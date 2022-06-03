Невзоров із дружиною стали громадянами України
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.
Телеграм-канал Mash опублікував документ МЗС України із запитом на перевірки Невзорова та його дружини, в тому числі через Інтерпол.
Редакція телеграм-каналу "Украина Сейчас" твердить, що поспілкувалася зі співробітником МЗС Анатолієм Ковалем, номер телефону якого вказаний у документі. Той відмовився коментувати надання Невзорову та його дружині громадянства.
"Я не знаю, як цей документ міг потрапити у відкритий доступ. Я нічого зараз не коментуватиму", - сказав Коваль.
На офіційному сайті глави держави указ про надання громадянства відсутній.
Будь ласка, зачекайте...
Невзоров завжди був більше украінцем, аніж усі шуфричі і коломойські разом взяті.
Welcome
З однієї сторони нам треба віджимати російський інфопростір і створювати "свободу росії" та інші організації ціль яких ефективно діяти та брати на себе відповідальність.
З іншої хто його знає і чи не вилізе нам це потім боком...
Так понятно?
А я ще сподівався, що можливо у нас змінять назву російської церкви, щоб хоч трохи очистити мізки нашому вумному наріду від російської пропаганди. І тут от така відповідь. Амінь. Слід чекати, а ще краще сприяти, приходу наступної владної команди. Української.
Краще б про дійсних громадян думав(хоч там нема чим).Тут дитину новонароджену неможливо в своє ж житло зареєструвати,бо військовий стан,а громадянство роздавати наліво і направо,виходить можна,і війна не заважає.
Досить вже з нас арахамій,саакашвілі і всіляких "пришлих",що потім лізуть в справи України і приносять шкоду.
Дозвіл на проживання-ось максимум,що повинен був отримати Невзоров.А через 5 років видно було б,давати громадянсьво,чи ні.
https://www.youtube.com/user/NevzorovTV?app=desktop
Невзоров остался доверенным лицом и даже агитировал за Путина, назвав его «единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю. В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Невзоров отметил, что легко совмещает своё критическое отношение к Русской православной церкви и поддержку Путина. В 2018 году в интервью Юрию Дудю заявил, что поддерживал Путина на выборах в знак благодарности за то, что тот в 1990-х годах отговорил своего начальника, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заказывать убийство Невзорова.
"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."
А теперь давайте подумаем, почему вдруг архитектора россиянской пропаганды, вдруг.... сделали гражданином Украины? Какую такую конструкцию пытается создать в Украине Подоляк и сотоварищи?