфільтрації агентури. Тільки справжні добровольчі іноземні батальйони мають за бажанням набути гпомадянство
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04.06.2022 14:50 Відповісти
Давай без зрадоваты разберемся. Называть Невзорова агентурой, это бред. Овес, просто использованый гондон
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04.06.2022 15:15 Відповісти
Гавно, демонстративное, под названием инфильтрация мелочного негласного аппарата.
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04.06.2022 13:50 Відповісти
Не заплатили за наводки ракет?
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04.06.2022 14:11 Відповісти
Да ніт.
То бажання агентури ( може кадровий співробітник, може сплячий ркзак).
Далі перевірка, бажано через ВКР.
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04.06.2022 14:26 Відповісти
Тепер він без громадянства, дайте йому наше за "визначні заслуги" перед Україною
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04.06.2022 13:54 Відповісти
Цього недостатньо. Треба ще медаль якусь або навіть орден вручити. Бо грамоти замало буде.
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04.06.2022 14:09 Відповісти
Ні, тепер він особа без документів. А громадянство його нікуди не поділося
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04.06.2022 14:26 Відповісти
Цьому расєянцю гарну труну.
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04.06.2022 13:55 Відповісти
На гарну не заслужив. Звичайну....вже ж не мішок до сміття.
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04.06.2022 14:09 Відповісти
Стесняюсь спросить... А коли наші депутати (олігархи) спалять свої?????????
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04.06.2022 13:58 Відповісти
а я всіх вас,рускіх, ворогами не безпідставно вважаю, бо *****- то ви всі. Ви цього хотіли і домоглися. Вітаю. Тепер отримуйте, не по паспорту...Реально!!!
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04.06.2022 14:07 Відповісти
Консерва довготривала.
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04.06.2022 14:07 Відповісти
А те росияне что в ВСУ тоже? Ты дебил?
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04.06.2022 15:16 Відповісти
показуха для лохов. паспорт можно восстановить по заявлению об утере
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04.06.2022 14:08 Відповісти
А если ему выжечь тризуб на лбу? Как он объяснит это в паспортном стуле?
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04.06.2022 14:24 Відповісти
а гена труханов , мер Одессы, до сих пор с паспортом роисси , и ничего, не страдает .
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04.06.2022 14:24 Відповісти
А вилкул ложкул вообще под морского пехотинца косит. в шапочке как пермох оки-доки. И хоть уже лето на улице. пох. морпех никогда не снимет шапку с головы!!!
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04.06.2022 14:29 Відповісти
Хтось має розтлумачити цим паліям, що спалення кацапського паспорту аж ніяк не лишає їх кацапського громадянства. Так само як й проголошення "я атказиваюсь!"
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04.06.2022 14:24 Відповісти
Это ДЕШОВЫЙ ПОНТ (на публику)!
Сжигание паспорта не разрывает связи и ОТВЕТСВЕННОСТИ с паРашкой, он все равно является РАБОМ ЫМПЕРИИ (формально)!
Процедура ВЫХОДА - это длительная и заморочная ЮРИДИЧЕСКАЯ волокита, которую необходимо пройти, иначе "до задницы" весь этот ФАРС с сжиганием (бумаги), не факт, что не еще просроченый, поэтому недествительный, тогда это вообще НЕ О ЧЕМ!
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04.06.2022 14:39 Відповісти
...а посвідчення фсб - спалив?
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04.06.2022 14:48 Відповісти
если давать гражданство, то одним из условий знание мови не просто, а читать, писать и т.д
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04.06.2022 15:13 Відповісти
А кто слышал, невзоров от рос. гражданства отказался? насколько я знаю украинское законодательство, он должен в течении какого-то срока подать документы на отказ от рос.гражданства, а не просто сжечь паспорт! А этот россиянин из Закарпатья просто занимается пиаром(
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04.06.2022 16:33 Відповісти
Звідки їх на закарпатті стільки взялося?
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04.06.2022 19:21 Відповісти
 
 