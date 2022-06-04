Росіянин на Закарпатті спалив паспорт: Вважаю Путіна ворогом

Сергій Андрєєв 7 років тому одружився з українкою і з того часу мешкає на Закарпатті. Він каже, що жодного разу не стикався з утисками.

Відео спалення російського паспорта опублікувало Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

В бюро повідомили, що системно перевіряють громадян РФ, які мешкають в Україні, щодо можливої причетності до ДРГ. "Практично всі опитані росіяни засуджують путінську агресію", - наголосили в ДБР.

36-річний мешканець Закарпаття на знак протесту проти дій РФ розірвав та спалив свій паспорт.

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"З гордістю рву свій паспорт і з гордістю відмовляюся від російського громадянства, бо, вважаю, що Путін вчиняє зло і цією війною вбиває дітей і мирних мешканців. Вважаю Путіна ворогом України та всього світу", - сказав Андрєєв.

Він наголосив, що відколи живе на Закарпатті, жодного разу не стикався з проявами нацизму і не зазнавав жодних утисків.