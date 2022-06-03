РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15498 посетителей онлайн
Новости Общество
64 339 558
гражданство (1281) Россия (91262) Геращенко Антон (1438) Невзоров (8)

Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

невзоров

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал он.

Телеграм-канал Mash опубликовал документ МИД Украины с запросом на проверки Невзорова и его супруги, в том числе через Интерпол.

Читайте: Путин упростил прием украинских детей-сирот в российское гражданство

Невзоров с супругой стали гражданами Украины, - Геращенко 01

Редакция телеграм-канала "Украина Сейчас" утверждает, что пообщалась с сотрудником МИД Анатолием Ковалем, номер телефона которого указан в документе. Тот отказался комментировать предоставление Невзорову и его супруге гражданства.

"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я ничего сейчас не буду комментировать", - сказал Коваль.

На официальном сайте главы государства указ о предоставлении гражданства отсутствует.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+56
Наші дебіли будують хорошу рабсію, а не Україну... вперед Овсянніковой давайте громадянство і на телемарафон вчити малоросів як треба... це сюр
показать весь комментарий
03.06.2022 12:03
+53
Чергова дурна помилка...
показать весь комментарий
03.06.2022 12:03
+45
Він вже з 2014 року вітається не інакше як "Слава Україні", думашь не зможе заспівати?
показать весь комментарий
03.06.2022 12:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
вони всі заслуговують
показать весь комментарий
03.06.2022 21:57 Ответить
Схвалюю усім серцем.

Невзоров завжди був більше украінцем, аніж усі шуфричі і коломойські разом взяті.

Welcome
показать весь комментарий
03.06.2022 21:46 Ответить
Краще візміть Сотника
показать весь комментарий
03.06.2022 21:50 Ответить
Невзорову статус біженця.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:30 Ответить
Дуже суперечливе рішення.

З однієї сторони нам треба віджимати російський інфопростір і створювати "свободу росії" та інші організації ціль яких ефективно діяти та брати на себе відповідальність.

З іншої хто його знає і чи не вилізе нам це потім боком...
показать весь комментарий
03.06.2022 22:30 Ответить
У чому це рішення суперечливе?)) ти так і не витиснув зі свого жалюгідного iq...))
показать весь комментарий
03.06.2022 23:54 Ответить
Потому что криворогий шлимазл в тысячный раз насрал на головы всем, кто воюет за Украину -а их потом высылают в рашку на растерзание! А еще насрал на голову нашим собзникам - странам Балтии, где кгб-шник Невзоров осужден за военные преступления!

