На разминирование Украины может уйти до 10 лет, - Монастырский

На полное разминирование территории Украины может потребоваться до 10 лет.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил во время открытия экспозиции "Очаг безопасности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД в Телеграм-канале.

Сегодня, 4 июня, глава МВД Украины посетил открытие экспозиции ГСЧС Украины "Очаг безопасности". Этой выставкой начинается программа превентивного воспитания МВД Украины по минной безопасности для украинских детей и их родителей.

Министр сообщил, что в результате полномасштабного вторжения армии России на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорванными боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется 5-7, а то и 10 лет.

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Он отметил, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили почти 130 тыс. боеприпасов, в том числе почти 2 тыс. авиабомб, обследована (очищена) территория площадью почти 30 тыс. квадратных километров.

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