Волонтери скасували евакуацію на Харківщині, заплановану на 6 червня

Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня, через небезпеку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в організації "Допомагаємо виїхати", яка готує евакуацію.

"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Витягли з пекла": 66 людей евакуювали з Лисичанська