Так понятно?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:09 Ответить
это тот что воспевал "наши пришли, наши взяли телебашню" в Вильнюсе. А там танками людей давили и саперными лопатками рубили. Это тот что поливал ядом и оскорблял Молдову в организованном кгбэшниками приднестровском гадюшнике. Это тот что организовал "десятиминутки ненависти" в 90-х, чьими пропагандисткими стараниями разносили Чечню-1 и потом Чечню-2. Почему то после 2014 года решил переобуться. От сытной кормушки отодвинули что ли. Старая волчья шкура почуяла недоброе. Елси бы не отодвинули, щас бы был похлеще соловья со скабеевой вместе взятые.
показать весь комментарий
03.06.2022 22:32 Ответить
ГОРБАТОГО МОГИЛА ВИПРАВИТЬ, НЕВЗОРОВ КАЦАП, ІНШИЙ ЙОГО РІЗНОВІД
показать весь комментарий
03.06.2022 23:06 Ответить
Повномаштабна війна. Бомбардування ледь не усієї України. Тисячі загиблих. Тисячі зруйнованих будинків і життів. Нові окуповані території. Здавалось би, може такі жахливі події здатні змінити світогляд людей і особливо людей при владі. Але ні. Це не про нас. Зелені уйобки будуть проводити політику малоросійства навіть в таких умовах.
А я ще сподівався, що можливо у нас змінять назву російської церкви, щоб хоч трохи очистити мізки нашому вумному наріду від російської пропаганди. І тут от така відповідь. Амінь. Слід чекати, а ще краще сприяти, приходу наступної владної команди. Української.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:16 Ответить
Цікаво, і що це за наступна нова українська команда? Ну хоча б декілька прізвищ. Будь ласка. Не соромтесь, назвіть. А то ці старі команди вже набридлі.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:38 Ответить
А дружина у нього сімпотна,на скабєєву схожа. Не те що у Бабченка.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:23 Ответить
Бо ти повний тупень... Якщо мислиш подібними категоріями.
показать весь комментарий
04.06.2022 00:13 Ответить
на гэбню она похожа
показать весь комментарий
21.06.2022 15:11 Ответить
Будет ещё один Арестович только и всего.
показать весь комментарий
03.06.2022 23:34 Ответить
Накуй воно нам потрібна ця русня ???
показать весь комментарий
03.06.2022 23:42 Ответить
А твої східняки які пернути українською не бірують отримують українське громадянство ні за що у порівнянні з Нєвзоровим...
показать весь комментарий
03.06.2022 23:51 Ответить
Ты размышляешь как конченный совок, а не как цивилизованный европеец. От орка логикой ничем не отличаешься.
показать весь комментарий
04.06.2022 06:33 Ответить
Цивилизованный европеец не раздает гражданство военным преступникам, осужденным в соседних странах-союзниках!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:13 Ответить
Супер-крок від президента. Невзоров має громадну аудиторію. Він перейшов на наш бік і буде віщати всім росіянам нових и у вигідному для нас ракурсі. А головне правдивому. Це просто удар під дих путіну. Браво!
показать весь комментарий
04.06.2022 00:20 Ответить
У Собчак и Бузовой аудитория ещё больше. Предлагаешь этому отребью тоже гражданство раздать? В стране война а они блогеров плодят, из Зели шоубизнес вытравить невозможно, это навсегда.
показать весь комментарий
04.06.2022 00:43 Ответить
Це яким ж йолопом потрібно бути, щоб сьогодніпорівняти Собчак та Невзорова. Чи з Кремля прийшла вказівка мочити Олександра Глебича?
показать весь комментарий
04.06.2022 03:27 Ответить
Собчак и Невзоров из одного ленинградского кгб-шного кубла! В чем между ними разница?
показать весь комментарий
21.06.2022 15:14 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 11:30 Ответить
морду лиця русского, цей погляд тяжкий нікуди не сховати, має бути референдум чи українці хочуть мати ТАКОГО громадянина.
показать весь комментарий
04.06.2022 00:59 Ответить
Обов'язково проведемо референдум, щоб у Невзорова з майже двух мільйонів підписників стало чотири.
показать весь комментарий
04.06.2022 01:16 Ответить
Василь, іноді Ви пишите розумні речі, а іноді як в лужу...
показать весь комментарий
04.06.2022 08:42 Ответить
Зюзі нема чим зайнятися під час війни?Для українців вже все що міг "нарішав",тепер почав громадянством з барського плеча розкидуватись.
Краще б про дійсних громадян думав(хоч там нема чим).Тут дитину новонароджену неможливо в своє ж житло зареєструвати,бо військовий стан,а громадянство роздавати наліво і направо,виходить можна,і війна не заважає.
показать весь комментарий
04.06.2022 03:35 Ответить
Ольга, пора мислити по державному і посилювати Україну. З
показать весь комментарий
04.06.2022 08:45 Ответить
Посилювати Україну,порушуючи закон?Невзоров 5 років прожив в Україні,знає державну мову,відмовився від громадянства кацапії?Ні.То з якого дива Зюзя розкидується громадянством,це не його приватна власність,щоб "дарувати".Ще й під час війни.
Досить вже з нас арахамій,саакашвілі і всіляких "пришлих",що потім лізуть в справи України і приносять шкоду.
Дозвіл на проживання-ось максимум,що повинен був отримати Невзоров.А через 5 років видно було б,давати громадянсьво,чи ні.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:10 Ответить
Браво. Невзоров - злейший враг режима рф и ярый сторонник Украины.
показать весь комментарий
04.06.2022 03:39 Ответить
... чессно-слово, неожидал такого - мощнейший залп по путинской пропагандатуре, которая действительно взята из двора монархии Развитого Средневековья
показать весь комментарий
04.06.2022 04:09 Ответить
Правильное решение, Невзоров за Украину.
показать весь комментарий
04.06.2022 04:09 Ответить
А Украина против Невзорова и ему подобной гэбни!
показать весь комментарий
21.06.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 05:49 Ответить
наш нікчема до світу : гроші,зброю,санкції...і все інше...а саменьке з барського плеча цілі області...уяк і воду фірташу на содовий в крим.... і "ми воюєм""....
показать весь комментарий
04.06.2022 07:08 Ответить
На........уя?????????????
показать весь комментарий
04.06.2022 07:37 Ответить
Литовцы обидятся.
показать весь комментарий
04.06.2022 07:39 Ответить
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ??
показать весь комментарий
04.06.2022 07:48 Ответить
Що з НАШИМИ ВОЇНАМИ з АЗОВСТАЛІ ?Хєрло піариться ,волає до світу :санкції,зброя,гроші...а самі продовжують шкодити ????бєню,ермака а арахамло на палю і виходити на зіткненнях з ворогом...хай бачать і бояться....небритого пора до відповідальності за сплюндровану Україну....хто тут нащитав %%% підтримки ??
показать весь комментарий
04.06.2022 07:52 Ответить
я не проти громадянина України О.Невзорова. Путінізм здохне а сусіди-росіяни залишаться і з ними треба будувати відносини.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:06 Ответить
Ви досі знаходитесь у небезпечній ілюзії що є якісь гарні руські і у всьому винен тільки путін, наразі цей наратив активно впихується у західний медіапростір, що росіяни ні у чому не винні, але є ньюанс. Хто нищить наші грода та села, вбиває, гвалтує та грабує? путін? Чи звичайний російський ванька, сусід, з яким Ви пропонуєте вижившим у цій одвічній війні з московією будувати відносини? Відносини з ними можуть бути тільки в одному сенсі, це РЕПАРАЦІЇ, крапка. А "гарні" та погані росяни нехай шикуються у колони , та тримаючись за руки (це дуже важливо, бо коли в них зайняти руки їм складніше шось спи**ти, когось вбити чи згвалтувати...) йдуть слідом за своїм військовим кораблем.
показать весь комментарий
04.06.2022 09:09 Ответить
О.Невзоров все ж таки ім'я в журналістиці , і за Україну (а може більшою мірою проти пуйла?) гнав завжди.
показать весь комментарий
04.06.2022 08:28 Ответить
Він х**лу завдячує життям, коли у 90-х їого Собчак хотів "дежиттярізіровати" , у 2012 році, після Гузії, вбивства Політковської, 2-х чеченських війн та чорт знає чого ще, Невзоров на виборах президента рф був довіреною особою путіна, ця особа вже багато років гонить на попів та рпц, за що я особисто тішуся і є однодумцем з цого питання, але є ньюанс..... попри наявність статті за це у кримінальному кодексі його ніхто не чіпає...... Вас у цих фактах, які легко гугляться, ні чого не бентежить?
показать весь комментарий
04.06.2022 08:51 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 09:14 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2022 10:28 Ответить
Прежде чем пии...деть, посмотри его материал, млять!
https://www.youtube.com/user/NevzorovTV?app=desktop
показать весь комментарий
04.06.2022 10:31 Ответить
Де каяття країнам Балтії? Харшій рускій - мертвий рускій!🐷🐶
показать весь комментарий
04.06.2022 10:35 Ответить
Якщо це правда, то по законах України ,вони зобов'язані відмовитися від російського громадянства. Чи в нас в Україні ,подвійні стандарти? Зеленський обіцяв прийняти закон про подвійне громадянство . Але видно що не прийме . Має час до 117.22.. Потім буде піздно..
показать весь комментарий
04.06.2022 10:49 Ответить
Чергова піар-дурість Зелебобіка. Нєвзоров - ще той пи*здун - перевершує Арєстовіча у тріпотні у десятки разів. Такі люди нам потрібні!
показать весь комментарий
04.06.2022 10:55 Ответить
Допомагаємо отримати паспорт громадянам України, які ізза війни пошкодили свій. Це займає в кращому випадку тиждень, а то і місяць. А тут громадянин рф за добу отримує не тільки громадянство, но і паспорт. При тому не знає ані Української, не приймав участі в боєвих діях, хизувався, що с 2012 року допоміг путіну стати президентов на другий строк, жодного з прогнозів його не підтвердились... Це що??? Чому нашим громадянам отворот, а ерефовцям все???
показать весь комментарий
04.06.2022 11:46 Ответить
Википедия:
Невзоров остался доверенным лицом и даже агитировал за Путина, назвав его «единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю. В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Невзоров отметил, что легко совмещает своё критическое отношение к Русской православной церкви и поддержку Путина. В 2018 году в интервью Юрию Дудю заявил, что поддерживал Путина на выборах в знак благодарности за то, что тот в 1990-х годах отговорил своего начальника, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заказывать убийство Невзорова.
показать весь комментарий
04.06.2022 12:04 Ответить
Цей уривок посту з окопу Борислава Берези стосується обох:

