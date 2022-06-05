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Київ як основна ціль РФ залишається під загрозою, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ,пам'ятник

Столиця України залишається головною ціллю Росії, тому постійно перебуває під загрозою.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці. - Ред.) з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається", - вказала вона.

Нагадаємо, зранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів. Столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Кацапи пробили коридор на Крим, вірніше сивочолий Зе його просто здав. Це і була головна мета.
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05.06.2022 18:58
+13
Уже генштаб рабссеи объявил основной задачей отсечение на юге Украины от портовой деятельности по перевозке зерна, эта Маляр что-то плетет о Киеве как о главной цели путлера. Нахрена нам эта Маляр? Прославлять боневтика?
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05.06.2022 19:03
+12
Интересная сосна. не корабельная, а боевая
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05.06.2022 18:54
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Интересная сосна. не корабельная, а боевая
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05.06.2022 18:54 Відповісти
вона не бойова, а сосна із лазні.
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05.06.2022 19:12 Відповісти
снова эти вскукареки .... Киевская область это не еще не вся Украина ... ваши майбахи и бентли могут спать спокойно
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05.06.2022 18:57 Відповісти
их тут нет уже давно - перегнали на западную или в Европу давно. ну хоть бычар на дороге 2 месяца не видно было....
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05.06.2022 19:01 Відповісти
Угу, тільки незрозуміло чому вони постійно їдуть по одностороннім шляхам проти руху. Таке враження що на знаки вони просто не дивляться.
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05.06.2022 19:30 Відповісти
Кацапи пробили коридор на Крим, вірніше сивочолий Зе його просто здав. Це і була головна мета.
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05.06.2022 18:58 Відповісти
Уже генштаб рабссеи объявил основной задачей отсечение на юге Украины от портовой деятельности по перевозке зерна, эта Маляр что-то плетет о Киеве как о главной цели путлера. Нахрена нам эта Маляр? Прославлять боневтика?
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05.06.2022 19:03 Відповісти
Капітанше очевидність, ви мені прояснили!!! А допіру ходив,як сліпе котеня, ніц не бачучи й не розуміючи...Що б ми без вас собі могли??...
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05.06.2022 19:05 Відповісти
Генерал Грачев Чечню уже брал одним полком за три дня....
Вояки сраные...
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05.06.2022 19:09 Відповісти
Основная цель путлера, это Одесса и отсечение Украины от моря. путлеру тот Киев уже давно не всрался. Туда в Киев можно потом марионетку агента посадить и все.
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05.06.2022 19:16 Відповісти
Там и сейчас этих марионеток до хрена, которые все это и допустили
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05.06.2022 20:28 Відповісти
Точно так же ,как и вся Украина -под угрозой бомбардировок ...но вот задолбалось каждый день пугаться из за того ,что им надо напомнить о хероизме зебобы,который - сам не втік,та ще не дав втікти дітям Бучи,Ірпеня,а своїм дав ..
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05.06.2022 19:19 Відповісти
так снимайте все ВСУ с других направлений .. и аля Киев 10 кольцом в оборону .главное что бы Княжичи и Конче Заспа русским не досталась .
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05.06.2022 19:31 Відповісти
***** зараз унікальна нагода для Байдена, домовитись з союзниками і розчлинити імперію зла, не бачу іншого, більш гуманого способу побудови будучого світу, але треба це зробити рішуче і швидко без страху і жалю..
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05.06.2022 19:37 Відповісти
Мешканці окупованих територій, особливо Донбасу, під гуркіт канонади, читають повідомлення Маляр, і намагаються зрозуміти, яким чином знищення та захоплення їхніх міст загрожує Києву.
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05.06.2022 20:05 Відповісти
Так что , поэтому Азовцев из плена тоже нельзя возвращать, здесь опасно?
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05.06.2022 20:15 Відповісти
Ахахаха, чергова потєшна новина про окрему країну в Україні під назвою Київ! Та всім насрать( включаючи рашистів) на той не стратегічний від слова вообщє напрямок! Інакше б його вже 4й місяць рівнями б з землею як Маріуполь чи Миколаїв чи Сумщину чи Чернігівщину чи Харківщину чи наш стратегічний південь чи Донбас. Свої своїх не чіпають....всякі там Межигір'я і конча заспи будуть цілі. Так само як і нікому не потрібно витрачати ракети на густонаселені і абсолютно тупорилі в плані комфорта деякі райони лівобережжя. Вова Зелена, то маляр твою жопу лякає чи як?
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05.06.2022 20:58 Відповісти
1. У вови є бункер.
2. Йому страшно, але беня не випустить.
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05.06.2022 21:40 Відповісти
Так, за Київ ще доведеться повоювати! Тим паче, що саме з Києва втік найбільший відсоток населення, так як всі "понаєхавшиє". Ці сцикуни кинули столицю на поталу агресору! Так що Київ буде легше взяти, ніж навіть Білу Церкву або Васильків
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05.06.2022 23:28 Відповісти
 
 