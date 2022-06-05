Українські сили контролюють близько половини Сєверодонецька, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія кидає всі свої резерви на захоплення Сєверодонецька у Луганській області.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.
За словами Гайдая, росіяни намагалися знести мости, "щоб ми не могли дати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєверодонецьку, які обороняють Луганщину... Вони справді бояться, що успіх наших захисників розвиватиметься, а це може бути, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя та підкріплення - це перше, чого вони бояться".
Зараз українські сили контролюють близько половини Сєвєродонецька.
Гуманітарна ситуація в регіоні складна, оскільки неможливо ні евакуювати людей, ні підвезти до Сєверодонецька гуманітарну допомогу. Єдині населені пункти, куди можна доставити гуманітарний вантаж — продукти, ліки — це Лисичанськ та Гірське. Зазначається, що російська армія стріляє по евакуаційних автобусах.
Будь ласка, зачекайте...
Все буде добре.
Из-за твоего тявканья всю Украину отдать?
Что это за аргумент "отдайте ибо они будуть брать"?
Это война или игра в домино.
******* твоих "будуть брать" и скоро они уже не будуть брать ибо будуть собака на корм.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 05.06.2022
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
9h
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару? Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
Чи поки не довіряєте таку відповідальну справу як локшину навішувати, а от керувати бойовими діями - так то таке.
"Соколова: ОП прислал «слугу» Безуглую командовать войсками в Северодонецке. Военные возмущены".