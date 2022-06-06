Волонтери скасували евакуацію на Харківщині, заплановану на 6 червня
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Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня, через небезпеку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в організації "Допомагаємо виїхати", яка готує евакуацію.
"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться у повідомленні.
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Gen Pan
показати весь коментар06.06.2022 06:32 Відповісти Мені подобається 0
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