3 823 9
"Вытащили из ада": 66 человек эвакуировали из Лисичанска
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из Лисичанска в Луганской области эвакуировали 66 человек. Обстрелы оккупантами не утихают.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Вытащили из ада. Из Лисичанска эвакуировано 66 человек! Тихо. Без анонса. Проехали по бомбоубежищам. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности.
Оставшиеся, прошу – оставайтесь в укрытиях. Обстрелы не утихают! Гумгрузы завезены", - рассказал глава обладминистрации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сидели до последнего, как будто Куйла-Асвабадителя ждали. Теперь из-за них рискуют и военные, и полиция, и ДСНС-ники, и они сами своими тупыми головами...