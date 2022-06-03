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Невзоров із дружиною стали громадянами України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

невзоров

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.

Телеграм-канал Mash опублікував документ МЗС України із запитом на перевірки Невзорова та його дружини, в тому числі через Інтерпол.

Читайте: Путін спростив порядок прийому до громадянства РФ жителів окупованих Запорізької та Херсонської областей. ДОКУМЕНТ

Невзоров із дружиною стали громадянами України 01

Редакція телеграм-каналу "Украина Сейчас" твердить, що поспілкувалася зі співробітником МЗС Анатолієм Ковалем, номер телефону якого вказаний у документі. Той відмовився коментувати надання Невзорову та його дружині громадянства.

"Я не знаю, як цей документ міг потрапити у відкритий доступ. Я нічого зараз не коментуватиму", - сказав Коваль.

На офіційному сайті глави держави указ про надання громадянства відсутній.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Наші дебіли будують хорошу рабсію, а не Україну... вперед Овсянніковой давайте громадянство і на телемарафон вчити малоросів як треба... це сюр
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03.06.2022 12:03
+53
Чергова дурна помилка...
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03.06.2022 12:03
+45
Він вже з 2014 року вітається не інакше як "Слава Україні", думашь не зможе заспівати?
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03.06.2022 12:13
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вони всі заслуговують
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03.06.2022 21:57 Відповісти
Схвалюю усім серцем.

Невзоров завжди був більше украінцем, аніж усі шуфричі і коломойські разом взяті.

Welcome
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03.06.2022 21:46 Відповісти
Краще візміть Сотника
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03.06.2022 21:50 Відповісти
Невзорову статус біженця.
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03.06.2022 22:30 Відповісти
Дуже суперечливе рішення.

З однієї сторони нам треба віджимати російський інфопростір і створювати "свободу росії" та інші організації ціль яких ефективно діяти та брати на себе відповідальність.

З іншої хто його знає і чи не вилізе нам це потім боком...
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03.06.2022 22:30 Відповісти
У чому це рішення суперечливе?)) ти так і не витиснув зі свого жалюгідного iq...))
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03.06.2022 23:54 Відповісти
Потому что криворогий шлимазл в тысячный раз насрал на головы всем, кто воюет за Украину -а их потом высылают в рашку на растерзание! А еще насрал на голову нашим собзникам - странам Балтии, где кгб-шник Невзоров осужден за военные преступления!

