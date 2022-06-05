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Українські сили контролюють близько половини Сєверодонецька, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Російська армія кидає всі свої резерви на захоплення Сєверодонецька у Луганській області.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.

За словами Гайдая, росіяни намагалися знести мости, "щоб ми не могли дати підкріплення нашим хлопцям, які перебувають у Сєверодонецьку, які обороняють Луганщину... Вони справді бояться, що успіх наших захисників розвиватиметься, а це може бути, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя та підкріплення - це перше, чого вони бояться".

Зараз українські сили контролюють близько половини Сєвєродонецька.

Гуманітарна ситуація в регіоні складна, оскільки неможливо ні евакуювати людей, ні підвезти до Сєверодонецька гуманітарну допомогу. Єдині населені пункти, куди можна доставити гуманітарний вантаж — продукти, ліки — це Лисичанськ та Гірське. Зазначається, що російська армія стріляє по евакуаційних автобусах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці в Сєверодонецьку підбили ворожий танк та взяли в полон двох окупантів, - Гайдай. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Он не паникует, он на плошку щей хочет натявкать тут.
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05.06.2022 01:43
+21
Кацап иди на х-й
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05.06.2022 01:47
+17
Не панікуй. Там є кому приймати рішення.
Все буде добре.
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05.06.2022 01:41
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Не панікуй. Там є кому приймати рішення.
Все буде добре.
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05.06.2022 01:41 Відповісти
Он не паникует, он на плошку щей хочет натявкать тут.
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05.06.2022 01:43 Відповісти
Мар'яні Безмозгій, мабуть?
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05.06.2022 02:34 Відповісти
Ви знаєте якщо її так будуть піариться що виженуть орків з Донбасу,то нехай сидить там тихенько. Резерви є і нехай використовують їх рівно як і зброю.
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05.06.2022 09:15 Відповісти
Тебя кто с бутылки отпустил, репоед? Брысь отсюдова
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05.06.2022 01:42 Відповісти
Я так понимаю вы владеете оперативной ситуацией в городе Северодонецке и его окрестностях?)))
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05.06.2022 01:42 Відповісти
Кацап иди на х-й
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05.06.2022 01:47 Відповісти
Ну будуть брать и что?
Из-за твоего тявканья всю Украину отдать?
Что это за аргумент "отдайте ибо они будуть брать"?
Это война или игра в домино.
******* твоих "будуть брать" и скоро они уже не будуть брать ибо будуть собака на корм.
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05.06.2022 02:02 Відповісти
Я думаю ты не паникер, а просто враг Украины.
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05.06.2022 02:02 Відповісти
Ян Казимир e15f2d30

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 05.06.2022
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05.06.2022 01:45 Відповісти
Чо, репоед, обидно, что твою скотоматушку так унизили? Подожди, мы ещё до Урала вас унизим. А там концлагеря для таких, как ты построим. Посадим тебя в бурятский барак - Машкой у них будешь.
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05.06.2022 01:56 Відповісти
Кацап, что-то тебя на поворотах заносит. Смотри, а то можно пойти покормить рыб с тазиком раствора, даже если ты не хочешь гореть в танке.
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05.06.2022 02:08 Відповісти
Spierdalaj kurwa!
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05.06.2022 02:24 Відповісти
Это война, а на войне, внезапно, тебя могут захватить в плен, ранить или даже убить. Это неизбежно, а раз неизбежно, то зачем постоянно вспоминать про этот риск? У меня сын примерно в тех местах воюет, он говорит никто никого силой вперед не гонит, и загранотряды сзади не стоят. Кто хочет отступить, тот отступает, только, понятное дело, потом с ним никто дела иметь не захочет. А кто хочет воевать и убивать кацапов, как раз этим и занимаются. Да, они помнят про риски, но у них есть важное дело, которое еще не сделано. И ты тут только истеришь, как-то даже неискренне, неубедительно. Смотри, не стараешься, тебе денег за эту халтуру не дадут.
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05.06.2022 03:07 Відповісти
ти дебіл не вказуй, без твого носу вирішать
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05.06.2022 01:44 Відповісти
Що, кацапа, нечоловічі пекельні борошна зносять підлогу мозку?
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05.06.2022 06:51 Відповісти
Народ, шо вы имперского холуя( Ян Казимир) кормите?) В спам,делов то).
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05.06.2022 02:07 Відповісти
Так уже
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05.06.2022 02:09 Відповісти
Сдохни,кацапская мразь.
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05.06.2022 06:42 Відповісти
Сєвєродонецьк Шрьодінгера...
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05.06.2022 02:15 Відповісти
Смерть кацапам!
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05.06.2022 02:17 Відповісти
Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону( Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(



Олександр Бригинець

@bryhynets

·
9h

Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару? Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
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05.06.2022 02:48 Відповісти
Нє, ну мар'яночка часом любить давати всілякі ЦУ всім бажаючим і небажаючим. Але переважно вона зайнята іншим: керує Всесвітом, не приваблюючи уваги санітарів.
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05.06.2022 06:59 Відповісти
знову ця гра у відстотки
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05.06.2022 05:26 Відповісти
За Марію Безумною хвилююся, щоб випадково свої не пристрелили.
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05.06.2022 07:16 Відповісти
Чому ж випадково?))
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05.06.2022 07:20 Відповісти
Надійшли пропозиції обміняти її на азовців.
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05.06.2022 09:23 Відповісти
А чого не чутно ні слова від міністра оборони з офісу пуйловців - безглуздої??
Чи поки не довіряєте таку відповідальну справу як локшину навішувати, а от керувати бойовими діями - так то таке.
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05.06.2022 10:03 Відповісти
ахренеть! -
"Соколова: ОП прислал «слугу» Безуглую командовать войсками в Северодонецке. Военные возмущены".
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05.06.2022 10:09 Відповісти
 
 