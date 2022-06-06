Швеція поставить Україні снайперські гвинтівки та протитанкові гранатомети
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Влада Швеції схвалила постачання в Україну снайперських гвинтівок і протитанкових гранатометів. Стокгольм прийняв нову програму підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
За даними видання, мова йде про гвинтівки AG90 і боєприпаси до них, а також про 5 тис.гранатометах AT4. Швеція також має намір внести 60 млн шведських крон (6,1 млн доларів) в створений НАТО фонд підтримки ЗСУ.
АТ4 - це 84-мм одноразовий гранатомет виробництва шведської компанії Saab Bofors Dynamics. Він має дальність стрільби від 200 до 600 м і може пробивати броню до 460 мм.
AG 90-шведський варіант американської снайперської гвинтівки Barrett M82 калібру 12,7 мм. Максимальна дальність стрільби близько 1,8 км.
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Гранатометы нашей пехоте очень пригодятся, тем более в условиях городских боев.
👉🏻Візит Лаврова до Сербії опинився під питанням, бо три країни закрили небо для його літака. Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія заявили, що лошадь Путіна над ними літати не буде. Тому його візит тепер «опинився під великим питанням»
👉🏻Непереможна українська армія уроніла лаптям вертоліт за 16 мільйонів доларів. По алігатору їбанули з пзрк і він за секунди перетворився на летючий мангал, разом із начинкою.
Також наші козаченьки приземлили над Оріховим лаптєву сушку. Бо тільки ми будемо вирішувати, що може літати у нашому небі.
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👉🏻Більшість храмів, зруйнованих лаптями - саме московського патріархату. Так, деякі красиві церкви жалко. Але ж ви самі знаєте, у чому хороша новина. Ці їбучі розплідники руського міра роками засирали голови добропорядним українцям, працюючи як гундяївські вишки 5G. Може хоч тепер у когось у голові щось ворухнеться
Або принаймні вже потім там буде відбудовано храми нашої помісної церкви
👉🏻МЗС вкотре доводить, що вони жирні тролі, яких ще пошукати. Після заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера про «психічні проблеми» Зеленського, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що «МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я».
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👉🏻У нардепів є плани звільнити від виплати кредитів за майно тих, хто втратив це майно. Тобто якщо ви купили квартиру в іпотеку, і її роз'їбала русня, то ви більше не маєте за це платити. Гарна ідея, правда.
👉🏻Лапті намагаються з'їбати із зони бойових дій у будь-який спосіб. Уявляєте, наскільки їм, жалюгідним, страшно, якщо вони попри заградотряди з кадировців примудряються прошмигнути на кордон.
Щоправда, все одно ловлять, чергову партію спіймали на Шиянах і відправили назад. Це значить, що скоро їх або постріляють, або в нас будуть нові полонені.
👉🏻Влада намагається спростити життя фопам, тепер відкрити фоп можна в Дії, і там же заповнити декларацію
👉🏻На росії стає недоступною контурна пластика обличчя та операція зі збільшення грудей. Через подорожчання подекуди на 100% росіянки стали відмовлятися від процедур омолодження.
Ну що ж, чим менш привабливі їхні кікімори, тим менше народжуватиметься нової русні. А менше нової русні - це для нас стопудово гарна новина
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мсье новостик ... я тебе открою "секрет", это уже можно сделать большего года, с марта/апреля 2021 ... но есть одно жирное нО, для начало нужно раздобыть флешку с цифровым ключом, как в старые добрые побегав по кабинетам и повисев на трубке, учитывая что на трубку никто не отвечает особо, а без "записи по телефону" тебя никто не ждет, это все еще тот челендж, особенно для тех кто не из областных центров
... по остальным новостям не знаю, но походу тоже половина - чушь ...