Спалах мавпячої віспи не загрожує Україні, - Кузін

Жодного випадку мавпячої віспи в Україні не зафіксовано і спалах цієї хвороби не загрожує країні.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Незважаючи на появу у світі мавпячої віспи, сьогодні на території України не зафіксовано жодної підтвердженої підозри або підтвердженого випадку нової хвороби. Відповідні інструкції по клінічному перебігу, по алгоритмах лікування, епідеміологічному нагляду, по лабораторній діагностиці були доведені до відома департаментів охорони здоров’я і центрів профілактики та контролю хвороб", - заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, наразі діагностика відбувається лише по клінічних проявах. До кінця червня Україна очікує тестові системи від Всесвітньої організації охорони здоров’я, які будуть у резерві на випадок необхідності діагностування.

"Стосовно вакцинації, то незважаючи на те, що дві вакцини мають певний захист проти мавпячої віспи, вакцинація зараз не рекомендується. Основна причина полягає в тому, що цей вірус доволі важко передається від людини до людини і він має обмежений епідемічний потенціал. Тобто шанси на переростання у пандемію невеликі. Тому масову вакцинацію населення не рекомендовано", - додав Кузін.

Він додав, що, відповідно, закупівлі або поставка таких вакцин не ведеться.

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