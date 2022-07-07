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Україна готова до можливого спалаху холери, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

игорь,кузин

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін запевняє, що Україна готова до можливого спалаху холери, але не виключає ймовірність захворювання лише на територіях, де відбуваються бойові дії та існують проблеми з водою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ZN.UA.

"На щастя, в Україні достатньо сильна матеріально-технічна, організаційна і навіть юридична база. Є чіткі системи епідеміологічного нагляду і моніторингу за холерою. Є відповідні накази, які рейтингують регіони країни за трьома групами. Кожен випадок діареї з важким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню. Такі дослідження розпочинаються щороку з 1 травня, і закінчуються в кінці літа, коли минає епідемічний сезон цієї хвороби", – зазначив Кузін.

За його словами, зараз всі випадки проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб. Крім того, для забезпечення епідеміологічного нагляду з поверхневих водойм, з місць рекреації, річок, водозабору збираються зразки. Також досліджується питна вода. За весь цей час моніторингу, як зазначив санлікар, не було зафіксовано навіть підозрілих на холеру випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мавпяча віспа прийде до України, але її локалізують, - Кузін

"Робота ведеться щодня. На рівні кожної області є відповідні плани готовності з чітким переліком лікарень, які включаються в той чи інший процес; певним матеріально-технічним забезпеченням, в тому числі щодо незнижувального запасу лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. За рахунок такої системи епідеміологічного нагляду навіть один випадок холери буде доволі швидко діагностований, і запуститься система реагування, яка дозволить його локалізувати", – заявив Кузін.

Він також запевнив, що в Україні є вакцина проти холери. Санлікар пояснив, що її ефективність в середньому становить 80-85%. Зазвичай таку вакцину використовують в африканських або в країнах, ендемічних по холері. Тобто там, де є високий ризик розвитку цієї хвороби. Кузін запевнив, що, враховуючи клімат України, використання протихолерної вакцини не є рекомендованим. За словами санлікаря, в Україні холера може бути більше заносною або точковою, тобто не є притаманною для всієї території країни.

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"Однак певний резерв вакцини ми зараз все одно запитали у ВООЗ. Переважно для потреб системи охорони здоров’я або вакцинації медпрацівників", – зазначив Кузін.

За його словами, на непідконтрольних Україні територіях ситуація може бути критична, бо нема доступу до інформації, немає розхідних матеріалів.

"Але ми розраховуємо на швидке звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях. Зараз вона запущена по чотирьох областях — Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській. Після розмінування, коли ДСНС і ЗСУ дозволяє, туди виїжджають наші мобільні бригади, аналізують стан навколишнього середовища, в яких умовах зберігались вакцини, забирають проби ґрунту, питної води, харчових продуктів. Лише після того, як така робота буде проведена, місцевим органам влади дається відповідна вказівка про те, що територія є безпечною", – заявив головний санлікар країни.

У випадку з Київською областю, як зазначив Кузін, це було зроблено достатньо швидко. Впродовж майже місяця мобільні команди завершили свою роботу, охопивши 100% деокупованих населених пунктів.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
та холера ж вас до власті привела, як же без неї?
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29.05.2022 01:06
+8
Так як і до війни були готові і до корони !
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29.05.2022 00:56
+4
аґов, зелення, коли с пройобами закінчіе, сповісивть якто населеніє...
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29.05.2022 01:35
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що, чемпіони боротьби з коронавірусом вже почали продавати чисту воду китайцям?
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29.05.2022 00:53 Відповісти
Так як і до війни були готові і до корони !
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29.05.2022 00:56 Відповісти
Убытки терпит целая страна,
Но вера есть, всё зиждется на вере, -
Объявлена смертельная война
Одной несчастной, бедненькой холере.

На трудовую вахту встал народ
Для битвы с новоявленною порчей.
Но пасаран! Холера не пройдёт!
Холере - нет! И всё! И бал окончен!

Я погадал вчера на даму треф,
Назвав её для юмора холерой,
И понял я: холера - это блеф,
Она теперь мне кажется химерой.

Во мне теперь прибавилось ума,
Себя я ощущаю Гулливером,
И понял я: холера не чума -
У каждого всегда своя холера!

В. Высоцкий (с)
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29.05.2022 01:03 Відповісти
та холера ж вас до власті привела, як же без неї?
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29.05.2022 01:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GEISQiH_qWQ
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29.05.2022 01:10 Відповісти
аґов, зелення, коли с пройобами закінчіе, сповісивть якто населеніє...
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29.05.2022 01:35 Відповісти
ну шоб все було на разі...
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29.05.2022 01:38 Відповісти
кривороґаті сукі як захочете з ****** песередині? - там з ним і завіснете...
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29.05.2022 02:04 Відповісти
Я впевнена, що наша армія захищена від цієї напасті. У нас в Україні є дуже розумна жінка-епідеміолог, професор Ольга Голубовська. А що стосується орків, то я боюся, що вони зі своїх холерою засруть нам Всі річки, водоймища, озера, болота і всі поля навколо доріг. Вони й так сіруться від Української армії, а + ще й Холера, ******* оркам. Так на лайно і iзойдуть.
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29.05.2022 02:07 Відповісти
кацапня - Петр святий закрив ворота - ***** кацапні ломится
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29.05.2022 02:23 Відповісти
вже з ковідом були "готові"
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29.05.2022 09:07 Відповісти
Согласен на 110%!!! Наших чинуш послушаешь, и сразу раздели на два!!! Все были готовы, и корону ждали, и вону как Сталин!!! (100 чел. сказали усатому упырю будет война, чувак до 22 июня не верил, и 23 и 24 даже не поверил!!) Так и наши чинуши сами себя уговаривают!!!
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29.05.2022 12:50 Відповісти
пнх
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29.05.2022 11:41 Відповісти
 
 