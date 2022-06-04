На окупованому Донбасі почав працювати один з найбільших банків РФ - "Промсвязьбанк"
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Один з найбільших російських банків - "Промсвязьбанк" - розпочав свою діяльність на території окупованої частини Донецької області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".
Відповідне рішення ухвалили колаборанти з так званого "Державного комітету оборони (ДКО) Донецької народної республіки".
"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо на території ДНР набуває Публічне акціонерне товариство "Промзв'язокбанк" (РФ, Москва)", - йдеться у тексті постанови.
Зазначається також, що аналогічне рішення було ухвалено колаборантами і на окупованій частині Луганщини, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
Раніше, на початку травня, "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.
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хотя мало ли, большие деньги любую мерзость "перепрыгивают"
может и не сильно от санкций страдает