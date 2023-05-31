Ракетних ударів було завдано по об’єктах "Укрзалізниці" у Києві, - Лещенко
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Російські удари в Києві завдавалися по об’єктах "Укрзалізниці".
Про це радник голови офісу президента України Сергій Лещенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ
"Удари наносилися по об’єктах Укрзалізниці", - написав він.
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+23 Alex Tiger
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показати весь коментар05.06.2022 09:50
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Терега, ну куда ты лезешь, дрыщ, есть компетентные люди, которые уже все рассказали. Обойдемся без сопливых.