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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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На окупованому Донбасі почав працювати один з найбільших банків РФ - "Промсвязьбанк"

Новини Цензор.НЕТ Події

промсвязьбанк

Один з найбільших російських банків - "Промсвязьбанк" - розпочав свою діяльність на території окупованої частини Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Відповідне рішення ухвалили колаборанти з так званого "Державного комітету оборони (ДКО) Донецької народної республіки".

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо на території ДНР набуває Публічне акціонерне товариство "Промзв'язокбанк" (РФ, Москва)", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається також, що аналогічне рішення було ухвалено колаборантами і на окупованій частині Луганщини, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Читайте: Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ. ФОТО

Раніше, на початку травня, "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
какая разница?
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04.06.2022 15:15
+3
Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
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04.06.2022 15:39
+3
Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
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04.06.2022 15:47
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этот банк давно под санкциями, видимо им терять уже нечего
хотя мало ли, большие деньги любую мерзость "перепрыгивают"
может и не сильно от санкций страдает
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04.06.2022 15:01 Відповісти
Этому банку нечего терять, он уже попал под санкции. Недобиток!
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04.06.2022 15:02 Відповісти
RT показал, как российский танк обстрелял жилой дом в Мариуполе, где якобы прячутся бойцы «Азова». Позже там нашли тела шести мирных жителей.
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04.06.2022 15:11 Відповісти
какая разница?
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04.06.2022 15:15 Відповісти
Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
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04.06.2022 15:47 Відповісти
Восток и юг прежде всего готовили к сдаче ментльно. Рос тв, пророссийские партии и т.д.
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04.06.2022 15:57 Відповісти
"сЄмь бєд - одін отвєт" - ім, банковським та й таким, однаково - пзд...А
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04.06.2022 15:29 Відповісти
Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
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04.06.2022 15:39 Відповісти
ну вот и все , Оман в действии ...............так будет и с мариуполем, с херсоном, с одессой , а через лет 5-7 и вся украина ляжет, ведь у нас солцеликий и самый - самый из всех самых президент , которого выберут дебилы еще на один срок.
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04.06.2022 16:08 Відповісти
Знищимо всіх окупантів. Не переймайся так. Декацапізація ********** тільки починається а вже трупи дівати нікуди... Далі буде. До нового року буде прийнято і впроваджено ще декілька пакетів санкцій. Накопичені ресурси у ***** закінчаться. Торгівля буде звужена до мінімуму. Виїхати хз ********** стане для кацапів неможливим. "Русскіх" на всій планеті будуть дієво зневажати тому навіть втеча з "помийки" не матиме для кацапів сенсу - дубасити будуть свюди. Війну яку кацапи розпочали ми закінчимо після виплати репарацій в повному обсязі. Так що запасайся "бояркою", влаштовуйся зручніше і спостерігай за епічним крахом який призведе до повного розпаду федерації.
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06.06.2022 16:24 Відповісти
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04.06.2022 18:25 Відповісти
 
 