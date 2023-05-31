Ракетные удары были нанесены по объектам "Укрзализныци" в Киеве, - Лещенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские удары в Киеве наносились объектам "Укрзализныци".
Об этом советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Удары наносились по объектам "Укрзализныци"", - написал он.
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Терега, ну куда ты лезешь, дрыщ, есть компетентные люди, которые уже все рассказали. Обойдемся без сопливых.