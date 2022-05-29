Украина готова к возможной вспышке холеры, - Кузин

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин уверяет, что Украина готова к возможной вспышке холеры, но допускает вероятность заболевания только на территориях, где происходят боевые действия и проблемы с водой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ZN.UA.

"К счастью, в Украине достаточно сильная материально-техническая, организационная и даже юридическая база. Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, рейтингующие регионы страны по трем группам. Каждый случай диареи с трудным течением подлежит отдельному лабораторному исследованию. Такие исследования начинаются ежегодно с 1 мая и заканчиваются в конце лета, когда проходит эпидемический сезон этой болезни", – отметил Кузин.

По его словам, сейчас все случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Кроме того, для обеспечения эпидемиологического надзора с поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора собираются образцы. Также исследуется питьевая вода. За все это время мониторинга, как отметил санврач, не были зафиксированы даже подозрительные на холеру случаи.

"Работа ведется каждый день. На уровне каждой области имеются соответствующие планы готовности с четким перечнем больниц, которые включаются в тот или иной процесс; определенным материально-техническим обеспечением, в том числе по неснижаемому запасу лекарственных средств - антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. За счет такой системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет довольно быстро диагностирован, и запустится система реагирования, которая позволит локализовать его", – заявил Кузин.

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Он также заверил, что в Украине есть вакцина против холеры. Санврач объяснил, что ее эффективность в среднем составляет 80-85%. Обычно такую вакцину используют в африканских или странах, эндемичных по холере. То есть там, где высок риск развития этой болезни. Кузин заверил, что учитывая климат Украины использование противохолерной вакцины не рекомендовано. По словам санврача, у нас холера может быть более заносной или точечной, то есть не присуща всей территории Украины.

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"Однако определенный резерв вакцины мы все равно запросили у ВОЗ. В основном, для нужд системы здравоохранения или вакцинации медработников", – отметил Кузин.

Он добавил, что в Одессе и Николаеве активный эпидемиологический надзор за всеми нозологиями из перечня продолжается. Однако в случае с неподконтрольными Украине территориям ситуация более критична, потому что нет доступа к информации, нет расходных материалов.

"Но мы рассчитываем на скорейшее освобождение. После этого начнется рутинная работа на деоккупированных территориях. Сейчас она запущена по четырем областям – Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской. После разминирования, когда ГСЧС и ВСУ разрешает, туда выезжают наши мобильные бригады, анализируют состояние окружающей среды, в каких условиях хранились вакцины, забирают пробы почвы, питьевой воды, пищевых продуктов. Только после того, как такая работа будет проведена, местным органам власти дается соответствующее указание о том, что территория безопасна", – заявил главный санврач страны.

В случае с Киевской областью, как отметил Кузин, это было сделано достаточно быстро. На протяжении почти месяца мобильные команды завершили работу, охватив 100% деоккупированных населенных пунктов.

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