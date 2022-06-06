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Новини За кордоном
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Велика Британія (3681) відставка (1203) Джонсон Борис (533)

Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

борис,джонсон

Парламент Великої Британії розгляне сьогодні питання вотому недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Голосування відбудеться в Палаті громад з 20:00 до 22:00 за київським часом. Щоб усунути Джонсона з посади треба, щоб за його відстаку проголосували 180 депутатів Консервативної партії.

Питання про відставку Джонсона постало через скандал із вечірками у розпал локдауну під час пандемії COVID-19 у травні 2020-го, у яких брав участь глава уряду. Також його оштрафували за святкування свого дня народження в будівлі Офісу прем’єра на Даунінг-стріт 10 у червні того ж року. Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

Дивіться: "Слава Богу, що Байден і Джонсон виявилися патріотами України", - доброволець Володимир Регеша "Санта". ВIДЕО

Як повідомлялося, Джонсон очолює британський уряд із 24 липня 2019 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+84
полюбому москальня тут замішана
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06.06.2022 12:19
+82
Нет шобы взять государственный вертолёт и в Карпаты на днюху своих дружбанов свозить за государственный счёт
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06.06.2022 12:23
+48
За продажи масок из госрезерва в Китай с началом КОВИДа в Украине никого не отстранили.
А в Британии бы за такое повесили на рее, как в добрые старые времена.
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06.06.2022 12:20
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полюбому москальня тут замішана
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06.06.2022 12:19 Відповісти
Всё дело в военной поддержке Украины.
Хабаду не нравится.
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06.06.2022 12:34 Відповісти
Стоило пообещать Украине М270 MLRS - сразу днюху припомнили.
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06.06.2022 12:53 Відповісти
При чому тут м270 і це голосування? Цей скандал вже дуже давнішній і в Британії до цього відносяться дуже серйозно. Це не країна, де через місяць вже ніхто не пам'ятає що зробив той чи інший політик
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06.06.2022 12:56 Відповісти
Як не на часі...
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06.06.2022 14:00 Відповісти
Королева полностью поддерживает Бориса и она может по Конституции наложить вето на любое голосование Парламента.. и породить парламентский тормоз.... перевыборы и Борис имеет все шансы избратся по новой потеряв слишком промосковские и проевропейские (Брехит) головы...
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06.06.2022 13:26 Відповісти
Не плутайте автократії, де "думка очільника = думка країни" з справжніми демократіями. М270 надається не Борисом Джонсоном. А Великобританією, в якій щодо цього є загальний суспільний консенсус (і з боку монархії, і боку парламенту, який реально виражає прагнення суспільства, бо якщо ні - їх всіх наступних виборів не оберуть) і ця допомога надається незалежно від бажання Джонсона. Ба більше - якби Джонсон щось вякнув би всупереч - його б винесли з Даунінг-стріт 10 набагато раніше, а допомога би йшла в тих же об'ємах та в тому ж темпі.

Можна стверджувати протилежне: це Джонсон вхопився за "українське питання" як за рятувальну соломину, сподіваючись, що якщо він буде "бігти ніби попереду суспільства" в питанні допомоги Україні, то може забудуть про його вечірки та некоректне поводження.
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06.06.2022 17:24 Відповісти
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06.06.2022 12:50 Відповісти
Тут замішані швабоіди. Вони просувають план світової кризи через пандемію і затяжну війну в Україні.
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06.06.2022 13:29 Відповісти
на площу свого имені Борис Джонсон вже точно заслужив !

