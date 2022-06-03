Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.
Телеграм-канал Mash опубликовал документ МИД Украины с запросом на проверки Невзорова и его супруги, в том числе через Интерпол.
Редакция телеграм-канала "Украина Сейчас" утверждает, что пообщалась с сотрудником МИД Анатолием Ковалем, номер телефона которого указан в документе. Тот отказался комментировать предоставление Невзорову и его супруге гражданства.
"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я ничего сейчас не буду комментировать", - сказал Коваль.
На официальном сайте главы государства указ о предоставлении гражданства отсутствует.
Пожалуйста, подождите...
Невзоров завжди був більше украінцем, аніж усі шуфричі і коломойські разом взяті.
Welcome
З однієї сторони нам треба віджимати російський інфопростір і створювати "свободу росії" та інші організації ціль яких ефективно діяти та брати на себе відповідальність.
З іншої хто його знає і чи не вилізе нам це потім боком...
Так понятно?
А я ще сподівався, що можливо у нас змінять назву російської церкви, щоб хоч трохи очистити мізки нашому вумному наріду від російської пропаганди. І тут от така відповідь. Амінь. Слід чекати, а ще краще сприяти, приходу наступної владної команди. Української.
Краще б про дійсних громадян думав(хоч там нема чим).Тут дитину новонароджену неможливо в своє ж житло зареєструвати,бо військовий стан,а громадянство роздавати наліво і направо,виходить можна,і війна не заважає.
Досить вже з нас арахамій,саакашвілі і всіляких "пришлих",що потім лізуть в справи України і приносять шкоду.
Дозвіл на проживання-ось максимум,що повинен був отримати Невзоров.А через 5 років видно було б,давати громадянсьво,чи ні.
https://www.youtube.com/user/NevzorovTV?app=desktop
Невзоров остался доверенным лицом и даже агитировал за Путина, назвав его «единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю. В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Невзоров отметил, что легко совмещает своё критическое отношение к Русской православной церкви и поддержку Путина. В 2018 году в интервью Юрию Дудю заявил, что поддерживал Путина на выборах в знак благодарности за то, что тот в 1990-х годах отговорил своего начальника, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заказывать убийство Невзорова.
"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."
А теперь давайте подумаем, почему вдруг архитектора россиянской пропаганды, вдруг.... сделали гражданином Украины? Какую такую конструкцию пытается создать в Украине Подоляк и сотоварищи?