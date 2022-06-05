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"Вытащили из ада": 66 человек эвакуировали из Лисичанска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Из Лисичанска в Луганской области эвакуировали 66 человек. Обстрелы оккупантами не утихают.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вытащили из ада. Из Лисичанска эвакуировано 66 человек! Тихо. Без анонса. Проехали по бомбоубежищам. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности.

Оставшиеся, прошу – оставайтесь в укрытиях. Обстрелы не утихают! Гумгрузы завезены", - рассказал глава обладминистрации.

Также читайте: Оккупантам поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк или "Дорогу жизни", - Гайдай
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Добре діло зробили. А тепер треба опитати врятованих, задати питання - чий Крим, хто руйнує донбас, хто розпочав війну...
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05.06.2022 12:58 Ответить
Пишуть що Сєвєродонецьк повністю під контролем ЗСУ. Зачистка міста іде важко. Повно убитої і пораненої русні. Поодинокі ховаються по місту, здаватись не хочуть- бояться.
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05.06.2022 13:05 Ответить
Дай, Боже! Як видно, все наші Герої можуть. Зброї б тільки побільше!
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05.06.2022 13:11 Ответить
Степан Бандера в 1959 році в Мюнхені в своїй промові все чітко розповів. що Захід лицемірний і брехливий, і не дає і не дасть народам піднятися і скинути кацапсько-більшовицьке ярмо... як про наш день говорив... Наш справжній ідеологічний лідер і Пророк
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05.06.2022 13:14 Ответить
100 РАЗ ГОВОРИЛОСЬ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ МИРНЯКУ ИЗ СЕВЕРОДОНЕЦКА и ЛИСИЧАНСКА.
Сидели до последнего, как будто Куйла-Асвабадителя ждали. Теперь из-за них рискуют и военные, и полиция, и ДСНС-ники, и они сами своими тупыми головами...
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05.06.2022 13:20 Ответить
это выборцы опзжо они такие
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05.06.2022 14:58 Ответить
это наши люди и им должны дать условия куда переехать.
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05.06.2022 15:40 Ответить
ПОчему нет принудительной эвакуации. ПОтом их выменивать, с мужиками вообще проблема. Могут и за тех пойти принудительно. у нас что баз отдыха не хватает. сейчас лето. Война, тупо расселять на базах без всякого согласия собственников. Людям самим тяжело это сделать, на западке по 1000 гривен в день цены. 90 процентов не потянут
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05.06.2022 15:39 Ответить
 
 