Українські сили контролюють близько половини Сєверодонецька, - Гайдай

Російська армія кидає всі свої резерви на захоплення Сєверодонецька у Луганській області.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.

За словами Гайдая, росіяни намагалися знести мости, "щоб ми не могли дати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєверодонецьку, які обороняють Луганщину... Вони справді бояться, що успіх наших захисників розвиватиметься, а це може бути, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя та підкріплення - це перше, чого вони бояться".

Зараз українські сили контролюють близько половини Сєвєродонецька.

Гуманітарна ситуація в регіоні складна, оскільки неможливо ні евакуювати людей, ні підвезти до Сєверодонецька гуманітарну допомогу. Єдині населені пункти, куди можна доставити гуманітарний вантаж — продукти, ліки — це Лисичанськ та Гірське. Зазначається, що російська армія стріляє по евакуаційних автобусах.

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