Большой угрозы сибирская язва украинцам не несет, - Кузин
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Поскольку от человека к человеку сибирская язва почти не передается, а все скотомогильники, которые могут быть источником инфицирования, должны быть размещены далеко за пределами жилых массивов, большой опасности эта болезнь пока не несет.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"От человека к человеку сибирская язва почти не передается. Чаще всего все заканчивается одним случаем инфицирования. То есть в этом плане сибирская язва не представляет большой угрозы. Между тем в случае попадания снарядов, подмывания почвы потенциальный контакт с сибирской язвой людей, живущих рядом со скотомогильниками, действительно возможен. Однако пока мы проводим аудит всех могильников", - отметил он.
В то же время, добавил Кузин, на деоккупированных территориях центр контроля и профилактики болезней совместно с Госпродслужбой проводят аудит всех таких скотомогильников. Если они видят нарушение целостности, то принимают стандартные меры – это дезинфекция, а затем повторное консервирование.
Главный санврач объяснил, что сибирская язва лечится антибиотикотерапией на госпитальном этапе.
"Какого-то особого лечения нет. Случаи заболевания, которые регистрировались на территории Украины, проходили преимущественно в средней или легкой форме и довольно быстро поддавались лечению. На уровне областей есть соответствующие резервы антибиотиков для лечения подавляющего большинства инфекционных болезней", - подытожил он.
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Гауляйтерка Мелітополя відмовляється від посади після вибуху в місті - ЗМІ
За даними поінформованого джерела «РІА Мелітополь», Галина Данильченко заявила, що відмовляється від посади «начальника військово-цивільної адміністрації» Мелітополя.
Звільнитися їй запропонували за однієї умови - здатись спецслужбам України.
За інсайдерською інформацією ЗМІ, слідом за автомобілем, який підірвався вранці 30 травня, від ТЦ Квартал рухалося авто з Данильченко.
Вибухівка, закладена в каналізаційному люку за кафе "Шторм", спрацювала під час руху Мерседеса та явно могла призначатися гауляйтеру.
За словами мера Маріуполя Івана Федорова, в результаті вибуху в центрі міста постраждали дві людини - це представники колаборантів, які захопили владу в с. Терпіння Мелітопольського районі Запорізької області. https://t.me/operativnoZSU/26669
- Не, мужики, не могу... Язва!
- Ого. С каких пор? Вроде ж у тебя со здоровьем всегда нормально было...
- Да при чём тут здоровье? Жена, язва, унюхает - пздц скандал будет, хоть святых выноси!..
(а якщо жінку взяв із Сибіру - сам винуватий... отримуй "сибирскую язву"...)