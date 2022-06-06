Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії

Парламент Великої Британії розгляне сьогодні питання вотому недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Голосування відбудеться в Палаті громад з 20:00 до 22:00 за київським часом. Щоб усунути Джонсона з посади треба, щоб за його відстаку проголосували 180 депутатів Консервативної партії.

Питання про відставку Джонсона постало через скандал із вечірками у розпал локдауну під час пандемії COVID-19 у травні 2020-го, у яких брав участь глава уряду. Також його оштрафували за святкування свого дня народження в будівлі Офісу прем’єра на Даунінг-стріт 10 у червні того ж року. Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

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Як повідомлялося, Джонсон очолює британський уряд із 24 липня 2019 року.