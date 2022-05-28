Мавпяча віспа прийде до України, але її локалізують, - Кузін

В Україні, ймовірно, будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не достатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді", - пояснив він.

За словами Кузіна, наразі є чіткі інструкції для лікарів епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

"Алгоритм дуже схожий за ковідом. І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби ці люди повинні перебувати в закладі охорони здоров‘я. Це по суті лікування і дорівнює невеличкому карантину. Після того, як людина одужала, вона вже не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища, для людей і у тому числі вона не є інфекційна для них", - додав головний санлікар.

Він зазначив, що наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи.

"Захворювання доволі рідко перебігає у важкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною, тому ризики його епідемічного поширення для світу також мінімальні.

Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", - підсумував Кузін.

Також читайте: Ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні дуже мала, - Кузін