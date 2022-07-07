Україна готова до можливого спалаху холери, - Кузін

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін запевняє, що Україна готова до можливого спалаху холери, але не виключає ймовірність захворювання лише на територіях, де відбуваються бойові дії та існують проблеми з водою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю ZN.UA.

"На щастя, в Україні достатньо сильна матеріально-технічна, організаційна і навіть юридична база. Є чіткі системи епідеміологічного нагляду і моніторингу за холерою. Є відповідні накази, які рейтингують регіони країни за трьома групами. Кожен випадок діареї з важким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню. Такі дослідження розпочинаються щороку з 1 травня, і закінчуються в кінці літа, коли минає епідемічний сезон цієї хвороби", – зазначив Кузін.

За його словами, зараз всі випадки проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб. Крім того, для забезпечення епідеміологічного нагляду з поверхневих водойм, з місць рекреації, річок, водозабору збираються зразки. Також досліджується питна вода. За весь цей час моніторингу, як зазначив санлікар, не було зафіксовано навіть підозрілих на холеру випадків.

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"Робота ведеться щодня. На рівні кожної області є відповідні плани готовності з чітким переліком лікарень, які включаються в той чи інший процес; певним матеріально-технічним забезпеченням, в тому числі щодо незнижувального запасу лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. За рахунок такої системи епідеміологічного нагляду навіть один випадок холери буде доволі швидко діагностований, і запуститься система реагування, яка дозволить його локалізувати", – заявив Кузін.

Він також запевнив, що в Україні є вакцина проти холери. Санлікар пояснив, що її ефективність в середньому становить 80-85%. Зазвичай таку вакцину використовують в африканських або в країнах, ендемічних по холері. Тобто там, де є високий ризик розвитку цієї хвороби. Кузін запевнив, що, враховуючи клімат України, використання протихолерної вакцини не є рекомендованим. За словами санлікаря, в Україні холера може бути більше заносною або точковою, тобто не є притаманною для всієї території країни.

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"Однак певний резерв вакцини ми зараз все одно запитали у ВООЗ. Переважно для потреб системи охорони здоров’я або вакцинації медпрацівників", – зазначив Кузін.

За його словами, на непідконтрольних Україні територіях ситуація може бути критична, бо нема доступу до інформації, немає розхідних матеріалів.

"Але ми розраховуємо на швидке звільнення. Після цього почнеться рутинна робота на деокупованих територіях. Зараз вона запущена по чотирьох областях — Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській. Після розмінування, коли ДСНС і ЗСУ дозволяє, туди виїжджають наші мобільні бригади, аналізують стан навколишнього середовища, в яких умовах зберігались вакцини, забирають проби ґрунту, питної води, харчових продуктів. Лише після того, як така робота буде проведена, місцевим органам влади дається відповідна вказівка про те, що територія є безпечною", – заявив головний санлікар країни.

У випадку з Київською областю, як зазначив Кузін, це було зроблено достатньо швидко. Впродовж майже місяця мобільні команди завершили свою роботу, охопивши 100% деокупованих населених пунктів.

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