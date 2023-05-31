УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8359 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
29 469 26
Київ (13849) Лещенко (478) ракети (2815) Повітряні атаки на Київ (408)

Ракетних ударів було завдано по об’єктах "Укрзалізниці" у Києві, - Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Російські удари в Києві завдавалися по об’єктах "Укрзалізниці".

Про це радник голови офісу президента України Сергій Лещенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ

"Удари наносилися по об’єктах Укрзалізниці", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Где ответка по аналогичным росийским железнодорожным узлам и заводам? Пока рашисты не будут получать в ответ по зубах они не успокоятся. Безнаказанность порождает еще большую эскалацию
показати весь коментар
05.06.2022 09:32
+23
Ты по такому вопросу к бубе криворожскому обратись. Он типа как самый верховный в мире говнокомандующий.
показати весь коментар
05.06.2022 09:36
+18
Лєщ - це мабуть наймерзенніший гельмінт в усьому українському політикумі.
показати весь коментар
05.06.2022 09:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где ответка по аналогичным росийским железнодорожным узлам и заводам? Пока рашисты не будут получать в ответ по зубах они не успокоятся. Безнаказанность порождает еще большую эскалацию
показати весь коментар
05.06.2022 09:32 Відповісти
Ты по такому вопросу к бубе криворожскому обратись. Он типа как самый верховный в мире говнокомандующий.
показати весь коментар
05.06.2022 09:36 Відповісти
Стрелять нечем, Кучма всё продал и ржот на Сардинии.
показати весь коментар
05.06.2022 09:47 Відповісти
А шо преЗедент красномовний, не может выступить и сказать, что на каждый ракетный удар будет ответка, Точкой У и прочим будем бить по жд узлам, нефтебазам и военным объектам куда достанет в **********. Всё по честному, правда рабсеяне, а то спецаперация где-то в Украине, нет, война так война.
показати весь коментар
05.06.2022 10:42 Відповісти
Ну и "велике будівництво" гроши на себя оттянуло....
показати весь коментар
05.06.2022 10:50 Відповісти
Это из той же серии что и война началась из-за Порошенко. времени прошло почти двадцать лет,а виноваты все папередники.кто угодно виноват кроме зеленожопых обдрыстанцев.кто два года не чухался с подготовкой к войне!?Зеля все просрал,ему и предьявляй!
показати весь коментар
05.06.2022 14:04 Відповісти
Там писали,що ракету збили,просто Лещенко проблогився, щоб про нього не забули і гроші на ремонт пошкодження
показати весь коментар
05.06.2022 09:50 Відповісти
отвечать чем? свёрнутой в 2019 году ракетной программой или асфальтом из рогатки забрасывать?
показати весь коментар
05.06.2022 11:17 Відповісти
Т.е., всё-таки по ВР, по Мариинскому прилететь может свободно? Но пока нет надобности?
показати весь коментар
05.06.2022 09:32 Відповісти
То єсть по ВР і по Маріїнському оркам не треба. Там для низ небезпеки нема. А по Укрзалізниці треба, бо звідти йде для кацапів небезпека.
показати весь коментар
05.06.2022 09:36 Відповісти
По большому счету, ни ОПа, ни ВР ничего не решают, там-же ЗЕбанутые дебилы, это даже орки понимают. Все решает наши славные ВСУ. А логистикой занимаются специалисты, которые быстро все приводят в порядок после ракетных атак кацапов.
показати весь коментар
05.06.2022 09:41 Відповісти
Звісно, кацапи попереджали, що будуть стріляти по центрам прийняття рішень. Ні ОПа, ні ВР нічого путнього не вирішують, зараз все вирішують ЗСУ тому, стріляють зараз в першу чергу по військовим або по логістичним структурам, а також по мирному населенню, бо кляті вбивці не можуть не воювати проти жінок, літніх людей та дітей
показати весь коментар
05.06.2022 09:55 Відповісти
Это точно. Зеленожопых ********* кацапы беречь должны,а не бомбить их.
показати весь коментар
05.06.2022 14:06 Відповісти
Як так то по рідній вотчині,нізя да серж.
показати весь коментар
05.06.2022 09:34 Відповісти
Дякуючи Геращенку. З піараста чудовий інформатор вийшов.
показати весь коментар
05.06.2022 09:34 Відповісти
Кто-кто, а Серлещ, как потомственный железнодорожник в 10 поколении, погружен в тему по самые уши.

Терега, ну куда ты лезешь, дрыщ, есть компетентные люди, которые уже все рассказали. Обойдемся без сопливых.
показати весь коментар
05.06.2022 09:34 Відповісти
Опана, обыть бородатый ****..ра всплыл. Оно, что, не в рядах ВСУ? А почему собственно? Срёться? Так это он своим ротовым отверстием делает. Млять, одни гниды типа его всплывают. Кстати, а где ублюдок - пуштун и сраный скунс Соболев-Хорьков? Тот, что от рождения в краснодарском крае Параша имел фамилию Зимин но с чего то стал сначала Соболевым а затем Хорьковым.
показати весь коментар
05.06.2022 09:38 Відповісти
В тебе що " абастрєніє"? Соболєв з перших днів в ЗСУ воює, ти хоч прогугли для початку ,а потім пиши всяку маячню.
показати весь коментар
05.06.2022 09:46 Відповісти
Ти зранку вже напився чи що? Соболєв на війні з перших днів. Зачищав Ірпінь. І взагалі, він давно відійшов від політики і працював в IT.
показати весь коментар
05.06.2022 10:00 Відповісти
пишут, что сбиваем кучу ракет.., а в сводках лишь одна.., за прошлые сутки..
показати весь коментар
05.06.2022 09:39 Відповісти
Ти коли заходиш вночі на кухню, вмикаєш світло, а там куча тараканів. Ти вбиваєш скільки зможеш, однак всіх вбити ти не в силах. Однак своєму чоловіку ти зранку кажеш, що вночі вбила купу тараканів. Так само і ракети: збиваємо багато, говоримо в змі про це, однак всі ракети неможливо збити.
показати весь коментар
05.06.2022 10:17 Відповісти
Лєщ - це мабуть наймерзенніший гельмінт в усьому українському політикумі.
показати весь коментар
05.06.2022 09:50 Відповісти
Рівняйте з землею кацапські місця.
показати весь коментар
05.06.2022 10:19 Відповісти
Ти шо, там же дєті, кацапчики маленькі, як можна
показати весь коментар
05.06.2022 11:00 Відповісти
Что ж ты мразь ************* не прикрыл те обьекты херой-оборонец?
показати весь коментар
05.06.2022 11:11 Відповісти
 
 