Так понятно?
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21.06.2022 15:09 Відповісти
это тот что воспевал "наши пришли, наши взяли телебашню" в Вильнюсе. А там танками людей давили и саперными лопатками рубили. Это тот что поливал ядом и оскорблял Молдову в организованном кгбэшниками приднестровском гадюшнике. Это тот что организовал "десятиминутки ненависти" в 90-х, чьими пропагандисткими стараниями разносили Чечню-1 и потом Чечню-2. Почему то после 2014 года решил переобуться. От сытной кормушки отодвинули что ли. Старая волчья шкура почуяла недоброе. Елси бы не отодвинули, щас бы был похлеще соловья со скабеевой вместе взятые.
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03.06.2022 22:32 Відповісти
ГОРБАТОГО МОГИЛА ВИПРАВИТЬ, НЕВЗОРОВ КАЦАП, ІНШИЙ ЙОГО РІЗНОВІД
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03.06.2022 23:06 Відповісти
Повномаштабна війна. Бомбардування ледь не усієї України. Тисячі загиблих. Тисячі зруйнованих будинків і життів. Нові окуповані території. Здавалось би, може такі жахливі події здатні змінити світогляд людей і особливо людей при владі. Але ні. Це не про нас. Зелені уйобки будуть проводити політику малоросійства навіть в таких умовах.
А я ще сподівався, що можливо у нас змінять назву російської церкви, щоб хоч трохи очистити мізки нашому вумному наріду від російської пропаганди. І тут от така відповідь. Амінь. Слід чекати, а ще краще сприяти, приходу наступної владної команди. Української.
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03.06.2022 23:16 Відповісти
Цікаво, і що це за наступна нова українська команда? Ну хоча б декілька прізвищ. Будь ласка. Не соромтесь, назвіть. А то ці старі команди вже набридлі.
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04.06.2022 08:38 Відповісти
А дружина у нього сімпотна,на скабєєву схожа. Не те що у Бабченка.
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03.06.2022 23:23 Відповісти
Бо ти повний тупень... Якщо мислиш подібними категоріями.
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04.06.2022 00:13 Відповісти
на гэбню она похожа
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21.06.2022 15:11 Відповісти
Будет ещё один Арестович только и всего.
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03.06.2022 23:34 Відповісти
Накуй воно нам потрібна ця русня ???
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03.06.2022 23:42 Відповісти
А твої східняки які пернути українською не бірують отримують українське громадянство ні за що у порівнянні з Нєвзоровим...
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03.06.2022 23:51 Відповісти
Ты размышляешь как конченный совок, а не как цивилизованный европеец. От орка логикой ничем не отличаешься.
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04.06.2022 06:33 Відповісти
Цивилизованный европеец не раздает гражданство военным преступникам, осужденным в соседних странах-союзниках!
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21.06.2022 15:13 Відповісти
Супер-крок від президента. Невзоров має громадну аудиторію. Він перейшов на наш бік і буде віщати всім росіянам нових и у вигідному для нас ракурсі. А головне правдивому. Це просто удар під дих путіну. Браво!
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04.06.2022 00:20 Відповісти
У Собчак и Бузовой аудитория ещё больше. Предлагаешь этому отребью тоже гражданство раздать? В стране война а они блогеров плодят, из Зели шоубизнес вытравить невозможно, это навсегда.
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04.06.2022 00:43 Відповісти
Це яким ж йолопом потрібно бути, щоб сьогодніпорівняти Собчак та Невзорова. Чи з Кремля прийшла вказівка мочити Олександра Глебича?
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04.06.2022 03:27 Відповісти
Собчак и Невзоров из одного ленинградского кгб-шного кубла! В чем между ними разница?
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21.06.2022 15:14 Відповісти
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04.06.2022 11:30 Відповісти
морду лиця русского, цей погляд тяжкий нікуди не сховати, має бути референдум чи українці хочуть мати ТАКОГО громадянина.
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04.06.2022 00:59 Відповісти
Обов'язково проведемо референдум, щоб у Невзорова з майже двух мільйонів підписників стало чотири.
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04.06.2022 01:16 Відповісти
Василь, іноді Ви пишите розумні речі, а іноді як в лужу...
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04.06.2022 08:42 Відповісти
Зюзі нема чим зайнятися під час війни?Для українців вже все що міг "нарішав",тепер почав громадянством з барського плеча розкидуватись.
Краще б про дійсних громадян думав(хоч там нема чим).Тут дитину новонароджену неможливо в своє ж житло зареєструвати,бо військовий стан,а громадянство роздавати наліво і направо,виходить можна,і війна не заважає.
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04.06.2022 03:35 Відповісти
Ольга, пора мислити по державному і посилювати Україну. З
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04.06.2022 08:45 Відповісти
Посилювати Україну,порушуючи закон?Невзоров 5 років прожив в Україні,знає державну мову,відмовився від громадянства кацапії?Ні.То з якого дива Зюзя розкидується громадянством,це не його приватна власність,щоб "дарувати".Ще й під час війни.
Досить вже з нас арахамій,саакашвілі і всіляких "пришлих",що потім лізуть в справи України і приносять шкоду.
Дозвіл на проживання-ось максимум,що повинен був отримати Невзоров.А через 5 років видно було б,давати громадянсьво,чи ні.
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04.06.2022 12:10 Відповісти
Браво. Невзоров - злейший враг режима рф и ярый сторонник Украины.
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04.06.2022 03:39 Відповісти
... чессно-слово, неожидал такого - мощнейший залп по путинской пропагандатуре, которая действительно взята из двора монархии Развитого Средневековья
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04.06.2022 04:09 Відповісти
Правильное решение, Невзоров за Украину.
