Джонсона хочуть відправити у відставку, за це нині голосуватиме парламент Британії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Парламент Великої Британії розгляне сьогодні питання вотому недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Голосування відбудеться в Палаті громад з 20:00 до 22:00 за київським часом. Щоб усунути Джонсона з посади треба, щоб за його відстаку проголосували 180 депутатів Консервативної партії.
Питання про відставку Джонсона постало через скандал із вечірками у розпал локдауну під час пандемії COVID-19 у травні 2020-го, у яких брав участь глава уряду. Також його оштрафували за святкування свого дня народження в будівлі Офісу прем’єра на Даунінг-стріт 10 у червні того ж року. Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.
Як повідомлялося, Джонсон очолює британський уряд із 24 липня 2019 року.
Будь ласка, зачекайте...
Хабаду не нравится.
Можна стверджувати протилежне: це Джонсон вхопився за "українське питання" як за рятувальну соломину, сподіваючись, що якщо він буде "бігти ніби попереду суспільства" в питанні допомоги Україні, то може забудуть про його вечірки та некоректне поводження.
Кличу треба терміново зібрати Київраду з розгляду присвоєння площі імені Бориса Джонсона, бажано до засідання англійського парламенту - це буде для них сигналом як треба оцінювати людину
І, до речі, якщо на щось подібне (щодо зміни політики Великобританії після звільнення Джонсона у відношенні до України) розраховує рашка, то це зовсім добре. Бо зміни не буде, а рашка знов опиниться в ситуації "а як воно так сталося, ми ж розраховували на зовсім інше і ніяких запобіжних планів не розробляли"...
А в Британии бы за такое повесили на рее, как в добрые старые времена.
В результате: РСЗО у Британии есть, а наши обожранцы все проср@ли, потому как по-другому физиология не работает, у нее других путей просто нет, да и силу тяжести пока никто не отменял. Вывод прост: не голосуйте за тех ,кто любит пожрать, вами же потом и вы...рут.
Научит Зеленского жить и воевать.
Коли Мордор не може здобути бажану перемогу на полі бою, до справи беруться кремлівські "консерви".
Борис, не дрефь , мы с тобой.
і сьогодні це настільки актуальне питання щоб такій людині виявити недовіру ? Або там шизіки дурні або це дивнрсія проти Британії