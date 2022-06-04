Росіянин на Закарпатті спалив паспорт: Вважаю Путіна ворогом
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Сергій Андрєєв 7 років тому одружився з українкою і з того часу мешкає на Закарпатті. Він каже, що жодного разу не стикався з утисками.
Відео спалення російського паспорта опублікувало Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
В бюро повідомили, що системно перевіряють громадян РФ, які мешкають в Україні, щодо можливої причетності до ДРГ. "Практично всі опитані росіяни засуджують путінську агресію", - наголосили в ДБР.
36-річний мешканець Закарпаття на знак протесту проти дій РФ розірвав та спалив свій паспорт.
"З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства, бо, вважаю, що Путін вчиняє зло і цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу", - сказав Андрєєв.
Він наголосив, що відколи живе на Закарпатті, жодного разу не стикався з проявами нацизму і не зазнавав жодних утисків.
Будь ласка, зачекайте...
То бажання агентури ( може кадровий співробітник, може сплячий ркзак).
Далі перевірка, бажано через ВКР.
вилкулложкул вообще под морского пехотинца косит. в шапочке как пермох оки-доки. И хоть уже лето на улице. пох. морпех никогда не снимет шапку с головы!!!
Сжигание паспорта не разрывает связи и ОТВЕТСВЕННОСТИ с паРашкой, он все равно является РАБОМ ЫМПЕРИИ (формально)!
Процедура ВЫХОДА - это длительная и заморочная ЮРИДИЧЕСКАЯ волокита, которую необходимо пройти, иначе "до задницы" весь этот ФАРС с сжиганием (бумаги), не факт, что не еще просроченый, поэтому недествительный, тогда это вообще НЕ О ЧЕМ!