Кличу треба терміново зібрати Київраду з розгляду присвоєння площі імені Бориса Джонсона, бажано до засідання англійського парламенту - це буде для них сигналом як треба оцінювати людину
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06.06.2022 14:21 Відповісти
ну он сам виноват , плевал на закон
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Нет шобы взять государственный вертолёт и в Карпаты на днюху своих дружбанов свозить за государственный счёт
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06.06.2022 12:23 Відповісти
закон не запрещает
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06.06.2022 12:26 Відповісти
Не запрещает что? Использовать государственные активы и бюджетные средства в личных целях? Вы шо там с Подяляком, вообще рамсы попутали? Уже решилили, что Украина-это ОПа?
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06.06.2022 12:29 Відповісти
Згадайте Попандопала(свадьба в маліновкє), як цей представник вибраного народу ділив награбоване(піліл бюджет). Шапіто 95 кв руліт
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06.06.2022 13:21 Відповісти
Где закон не запрещает возить на гос вертолетах друганов за гос счёт?совсем зебильо долбанулось
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06.06.2022 12:31 Відповісти
закон именно запрещает
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06.06.2022 12:31 Відповісти
Да ты дебил😧
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06.06.2022 12:34 Відповісти
ні, то рузьге лапоть під проксі
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06.06.2022 14:34 Відповісти
05.06.2022🤦
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06.06.2022 12:35 Відповісти
ясно чия робота, хранція,німеція і рашістан стараються.....
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Це дурня. Скоріше за все, саме "українське питання" дозволило йому протягнути в кріслі зайвих 3 місяці. Зрозумійте, допомогу Україні надає не Джонсон, а Великобританія завдяки загальному суспільному консенсусу.

І, до речі, якщо на щось подібне (щодо зміни політики Великобританії після звільнення Джонсона у відношенні до України) розраховує рашка, то це зовсім добре. Бо зміни не буде, а рашка знов опиниться в ситуації "а як воно так сталося, ми ж розраховували на зовсім інше і ніяких запобіжних планів не розробляли"...
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06.06.2022 17:28 Відповісти
За продажи масок из госрезерва в Китай с началом КОВИДа в Украине никого не отстранили.
А в Британии бы за такое повесили на рее, как в добрые старые времена.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Якийсь смішний привід для відставки. Мабуть, консервативна партія теж не встояла перед грошима *****.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Це для нас смішний. Тому ми і живемо так бідно та погано. Якби всі дотримувалися законів, то і жили б зараз як в Англії.
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06.06.2022 12:25 Відповісти
Такого можна накопати на будь-якого посадовця в будь-якій країні - було б бажання(задача), а вони 100% були, мотивація кривавими москальскими грошима, так що не передьоргуйте...
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06.06.2022 12:50 Відповісти
Хтось міг на замовлення спеціально накопати компромат, після чого просто зробити вкид у публічний простір. А далі вже справа сама пішла за логікою снігової лавини. Але 100% ноги ростуть з кремля. І після наводнення Європи "рассійскімі журналістамі" таких речей може траплятись все більше.
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06.06.2022 12:39 Відповісти
Смішне тут те, що відставка Джонсона нічого не змінить. Бо допомагає Україні не Джонсон. Ба більше - якби не "українське питання", скоріше за все Джонсона виперли б з крісла ще в березні...
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06.06.2022 17:33 Відповісти
ффффух, подумали Макрон и Шольц, наконец-то может быть будет новый Чемберлен и порешаем
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06.06.2022 12:20 Відповісти
с другой сторону если они всетаки солют Украину то это только ускорит 3 мировую и окончательный развал кацапстана,с этой стороны пофиг даже на смерть главное чтобы кацапстан был уничтожен раз и навсегда не мешал новым поколениям в освобожденой Украине.)
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06.06.2022 12:23 Відповісти
Бляха... Сподіваюся, не проголосують, бо хз хто прийде на зміну.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
дуже прогнозовано,прохуйловське лайно.
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06.06.2022 13:10 Відповісти
Да уж, в мире такие события и Великобритания активнейший участник, а в парламенте скандалами с вечеринками озабоченны. Обратная сторона демократии
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06.06.2022 12:20 Відповісти
ну в британии ******** по поводу ковида ,сколько залетов футболистов было,а секс скандалов,там конретные перегиб моралистов.что занадто то не здраво.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
А может достаточно поставить на вид ?

