Ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні дуже мала, - Кузін
Станом на сьогодні жодного випадку мавпячої віспи на території України не зафіксовано.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Станом на сьогодні в Україні випадків захворювання на мавпячу віспу немає. Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - пояснив він.
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+10 Олег Карпов #409293
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А TV України вже почало розганяти цю тему. Вони *******
пороти всіляку херню , обсосувати розмови про то як
миша в церкві обісралася!
у інших слуг також, це ж форс мажор, чи просто мажори.
трупів москалів побільше, наших поменше (краще взагалі без наших...)
Все живут обычной жизнью - где твой коронавирус, баран?