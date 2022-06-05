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Украинские силы контролируют около половины Северодонецка, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российская армия бросает все свои резервы на захват Северодонецка в Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Раньше россиянам удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их.

По словам Гайдая, россияне пытались снести мосты, "чтобы мы не могли дать подкрепление нашим ребятам, находящимся в Северодонецке, защищающим Луганщину... Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепление – это первое, чего они боятся.

Сейчас украинские силы контролируют около половины Северодонецка.

Гуманитарная ситуация в регионе сложная, поскольку невозможно ни эвакуировать людей, ни подвезти в Северодонецк гуманитарную помощь. Единственные населенные пункты, куда можно доставить гуманитарный груз – продукты, лекарства – это Лисичанск и Горское. Отмечается, что российская армия стреляет по эвакуационным автобусам.

Также читайте: Украинские военные успешно сдерживают попытки оккупантов оцепить позиции на Луганщине, однако РФ до сих пор может захватить Северодонецк и Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Он не паникует, он на плошку щей хочет натявкать тут.
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05.06.2022 01:43
+21
Кацап иди на х-й
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05.06.2022 01:47
+17
Не панікуй. Там є кому приймати рішення.
Все буде добре.
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05.06.2022 01:41
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Не панікуй. Там є кому приймати рішення.
Все буде добре.
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05.06.2022 01:41 Ответить
Он не паникует, он на плошку щей хочет натявкать тут.
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05.06.2022 01:43 Ответить
Мар'яні Безмозгій, мабуть?
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05.06.2022 02:34 Ответить
Ви знаєте якщо її так будуть піариться що виженуть орків з Донбасу,то нехай сидить там тихенько. Резерви є і нехай використовують їх рівно як і зброю.
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05.06.2022 09:15 Ответить
Тебя кто с бутылки отпустил, репоед? Брысь отсюдова
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05.06.2022 01:42 Ответить
Я так понимаю вы владеете оперативной ситуацией в городе Северодонецке и его окрестностях?)))
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05.06.2022 01:42 Ответить
Кацап иди на х-й
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05.06.2022 01:47 Ответить
Ну будуть брать и что?
Из-за твоего тявканья всю Украину отдать?
Что это за аргумент "отдайте ибо они будуть брать"?
Это война или игра в домино.
******* твоих "будуть брать" и скоро они уже не будуть брать ибо будуть собака на корм.
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05.06.2022 02:02 Ответить
Я думаю ты не паникер, а просто враг Украины.
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05.06.2022 02:02 Ответить
Ян Казимир e15f2d30

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 05.06.2022
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05.06.2022 01:45 Ответить
Чо, репоед, обидно, что твою скотоматушку так унизили? Подожди, мы ещё до Урала вас унизим. А там концлагеря для таких, как ты построим. Посадим тебя в бурятский барак - Машкой у них будешь.
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05.06.2022 01:56 Ответить
Кацап, что-то тебя на поворотах заносит. Смотри, а то можно пойти покормить рыб с тазиком раствора, даже если ты не хочешь гореть в танке.
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05.06.2022 02:08 Ответить
Spierdalaj kurwa!
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05.06.2022 02:24 Ответить
Это война, а на войне, внезапно, тебя могут захватить в плен, ранить или даже убить. Это неизбежно, а раз неизбежно, то зачем постоянно вспоминать про этот риск? У меня сын примерно в тех местах воюет, он говорит никто никого силой вперед не гонит, и загранотряды сзади не стоят. Кто хочет отступить, тот отступает, только, понятное дело, потом с ним никто дела иметь не захочет. А кто хочет воевать и убивать кацапов, как раз этим и занимаются. Да, они помнят про риски, но у них есть важное дело, которое еще не сделано. И ты тут только истеришь, как-то даже неискренне, неубедительно. Смотри, не стараешься, тебе денег за эту халтуру не дадут.
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05.06.2022 03:07 Ответить
ти дебіл не вказуй, без твого носу вирішать
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05.06.2022 01:44 Ответить
Що, кацапа, нечоловічі пекельні борошна зносять підлогу мозку?
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05.06.2022 06:51 Ответить
Народ, шо вы имперского холуя( Ян Казимир) кормите?) В спам,делов то).
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05.06.2022 02:07 Ответить
Так уже
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05.06.2022 02:09 Ответить
Сдохни,кацапская мразь.
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05.06.2022 06:42 Ответить
Сєвєродонецьк Шрьодінгера...
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05.06.2022 02:15 Ответить
Смерть кацапам!
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05.06.2022 02:17 Ответить
Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону( Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(



Олександр Бригинець

@bryhynets

·
9h

Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару? Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
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05.06.2022 02:48 Ответить
Нє, ну мар'яночка часом любить давати всілякі ЦУ всім бажаючим і небажаючим. Але переважно вона зайнята іншим: керує Всесвітом, не приваблюючи уваги санітарів.
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05.06.2022 06:59 Ответить
знову ця гра у відстотки
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05.06.2022 05:26 Ответить
За Марію Безумною хвилююся, щоб випадково свої не пристрелили.
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05.06.2022 07:16 Ответить
Чому ж випадково?))
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05.06.2022 07:20 Ответить
Надійшли пропозиції обміняти її на азовців.
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05.06.2022 09:23 Ответить
А чого не чутно ні слова від міністра оборони з офісу пуйловців - безглуздої??
Чи поки не довіряєте таку відповідальну справу як локшину навішувати, а от керувати бойовими діями - так то таке.
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05.06.2022 10:03 Ответить
ахренеть! -
"Соколова: ОП прислал «слугу» Безуглую командовать войсками в Северодонецке. Военные возмущены".
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05.06.2022 10:09 Ответить
 
 