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06.06.2022 12:21 Відповісти
Інтєрєсно бріти пляшут...
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06.06.2022 12:22 Відповісти
на всю Британію завоняло онучами, палезним ідіотам 20 баксів завжди 20 баксів
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06.06.2022 12:23 Відповісти
Можна нам такого президента?
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06.06.2022 12:23 Відповісти
Це - напівміра; нам потрібно обрати до ВР більшість зі своєї проукраїнської, продержавницької консервативної партії
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06.06.2022 14:36 Відповісти
Залишилося знайти в Україні таку партію... За всього свого порохоботства, я за партію "ЄС", наприклад, не проголосую - бачив там очно багатьох в київському "осередку" - ні, за такий паноптікум падлюк я не проголосую та не голосував.
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06.06.2022 17:35 Відповісти
Хреново....відчувається рука *******
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06.06.2022 12:24 Відповісти
Пуйло добрался до Даунинг стрит.
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06.06.2022 12:24 Відповісти
Pohozhe kacapi raspakovivajet svoji konservi v Vestminstere. Da, Dzhonson liho oblazhalsja s toi vecherinkoi vo vremja Kovida. No snjatj ego seicas - eto toljko na polzu dlja sami znajetje kogo.
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06.06.2022 12:25 Відповісти
Ковідобєси ніяк не вгамуються, уже навіть лікарняне не дають на ковід, але лохотронщики продовжують маячити
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06.06.2022 12:26 Відповісти
та не такий він вже й простачок цей Джоні..)
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06.06.2022 12:27 Відповісти
Кстати, приблизительно в это же время некто из ОП под фамилией Зел...ский также в разгар всех возможных и невозможных эпидемий и карантинов принимал активное участие в разного рода мероприятиях, устроенных в его и не в его честь, с пожиранием кофе и другой шаурмы. Делалось это максимально весело, с огоньком, прилюдно и публично, а не так как в какой-то Британии, где за какое-то пиво Джонсону грозит отстранение.
В результате: РСЗО у Британии есть, а наши обожранцы все проср@ли, потому как по-другому физиология не работает, у нее других путей просто нет, да и силу тяжести пока никто не отменял. Вывод прост: не голосуйте за тех ,кто любит пожрать, вами же потом и вы...рут.
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06.06.2022 12:27 Відповісти
Бляха , у нас не хочуть розібратись з "про#ом" по розмінуванню "перешийка" , бо не на часі , не то що про таке
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06.06.2022 12:29 Відповісти
Дуже погано, якщо кікнуть Джонсонюка, ми взагалі всраці... невже ота вечірка срана, саме зараз потребує відставки, от саме зараз, не 3 місяці тому до війни, не в день після тої вечірки а от саме зараз... щось засмерділо бункерним сморідом
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06.06.2022 12:30 Відповісти
привід. то ***** -"демократ".
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06.06.2022 13:17 Відповісти
Если что - мы Бориса Джонсона отхватим с руками.
Научит Зеленского жить и воевать.
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06.06.2022 12:32 Відповісти
Якщо що, то громадянство і паспорт йому на прізвище Іваненко. Буде Борис Іваненко.
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06.06.2022 13:38 Відповісти
скорее всего не те бардельерчики виной... а его сегодняшняя несгибаемая позиция по Украине... его стремление не только словами (как некоторые) а и активной военной помощью помочь именно Украине выиграть, а преЗЕнелоху в футболке цвета хаки))) не разрешить сдать-продать-про*бать нашу Независимость!!! вот это и не понравилось некоторым шкурам продажным...
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06.06.2022 12:33 Відповісти
Пздц. За такую херню хотят такого человека убрать. Вон Шольц с Макароном шашни с диктатором крутят и бабки берут и никто их не выгоняет и даже не протестует.
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06.06.2022 12:34 Відповісти
И ето хотят именно сейчас? Что то завоняло кремлевскими купленными консервами
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06.06.2022 12:35 Відповісти
