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Спалах мавпячої віспи не загрожує Україні, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

мавпа

Жодного випадку мавпячої віспи в Україні не зафіксовано і спалах цієї хвороби не загрожує країні.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незважаючи на появу у світі мавпячої віспи, сьогодні на території України не зафіксовано жодної підтвердженої підозри або підтвердженого випадку нової хвороби. Відповідні інструкції по клінічному перебігу, по алгоритмах лікування, епідеміологічному нагляду, по лабораторній діагностиці були доведені до відома департаментів охорони здоров’я і центрів профілактики та контролю хвороб", - заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, наразі діагностика відбувається лише по клінічних проявах. До кінця червня Україна очікує тестові системи від Всесвітньої організації охорони здоров’я, які будуть у резерві на випадок необхідності діагностування.

"Стосовно вакцинації, то незважаючи на те, що дві вакцини мають певний захист проти мавпячої віспи, вакцинація зараз не рекомендується. Основна причина полягає в тому, що цей вірус доволі важко передається від людини до людини і він має обмежений епідемічний потенціал. Тобто шанси на переростання у пандемію невеликі. Тому масову вакцинацію населення не рекомендовано", - додав Кузін.

Він додав, що, відповідно, закупівлі або поставка таких вакцин не ведеться.

Читайте: Великої загрози наразі сибірська виразка українцям не несе, - Кузін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
2019. Covid-19 не загрожує Україні. Влада.
2021-2022. Напад Росії не загрожує Україні. Влада.
2022. Мавпяча віспа не загрожує Україні. Влада.
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06.06.2022 14:19
+4
ти диви, знову масочники зарухались
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06.06.2022 14:20
+3
агрохимия намек понял...
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06.06.2022 14:21
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тільки спалах зеленої чуми.. вже 2 роки
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06.06.2022 13:58 Відповісти
ми вже чули подібне про рашку
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06.06.2022 14:06 Відповісти
Мавп'яча віспа страшна тільки для абиззян.
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06.06.2022 14:09 Відповісти
агрохимия намек понял...
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06.06.2022 14:21 Відповісти
2019. Covid-19 не загрожує Україні. Влада.
2021-2022. Напад Росії не загрожує Україні. Влада.
2022. Мавпяча віспа не загрожує Україні. Влада.
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06.06.2022 14:19 Відповісти
ти диви, знову масочники зарухались
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06.06.2022 14:20 Відповісти
вона вже в Україні з 24 лютого
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06.06.2022 14:26 Відповісти
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06.06.2022 14:34 Відповісти
Жителі прикордонних районів Чернігівщини і Сумщини здихнули з полегшенням.
Лише "град", авіація орків і минометні обстріли загрожують, мавпяча віспа не загрожує...
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06.06.2022 14:37 Відповісти
Агов, науковці! В Україні з мавпами ніхто й не шоркається. А нуте поміркуйте краще на тему якогось мору для свинособак і орків, внесіть свою дещицю в справу перемоги над мордором!
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06.06.2022 14:52 Відповісти
Не так страшна мавпяча віспа, як мокшанскі воші та українськи гниди
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06.06.2022 15:48 Відповісти
У нас эпидемия СПИДа. Так что мы не та страна, где подобное невозможно.
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06.06.2022 17:09 Відповісти


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06.06.2022 20:22 Відповісти
 
 