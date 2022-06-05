Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия бросает все свои резервы на захват Северодонецка в Луганской области.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Раньше россиянам удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их.
По словам Гайдая, россияне пытались снести мосты, "чтобы мы не могли дать подкрепление нашим ребятам, находящимся в Северодонецке, защищающим Луганщину... Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепление – это первое, чего они боятся.
Сейчас украинские силы контролируют около половины Северодонецка.
Гуманитарная ситуация в регионе сложная, поскольку невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти в Северодонецк гуманитарную помощь. Единственные населенные пункты, куда можно доставить гуманитарный груз – продукты, лекарства – это Лисичанск и Горское. Отмечается, что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам.
Пожалуйста, подождите...
Все буде добре.
Из-за твоего тявканья всю Украину отдать?
Что это за аргумент "отдайте ибо они будуть брать"?
Это война или игра в домино.
******* твоих "будуть брать" и скоро они уже не будуть брать ибо будуть собака на корм.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 05.06.2022
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
9h
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару? Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
Чи поки не довіряєте таку відповідальну справу як локшину навішувати, а от керувати бойовими діями - так то таке.
"Соколова: ОП прислал «слугу» Безуглую командовать войсками в Северодонецке. Военные возмущены".