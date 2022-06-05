Київ як основна ціль РФ залишається під загрозою, - Маляр
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Столиця України залишається головною ціллю Росії, тому постійно перебуває під загрозою.
На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці. - Ред.) з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається", - вказала вона.
Нагадаємо, зранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів. Столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.
Топ коментарі
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Вояки сраные...
2. Йому страшно, але беня не випустить.