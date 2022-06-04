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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированном Донбассе начал работать один из крупнейших банков РФ - "Промсвязьбанк"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

промсвязьбанк

Один из крупнейших российских банков - "Промсвязьбанк" - начал свою деятельность на территории оккупированной части Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Соответствующее решение приняли коллаборанты так называемого "Государственного комитета обороны (ГКО) Донецкой народной республики".

"Право предоставления банковских и других финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов и т.п. на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - говорится в тексте постановления.

Отмечается также, что аналогичное решение было принято коллаборантами и на оккупированной части Луганской области, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Читайте также: Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Ранее, в начале мая, "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму – в Симферополе и Севастополе.
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Топ комментарии
+5
какая разница?
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04.06.2022 15:15
+3
Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
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04.06.2022 15:39
+3
Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
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04.06.2022 15:47
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этот банк давно под санкциями, видимо им терять уже нечего
хотя мало ли, большие деньги любую мерзость "перепрыгивают"
может и не сильно от санкций страдает
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04.06.2022 15:01 Ответить
Этому банку нечего терять, он уже попал под санкции. Недобиток!
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04.06.2022 15:02 Ответить
RT показал, как российский танк обстрелял жилой дом в Мариуполе, где якобы прячутся бойцы «Азова». Позже там нашли тела шести мирных жителей.
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04.06.2022 15:11 Ответить
какая разница?
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04.06.2022 15:15 Ответить
Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
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04.06.2022 15:47 Ответить
Восток и юг прежде всего готовили к сдаче ментльно. Рос тв, пророссийские партии и т.д.
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04.06.2022 15:57 Ответить
"сЄмь бєд - одін отвєт" - ім, банковським та й таким, однаково - пзд...А
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04.06.2022 15:29 Ответить
Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
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04.06.2022 15:39 Ответить
ну вот и все , Оман в действии ...............так будет и с мариуполем, с херсоном, с одессой , а через лет 5-7 и вся украина ляжет, ведь у нас солцеликий и самый - самый из всех самых президент , которого выберут дебилы еще на один срок.
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04.06.2022 16:08 Ответить
Знищимо всіх окупантів. Не переймайся так. Декацапізація ********** тільки починається а вже трупи дівати нікуди... Далі буде. До нового року буде прийнято і впроваджено ще декілька пакетів санкцій. Накопичені ресурси у ***** закінчаться. Торгівля буде звужена до мінімуму. Виїхати хз ********** стане для кацапів неможливим. "Русскіх" на всій планеті будуть дієво зневажати тому навіть втеча з "помийки" не матиме для кацапів сенсу - дубасити будуть свюди. Війну яку кацапи розпочали ми закінчимо після виплати репарацій в повному обсязі. Так що запасайся "бояркою", влаштовуйся зручніше і спостерігай за епічним крахом який призведе до повного розпаду федерації.
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06.06.2022 16:24 Ответить
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04.06.2022 18:25 Ответить
 
 