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Новости Война в Украине
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На разминирование Украины может уйти до 10 лет, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

На полное разминирование территории Украины может потребоваться до 10 лет.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил во время открытия экспозиции "Очаг безопасности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД в Телеграм-канале.

Сегодня, 4 июня, глава МВД Украины посетил открытие экспозиции ГСЧС Украины "Очаг безопасности". Этой выставкой начинается программа превентивного воспитания МВД Украины по минной безопасности для украинских детей и их родителей.

Министр сообщил, что в результате полномасштабного вторжения армии России на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорванными боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется 5-7, а то и 10 лет.

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Он отметил, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили почти 130 тыс. боеприпасов, в том числе почти 2 тыс. авиабомб, обследована (очищена) территория площадью почти 30 тыс. квадратных километров.

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Дивно, на розмінування Чонгару знадобилось значно менше!
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04.06.2022 22:10 Ответить
Так за Чонгар премія відповідна була)
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04.06.2022 22:20 Ответить
Премію з кремля на карточку Зе скинули мабуть.
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04.06.2022 23:36 Ответить
Звернись до Верещучки і дЄрьмака - вони в тому профі.
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04.06.2022 22:19 Ответить
Могут ведь и быстрее, когда эти гниды хотят это сделать за деньги Куйла:
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04.06.2022 22:21 Ответить
Якась новина дивна,й це м'яко сказано.А що вже кінець війні?Звідки можна знати,а скільки часу піде на розмінування,якщо війна ще триває,Україна ще не контролює 20% території й т.д.Пишуть аби писати.
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04.06.2022 22:22 Ответить
Розмінування під час війни = роззброєння українців. Це мета жидівської шобли.
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05.06.2022 08:10 Ответить
а можно тендер провести???? Розмінують за місяць..
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04.06.2022 22:36 Ответить
На розмінування України може знадобитись до 10 років, - Монастирський Джерело: https://censor.net/ua/n3345978

Щоб зробити з дебіла розумну людину і життя не вистачить.
Чому 10 ? Казав би вже 25 років
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04.06.2022 23:35 Ответить
Це мабуть Артистович посоветовал ze... стратег...
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04.06.2022 23:40 Ответить
Зеленський розмінує тілами українців.
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05.06.2022 08:09 Ответить
 
 