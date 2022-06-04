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На розмінування України може знадобитись до 10 років, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

На повне розмінування території України може знадобитись до 10 років.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції "Осередок безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МВС у Телеграмі.

Сьогодні, 4 червня, очільник МВС України відвідав відкриття експозиції ДСНС України "Осередок безпеки". Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.

Міністр повідомив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.

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Він зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, зокрема майже 2 тис. авіабомб, обстежено (очищено) територію площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.

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Дивно, на розмінування Чонгару знадобилось значно менше!
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04.06.2022 22:10 Відповісти
Так за Чонгар премія відповідна була)
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04.06.2022 22:20 Відповісти
Премію з кремля на карточку Зе скинули мабуть.
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04.06.2022 23:36 Відповісти
Звернись до Верещучки і дЄрьмака - вони в тому профі.
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04.06.2022 22:19 Відповісти
Могут ведь и быстрее, когда эти гниды хотят это сделать за деньги Куйла:
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04.06.2022 22:21 Відповісти
Якась новина дивна,й це м'яко сказано.А що вже кінець війні?Звідки можна знати,а скільки часу піде на розмінування,якщо війна ще триває,Україна ще не контролює 20% території й т.д.Пишуть аби писати.
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04.06.2022 22:22 Відповісти
Розмінування під час війни = роззброєння українців. Це мета жидівської шобли.
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05.06.2022 08:10 Відповісти
а можно тендер провести???? Розмінують за місяць..
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04.06.2022 22:36 Відповісти
На розмінування України може знадобитись до 10 років, - Монастирський Джерело: https://censor.net/ua/n3345978

Щоб зробити з дебіла розумну людину і життя не вистачить.
Чому 10 ? Казав би вже 25 років
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04.06.2022 23:35 Відповісти
Це мабуть Артистович посоветовал ze... стратег...
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04.06.2022 23:40 Відповісти
Зеленський розмінує тілами українців.
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05.06.2022 08:09 Відповісти
 
 