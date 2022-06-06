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Волонтери скасували евакуацію на Харківщині, заплановану на 6 червня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня, через небезпеку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в організації "Допомагаємо виїхати", яка готує евакуацію.

"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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06.06.2022 06:32 Відповісти
 
 