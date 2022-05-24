Ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні дуже мала, - Кузін

Станом на сьогодні жодного випадку мавпячої віспи на території України не зафіксовано.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні в Україні випадків захворювання на мавпячу віспу немає. Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - пояснив він.

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