"Витягли з пекла": 66 людей евакуювали з Лисичанська

З Лисичанська на Луганщині евакуювали 66 людей. Обстріли окупантами не вщухають.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Витягли з пекла. З Лисичанська евакуйовано 66 людей! Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці.



Ті, хто залишився, Прошу - залишайтеся в укриттях. Обстріли не вщухають! Гумвантажі завезено", - розповів глава обладміністрації.

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