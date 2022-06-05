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"Витягли з пекла": 66 людей евакуювали з Лисичанська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

З Лисичанська на Луганщині евакуювали 66 людей. Обстріли окупантами не вщухають.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Витягли з пекла. З Лисичанська евакуйовано 66 людей! Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці.

Ті, хто залишився, Прошу - залишайтеся в укриттях. Обстріли не вщухають! Гумвантажі завезено", - розповів глава обладміністрації.

Читайте: Окупантам поставили завдання до 10 червня захопити Сєверодонецьк або "Дорогу життя", - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Добре діло зробили. А тепер треба опитати врятованих, задати питання - чий Крим, хто руйнує донбас, хто розпочав війну...
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05.06.2022 12:58 Відповісти
Пишуть що Сєвєродонецьк повністю під контролем ЗСУ. Зачистка міста іде важко. Повно убитої і пораненої русні. Поодинокі ховаються по місту, здаватись не хочуть- бояться.
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05.06.2022 13:05 Відповісти
Дай, Боже! Як видно, все наші Герої можуть. Зброї б тільки побільше!
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05.06.2022 13:11 Відповісти
Степан Бандера в 1959 році в Мюнхені в своїй промові все чітко розповів. що Захід лицемірний і брехливий, і не дає і не дасть народам піднятися і скинути кацапсько-більшовицьке ярмо... як про наш день говорив... Наш справжній ідеологічний лідер і Пророк
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05.06.2022 13:14 Відповісти
100 РАЗ ГОВОРИЛОСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ МИРНЯКУ ИЗ СЕВЕРОДОНЕЦКА и ЛИСИЧАНСКА.
Сидели до последнего, как будто Куйла-Асвабадителя ждали. Теперь из-за них рискуют и военные, и полиция, и ДСНС-ники, и они сами своими тупыми головами...
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05.06.2022 13:20 Відповісти
это выборцы опзжо они такие
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05.06.2022 14:58 Відповісти
это наши люди и им должны дать условия куда переехать.
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05.06.2022 15:40 Відповісти
ПОчему нет принудительной эвакуации. ПОтом их выменивать, с мужиками вообще проблема. Могут и за тех пойти принудительно. у нас что баз отдыха не хватает. сейчас лето. Война, тупо расселять на базах без всякого согласия собственников. Людям самим тяжело это сделать, на западке по 1000 гривен в день цены. 90 процентов не потянут
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05.06.2022 15:39 Відповісти
 
 