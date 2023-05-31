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Ракетные удары были нанесены по объектам "Укрзализныци" в Киеве, - Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Российские удары в Киеве наносились объектам "Укрзализныци".

Об этом советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Удары наносились по объектам "Укрзализныци"", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили российскую ракету над Киевщиной, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Где ответка по аналогичным росийским железнодорожным узлам и заводам? Пока рашисты не будут получать в ответ по зубах они не успокоятся. Безнаказанность порождает еще большую эскалацию
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05.06.2022 09:32
+23
Ты по такому вопросу к бубе криворожскому обратись. Он типа как самый верховный в мире говнокомандующий.
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05.06.2022 09:36
+18
Лєщ - це мабуть наймерзенніший гельмінт в усьому українському політикумі.
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05.06.2022 09:50
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Где ответка по аналогичным росийским железнодорожным узлам и заводам? Пока рашисты не будут получать в ответ по зубах они не успокоятся. Безнаказанность порождает еще большую эскалацию
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05.06.2022 09:32 Ответить
Ты по такому вопросу к бубе криворожскому обратись. Он типа как самый верховный в мире говнокомандующий.
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05.06.2022 09:36 Ответить
Стрелять нечем, Кучма всё продал и ржот на Сардинии.
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05.06.2022 09:47 Ответить
А шо преЗедент красномовний, не может выступить и сказать, что на каждый ракетный удар будет ответка, Точкой У и прочим будем бить по жд узлам, нефтебазам и военным объектам куда достанет в **********. Всё по честному, правда рабсеяне, а то спецаперация где-то в Украине, нет, война так война.
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05.06.2022 10:42 Ответить
Ну и "велике будівництво" гроши на себя оттянуло....
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05.06.2022 10:50 Ответить
Это из той же серии что и война началась из-за Порошенко. времени прошло почти двадцать лет,а виноваты все папередники.кто угодно виноват кроме зеленожопых обдрыстанцев.кто два года не чухался с подготовкой к войне!?Зеля все просрал,ему и предьявляй!
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05.06.2022 14:04 Ответить
Там писали,що ракету збили,просто Лещенко проблогився, щоб про нього не забули і гроші на ремонт пошкодження
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05.06.2022 09:50 Ответить
отвечать чем? свёрнутой в 2019 году ракетной программой или асфальтом из рогатки забрасывать?
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05.06.2022 11:17 Ответить
Т.е., всё-таки по ВР, по Мариинскому прилететь может свободно? Но пока нет надобности?
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05.06.2022 09:32 Ответить
То єсть по ВР і по Маріїнському оркам не треба. Там для низ небезпеки нема. А по Укрзалізниці треба, бо звідти йде для кацапів небезпека.
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05.06.2022 09:36 Ответить
По большому счету, ни ОПа, ни ВР ничего не решают, там-же ЗЕбанутые дебилы, это даже орки понимают. Все решает наши славные ВСУ. А логистикой занимаются специалисты, которые быстро все приводят в порядок после ракетных атак кацапов.
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05.06.2022 09:41 Ответить
Звісно, кацапи попереджали, що будуть стріляти по центрам прийняття рішень. Ні ОПа, ні ВР нічого путнього не вирішують, зараз все вирішують ЗСУ тому, стріляють зараз в першу чергу по військовим або по логістичним структурам, а також по мирному населенню, бо кляті вбивці не можуть не воювати проти жінок, літніх людей та дітей
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05.06.2022 09:55 Ответить
Это точно. Зеленожопых ********* кацапы беречь должны,а не бомбить их.
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05.06.2022 14:06 Ответить
Як так то по рідній вотчині,нізя да серж.
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05.06.2022 09:34 Ответить
Дякуючи Геращенку. З піараста чудовий інформатор вийшов.
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05.06.2022 09:34 Ответить
Кто-кто, а Серлещ, как потомственный железнодорожник в 10 поколении, погружен в тему по самые уши.

Терега, ну куда ты лезешь, дрыщ, есть компетентные люди, которые уже все рассказали. Обойдемся без сопливых.
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05.06.2022 09:34 Ответить
Опана, обыть бородатый ****..ра всплыл. Оно, что, не в рядах ВСУ? А почему собственно? Срёться? Так это он своим ротовым отверстием делает. Млять, одни гниды типа его всплывают. Кстати, а где ублюдок - пуштун и сраный скунс Соболев-Хорьков? Тот, что от рождения в краснодарском крае Параша имел фамилию Зимин но с чего то стал сначала Соболевым а затем Хорьковым.
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05.06.2022 09:38 Ответить
В тебе що " абастрєніє"? Соболєв з перших днів в ЗСУ воює, ти хоч прогугли для початку ,а потім пиши всяку маячню.
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05.06.2022 09:46 Ответить
Ти зранку вже напився чи що? Соболєв на війні з перших днів. Зачищав Ірпінь. І взагалі, він давно відійшов від політики і працював в IT.
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05.06.2022 10:00 Ответить
пишут, что сбиваем кучу ракет.., а в сводках лишь одна.., за прошлые сутки..
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05.06.2022 09:39 Ответить
Ти коли заходиш вночі на кухню, вмикаєш світло, а там куча тараканів. Ти вбиваєш скільки зможеш, однак всіх вбити ти не в силах. Однак своєму чоловіку ти зранку кажеш, що вночі вбила купу тараканів. Так само і ракети: збиваємо багато, говоримо в змі про це, однак всі ракети неможливо збити.
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05.06.2022 10:17 Ответить
Лєщ - це мабуть наймерзенніший гельмінт в усьому українському політикумі.
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05.06.2022 09:50 Ответить
Рівняйте з землею кацапські місця.
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05.06.2022 10:19 Ответить
Ти шо, там же дєті, кацапчики маленькі, як можна
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05.06.2022 11:00 Ответить
Что ж ты мразь ************* не прикрыл те обьекты херой-оборонец?
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05.06.2022 11:11 Ответить
 
 