Великої загрози наразі сибірська виразка українцям не несе, - Кузін

Оскільки від людини до людини сибірка майже не передається, а всі скотомогильники, які потенційно можуть бути джерелом інфікування, мають бути розміщені далеко за межами житлових масивів, великої загрози ця хвороба наразі не несе.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Від людини до людини сибірка майже не передається. Найчастіше все закінчується одним випадком інфікування. Тобто в цьому плані сибірка не становить собою великої загрози. Тим часом у разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий. Проте наразі ми проводимо аудит всіх могильників", - зазначив він.

Водночас, додав Кузін, на деокупованих територіях центр контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою проводять аудит усіх таких скотомогильників. Якщо вони бачать порушення цілісності, то вживають стандартних заходів - це дезінфекція, а потім повторне консервування.

Головний санлікар пояснив, що сибірка лікується антибіотикотерапією на госпітальному етапі.

"Якогось особливого лікування немає. Випадки захворювання, які реєструвалися на території України, проходили переважно в середній або легкій формі і доволі швидко піддавалися лікуванню. На рівні областей є відповідні резерви антибіотиків для лікування переважної більшості інфекційних хвороб", - підсумував він.

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