По-любому без свинособак не обійшлось. Наші проросійські гниди шукають найменший привід, щоб посадити Пороха, аби не заважав їм зливати Україну, а в Британії місцеві проплачені кремлем гниди шукають найменший привід, аби скинути Джонсона, який активно допомогає Україні у війні.
Коли Мордор не може здобути бажану перемогу на полі бою, до справи беруться кремлівські "консерви".
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06.06.2022 12:59 Відповісти
Как-то очень невовремя подняли этот вопрос с дурацкой вечеринкой. Если вместо Джонсона припрется какой-то чемберлен уровня микрона с шольцем, то это будет очень-очень плохо.
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06.06.2022 12:36 Відповісти
Ви дуже добре підмітили про "невовремя подняли этот вопрос". А от для бункерного Волдеморта - дуже вчасно.
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06.06.2022 12:49 Відповісти
В Консервативную партию Британии проникли метастазы кацапни. Это какой-то пи#дец.🤦
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06.06.2022 12:37 Відповісти
Это очень хреново. Джонсон единственный мужик среди всей западной Ылиты. Только благодаря Джонсону мы выстояли первую неделю войны с рашистами. Остальные в том числе Байден импотенты или откровенные пи***дары типо Макарона и Шольца в плане реальной помощи нам.
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06.06.2022 12:39 Відповісти
Нихуя у этих серов- Перов не получится.
Борис, не дрефь , мы с тобой.
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06.06.2022 12:40 Відповісти
ща вся британия узнает, кого хло купил
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06.06.2022 12:42 Відповісти
...маємо можливість поіменно дізнатися, хто у Британії є консервою хйла
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06.06.2022 12:46 Відповісти
Эй, там, на острове! Вы там вообще что-ли прихудели?
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06.06.2022 12:48 Відповісти
Таваріщ путєн походу нєхіло бабла заряділ
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06.06.2022 12:48 Відповісти
Що б не вирішив Парламент Британії, та англійцям варто пишатися тим, що їх країну очолює справжній Англієць, справжній Чоловік. Розумний, сміливий, рішучий.
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06.06.2022 12:49 Відповісти
Боже!Сохрани Бориса!
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06.06.2022 13:08 Відповісти
ДЖОНСОНУ СЛАВА!. ДЖОНСОНУ СЛАВА! ДЖОНСОНУ СЛАВА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2022 13:09 Відповісти
Джонсон respect!
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06.06.2022 13:15 Відповісти
нє ну це піздєц, рєбята! один з кращих!😐
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06.06.2022 13:32 Відповісти
Британцы, у нас, в Украине, тоже, во время войны, мудрый нарИд "уставший" от войны отказался от Пороха в пользу ваЗЕлина. Теперь пожинаем плоды. Не совершайте ошибки.
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06.06.2022 14:02 Відповісти
тищенко коля святкував днюху дружини в період пандемії........наскільки різні цінності в Зе команди
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06.06.2022 14:07 Відповісти
Будем "держать кулаки" за Бориса. Он большой друг Украины. Мое имхо, он добрый и порядочный человек, и даже не смотря на прическу вызывает только симпатию. Борис, да прибудут с тобой высшие силы
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06.06.2022 14:12 Відповісти
місяць тому це писав Дейлі Меіл
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06.06.2022 14:29 Відповісти
З 20.00 по 22.00 всі на молитву за раба Божого Бориса, щоб парламент не зробив його страстотерпцем!
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06.06.2022 15:09 Відповісти
"В розпал ковіду в 2020 році"
і сьогодні це настільки актуальне питання щоб такій людині виявити недовіру ? Або там шизіки дурні або це дивнрсія проти Британії
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06.06.2022 17:33 Відповісти
очень жаль Бориса!придёт вместо него какая нибудь мразь
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06.06.2022 17:34 Відповісти
М-да. В нас тут війна, а у них звільняють через те що пвка попив. Нам би таких "корупціонерів".
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06.06.2022 21:24 Відповісти
 
 