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04.06.2022 04:09 Відповісти
А Украина против Невзорова и ему подобной гэбни!
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21.06.2022 15:15 Відповісти
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04.06.2022 05:49 Відповісти
наш нікчема до світу : гроші,зброю,санкції...і все інше...а саменьке з барського плеча цілі області...уяк і воду фірташу на содовий в крим.... і "ми воюєм""....
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04.06.2022 07:08 Відповісти
На........уя?????????????
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04.06.2022 07:37 Відповісти
Литовцы обидятся.
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04.06.2022 07:39 Відповісти
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ??
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04.06.2022 07:48 Відповісти
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ??
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04.06.2022 07:52 Відповісти
я не проти громадянина України О.Невзорова. Путінізм здохне а сусіди-росіяни залишаться і з ними треба будувати відносини.
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04.06.2022 08:06 Відповісти
Ви досі знаходитесь у небезпечній ілюзії що є якісь гарні руські і у всьому винен тільки путін, наразі цей наратив активно впихується у західний медіапростір, що росіяни ні у чому не винні, але є ньюанс. Хто нищить наші грода та села, вбиває, гвалтує та грабує? путін? Чи звичайний російський ванька, сусід, з яким Ви пропонуєте вижившим у цій одвічній війні з московією будувати відносини? Відносини з ними можуть бути тільки в одному сенсі, це РЕПАРАЦІЇ, крапка. А "гарні" та погані росяни нехай шикуються у колони , та тримаючись за руки (це дуже важливо, бо коли в них зайняти руки їм складніше шось спи**ти, когось вбити чи згвалтувати...) йдуть слідом за своїм військовим кораблем.
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04.06.2022 09:09 Відповісти
О.Невзоров все ж таки ім'я в журналістиці , і за Україну (а може більшою мірою проти пуйла?) гнав завжди.
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04.06.2022 08:28 Відповісти
Він х**лу завдячує життям, коли у 90-х їого Собчак хотів "дежиттярізіровати" , у 2012 році, після Гузії, вбивства Політковської, 2-х чеченських війн та чорт знає чого ще, Невзоров на виборах президента рф був довіреною особою путіна, ця особа вже багато років гонить на попів та рпц, за що я особисто тішуся і є однодумцем з цого питання, але є ньюанс..... попри наявність статті за це у кримінальному кодексі його ніхто не чіпає...... Вас у цих фактах, які легко гугляться, ні чого не бентежить?
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04.06.2022 08:51 Відповісти
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04.06.2022 09:14 Відповісти
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04.06.2022 10:28 Відповісти
Прежде чем пии...деть, посмотри его материал, млять!
https://www.youtube.com/user/NevzorovTV?app=desktop
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04.06.2022 10:31 Відповісти
Де каяття країнам Балтії? Харшій рускій - мертвий рускій!🐷🐶
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04.06.2022 10:35 Відповісти
Якщо це правда, то по законах України ,вони зобов'язані відмовитися від російського громадянства. Чи в нас в Україні ,подвійні стандарти? Зеленський обіцяв прийняти закон про подвійне громадянство . Але видно що не прийме . Має час до 117.22.. Потім буде піздно..
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04.06.2022 10:49 Відповісти
Чергова піар-дурість Зелебобіка. Нєвзоров - ще той пи*здун - перевершує Арєстовіча у тріпотні у десятки разів. Такі люди нам потрібні!
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04.06.2022 10:55 Відповісти
Допомагаємо отримати паспорт громадянам України, які ізза війни пошкодили свій. Це займає в кращому випадку тиждень, а то і місяць. А тут громадянин рф за добу отримує не тільки громадянство, но і паспорт. При тому не знає ані Української, не приймав участі в боєвих діях, хизувався, що с 2012 року допоміг путіну стати президентов на другий строк, жодного з прогнозів його не підтвердились... Це що??? Чому нашим громадянам отворот, а ерефовцям все???
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04.06.2022 11:46 Відповісти
Википедия:
Невзоров остался доверенным лицом и даже агитировал за Путина, назвав его «единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю. В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Невзоров отметил, что легко совмещает своё критическое отношение к Русской православной церкви и поддержку Путина. В 2018 году в интервью Юрию Дудю заявил, что поддерживал Путина на выборах в знак благодарности за то, что тот в 1990-х годах отговорил своего начальника, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заказывать убийство Невзорова.
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04.06.2022 12:04 Відповісти
Цей уривок посту з окопу Борислава Берези стосується обох:

"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."
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04.06.2022 12:15 Відповісти
Почитал комменты про "хорошего" Невзорова, прям вот "борцуна" с ******..... какие же вы ребята хомячки... я понимаю, что большинство ботоферма от ОП, но всё же. Невзоров один из архитекторов современной россиянской пропагандистской машины, Невзоров разыскивается как военный преступник в странах Балтии (отличный плевок в лицо нашим настоящим друзьям), Невзоров доверенное лицо Путина в 2012 году, а тут вдруг прозрел резко, ага ага. Сколько ещё должны откусить наших территорий, сколько ещё убить наших воинов и "мирняка", сколько ещё ***** вам нужно "Буч" и "Мариуполей", чтобы понять, что хороших русских не бывает. "Дибилы ***" (с)

А теперь давайте подумаем, почему вдруг архитектора россиянской пропаганды, вдруг.... сделали гражданином Украины? Какую такую конструкцию пытается создать в Украине Подоляк и сотоварищи?
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04.06.2022 12:43 Відповісти
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