Великої загрози наразі сибірська виразка українцям не несе, - Кузін
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Оскільки від людини до людини сибірка майже не передається, а всі скотомогильники, які потенційно можуть бути джерелом інфікування, мають бути розміщені далеко за межами житлових масивів, великої загрози ця хвороба наразі не несе.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Від людини до людини сибірка майже не передається. Найчастіше все закінчується одним випадком інфікування. Тобто в цьому плані сибірка не становить собою великої загрози. Тим часом у разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий. Проте наразі ми проводимо аудит всіх могильників", - зазначив він.
Водночас, додав Кузін, на деокупованих територіях центр контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою проводять аудит усіх таких скотомогильників. Якщо вони бачать порушення цілісності, то вживають стандартних заходів - це дезінфекція, а потім повторне консервування.
Головний санлікар пояснив, що сибірка лікується антибіотикотерапією на госпітальному етапі.
"Якогось особливого лікування немає. Випадки захворювання, які реєструвалися на території України, проходили переважно в середній або легкій формі і доволі швидко піддавалися лікуванню. На рівні областей є відповідні резерви антибіотиків для лікування переважної більшості інфекційних хвороб", - підсумував він.
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Гауляйтерка Мелітополя відмовляється від посади після вибуху в місті - ЗМІ
За даними поінформованого джерела «РІА Мелітополь», Галина Данильченко заявила, що відмовляється від посади «начальника військово-цивільної адміністрації» Мелітополя.
Звільнитися їй запропонували за однієї умови - здатись спецслужбам України.
За інсайдерською інформацією ЗМІ, слідом за автомобілем, який підірвався вранці 30 травня, від ТЦ Квартал рухалося авто з Данильченко.
Вибухівка, закладена в каналізаційному люку за кафе "Шторм", спрацювала під час руху Мерседеса та явно могла призначатися гауляйтеру.
За словами мера Маріуполя Івана Федорова, в результаті вибуху в центрі міста постраждали дві людини - це представники колаборантів, які захопили владу в с. Терпіння Мелітопольського районі Запорізької області. https://t.me/operativnoZSU/26669
- Не, мужики, не могу... Язва!
- Ого. С каких пор? Вроде ж у тебя со здоровьем всегда нормально было...
- Да при чём тут здоровье? Жена, язва, унюхает - пздц скандал будет, хоть святых выноси!..
(а якщо жінку взяв із Сибіру - сам винуватий... отримуй "сибирскую язву"...)