"Овсяннікова працювала в пропаганді Кремля і має розуміння що відбувається зараз та яки перспективи у Росії. Розуміючи, що очікує РФ та не бажаючи жити в лепрозорії, Овсяннікова підлаштувалась під запит часу. Вона "перефарбувалась" не через каяття або визнання своєї провини, а тому що є пристосуванкою. Конформізм базований на її персональних інтересах - це її мотиватор. Якщо завтра порядок денний зміниться у світі і почнуть хвалити Путіна, то і Овсяннікова підлаштується під обставини розповідаючи про геніального очільника РФ, тому що це буде їй... вигідно. Вона була корисна Україні своїм перфомансом, але це не привід її обійняти. Хоч би через гидливість до пропагандистів Кремля."
показать весь комментарий
04.06.2022 12:15 Ответить
Почитал комменты про "хорошего" Невзорова, прям вот "борцуна" с ******..... какие же вы ребята хомячки... я понимаю, что большинство ботоферма от ОП, но всё же. Невзоров один из архитекторов современной россиянской пропагандистской машины, Невзоров разыскивается как военный преступник в странах Балтии (отличный плевок в лицо нашим настоящим друзьям), Невзоров доверенное лицо Путина в 2012 году, а тут вдруг прозрел резко, ага ага. Сколько ещё должны откусить наших территорий, сколько ещё убить наших воинов и "мирняка", сколько ещё ***** вам нужно "Буч" и "Мариуполей", чтобы понять, что хороших русских не бывает. "Дибилы ***" (с)

А теперь давайте подумаем, почему вдруг архитектора россиянской пропаганды, вдруг.... сделали гражданином Украины? Какую такую конструкцию пытается создать в Украине Подоляк и сотоварищи?
показать весь комментарий
04.06.2022 12:43 Ответить
Страница 6 из 6
 
 