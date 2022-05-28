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Мавпяча віспа прийде до України, але її локалізують, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

віспа

В Україні, ймовірно, будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не достатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді", - пояснив він.

За словами Кузіна, наразі є чіткі інструкції для лікарів епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

"Алгоритм дуже схожий за ковідом. І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби ці люди повинні перебувати в закладі охорони здоров‘я. Це по суті лікування і дорівнює невеличкому карантину. Після того, як людина одужала, вона вже не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища, для людей і у тому числі вона не є інфекційна для них", - додав головний санлікар.

Він зазначив, що наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи.

"Захворювання доволі рідко перебігає у важкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною, тому ризики його епідемічного поширення для світу також мінімальні.

Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", - підсумував Кузін.

Також читайте: Ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні дуже мала, - Кузін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Зараз в Україні лютує зелена віспа, вона страшніша за всі інші.
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28.05.2022 13:29
+10
Зараз перш за все треба локалізувати кацапячу віспу, яка значно небезпечніша за мавпячі, свинячі та всі інші разом взяті
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28.05.2022 13:23
+9
Та ви кажіть одразу, що вона лікується вакцинами проти ковіду. Що - дарма стільки закуповували?
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28.05.2022 13:20
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Та ви кажіть одразу, що вона лікується вакцинами проти ковіду. Що - дарма стільки закуповували?
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28.05.2022 13:20 Відповісти
Зараз перш за все треба локалізувати кацапячу віспу, яка значно небезпечніша за мавпячі, свинячі та всі інші разом взяті
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28.05.2022 13:23 Відповісти
Від ковіду вилікувались,щойно війна прийшла,і від цієї зарази не помремо!
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28.05.2022 13:24 Відповісти
Зараз в Україні лютує зелена віспа, вона страшніша за всі інші.
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28.05.2022 13:29 Відповісти
Наскільки я зрозумів - це просто віспа.
Всім тим, у кого є на плечі мітка від вакцини - переживати нічого
А молодь - під загрозою. Всі думали, що віспу перебороли і перестали робити вакцинацію.
І звісно - обізян у нас поменшало...
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28.05.2022 13:28 Відповісти
На плече вроде от тубика бцж, а от оспы другая. Хз, а если ветрянкой болел? Тоже ж оспа.
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28.05.2022 13:33 Відповісти
От оспы. Эхх, маладёёшь (с)
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28.05.2022 13:37 Відповісти
Хз, у меня есть что тр, а особо не влавался в подробностях. Но в 14 не ревакцинировался кажись. Ветрянкой зато болел.
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28.05.2022 14:13 Відповісти
от оспы есть только у тех кто родился до 1979 года ,у остальных рубец от БЦЖ (бацилла кольмета -жерена-от туберкулеза)-и то не у всех
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28.05.2022 20:53 Відповісти
Це стосується старшого покоління. Можу помилятися, але дітям з 1980-х дат народження вже не робили і міток нема. Вона вважалася "хворобою яку перемогли"
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28.05.2022 15:52 Відповісти
Она уже засела в ОП, там бушует зелёный штам!
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28.05.2022 13:32 Відповісти
Как нащщот пойти за русским кораблём?
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28.05.2022 13:35 Відповісти
Так она уже пришла ,оспа ***** ,по народному.
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28.05.2022 13:36 Відповісти
Є впевненість, що разом з ****** зникне сила- силенна інфекційних захворвань.
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28.05.2022 13:40 Відповісти
Агрохімія напрягся.
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28.05.2022 13:44 Відповісти
На макак віспа не діє. Тільки на справжніх мавп.
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28.05.2022 13:58 Відповісти
Поки бойовий абхазький діджей в клітці, нічого Україні не загрожує.
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28.05.2022 13:58 Відповісти
Локалізуйте її на окупованих територіях
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28.05.2022 13:58 Відповісти
уже идет маршем, от Изюма до Херсона...
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28.05.2022 14:03 Відповісти
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28.05.2022 14:04 Відповісти
Знову якась фігня, то вони вигадали спід,вич, потім коронавірус, а ним тисячі людей в день заражалися, А як почалася війна, про корону всі забули й маски викинули. Мільярди потратили на сумнівну вакцинацію. Все дуже схоже на глобальну аферу ******** фармацевтів. Як тільки доходи впали, так і з'являеться нова епідемія. Круто працюють!
Цікаво, яка інфекція з'явиться слідуюча?
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28.05.2022 14:06 Відповісти
Хто б оце кузіна локалізував. За два роки остогид трохи менше ніж кацапи
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28.05.2022 14:06 Відповісти
Бачили-бачили! З Коронавірусом вже таке проходили! Взято особисто під контроль презедента?
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28.05.2022 14:18 Відповісти
кто не в курсе эта оспа передается только при "очень близком контакте" в основном при занятиях сексом (гомосексуалистами )
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28.05.2022 14:51 Відповісти
Хвороба мавпоскотойоббіків?
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28.05.2022 15:18 Відповісти
Да-да. Также как ковидом болеют только пенсы. Оттого оспой уже начали болеть школьники в Канаде.
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28.05.2022 16:59 Відповісти
Я особо не слежу, но вот известно что заболела медсестра, которая следила за пациентом в Британии. Так что вот такое вот. Гомосекс, ага.
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28.05.2022 17:00 Відповісти
А що там з коронавірусом? Вже нема)) !?
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28.05.2022 14:55 Відповісти
Вже нема.
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28.05.2022 17:38 Відповісти
Ще би знайти тих, хто роспосвсюджував нервово паралітичну речовину ковід 19. Який вірусом не являвся.
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28.05.2022 15:50 Відповісти
Никто пока не знает что будет с этой эпидемией. Так что надеемся не дойдет.
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28.05.2022 16:57 Відповісти
Та вже давно вона в ОП оселилась, з абхазії її завезли, противна така що піпец... так що йдіть вже, локалізовуйте цю арахамію
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28.05.2022 17:55 Відповісти
Навіть борці зі здоровим глуздом квебеку сказали, що всі хворі - гомосексуалісти, вже 25 випадків підтвердили, як правило, від одного до іншого.
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28.05.2022 21:17 Відповісти
 
 