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Новини
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Ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні дуже мала, - Кузін

віспа

Станом на сьогодні жодного випадку мавпячої віспи на території України не зафіксовано.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Станом на сьогодні в Україні випадків захворювання на мавпячу віспу немає. Для того, щоб інфікуватися, потрібний тривалий контакт з хворою людиною. І це доволі малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів доволі обмежена кількість", - пояснив він.

Читайте: Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

МОЗ (5391) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+10
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24.05.2022 11:43
+6
Зато велика імовірність розікрасти допомогу ЕС на армію під шумок чергової "пандемії"
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24.05.2022 11:40
+6
О вилізло, лайно.... Де дівся ковід після 24 лютого, не хочеш людям розповісти?
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24.05.2022 11:47
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помиляєтеся, мавп (особливо у владі) БЕЗЛІЧ
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24.05.2022 11:33 Відповісти
Обезьяны уже захватили восток и юг❗П р о с н и т е с ь💥
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24.05.2022 11:36 Відповісти
то не мавпи, то навіть не тварюки, немає для них слів(
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24.05.2022 11:39 Відповісти
да и в киеве их навалом...
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24.05.2022 11:40 Відповісти
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24.05.2022 11:43 Відповісти
Инфа сотка?
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24.05.2022 11:33 Відповісти
Але "вакцини" вже закуплені і чекають
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24.05.2022 11:34 Відповісти
А Шуфрич ?
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24.05.2022 11:35 Відповісти
А буряти?
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24.05.2022 11:38 Відповісти
Да ладно... Как насчет арахламидии?
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24.05.2022 11:38 Відповісти
А как на счет шашлычков?
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24.05.2022 11:39 Відповісти
коротше мийте руки, поливайте кип"ятком ягоди, фрукти і овочі, закривайте від мух продукти і посуд, перетирайте ручки дверей спиртом, можна навіть з милом умити продукти з магазину ті що упаковані. Йде війна, в полях купа трупів, за кожною мухою услідкувати неможливо, пильнуйте дітей. В Світі і крім мавп"ячої оспи повно небезпечних хвороб.
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24.05.2022 11:39 Відповісти
Теж саме і я хотів написати.Просто мої думки прочитав!
Згоден! Елементарні правила гігієни ніхто не відміняв!

А TV України вже почало розганяти цю тему. Вони *******
пороти всіляку херню , обсосувати розмови про то як
миша в церкві обісралася!
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24.05.2022 13:05 Відповісти
Зато велика імовірність розікрасти допомогу ЕС на армію під шумок чергової "пандемії"
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24.05.2022 11:40 Відповісти
Так а шо - у Колі Катлєти бабки вже закінчуються по львівським кафешкам воювати з біфштксами,
у інших слуг також, це ж форс мажор, чи просто мажори.
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24.05.2022 11:46 Відповісти
Хуже кацапских ымперских свиней заразы нет!
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24.05.2022 11:44 Відповісти
кип"ятком - окропом, а так усе вірно

трупів москалів побільше, наших поменше (краще взагалі без наших...)
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24.05.2022 11:44 Відповісти
Як що мавпяча віспа це нова назва БонеВтіка, то Україна вже захворіла давненько
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24.05.2022 11:44 Відповісти
а я всё ждал, когда же они про оспу вспомнят. Все ж таки почти 40 лет прошло с тех пор, как поставили последнюю прививку от оспы, считай половина населения земного шара перед оспой не защищена. Ну вот и вспомнили).
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24.05.2022 11:47 Відповісти
Моему брату нету 40, но у него есть прививка
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24.05.2022 11:59 Відповісти
С 87 вроде прекратили прививать в связи с полным уничтожением заболевания. Точно не вспомню, но что-то около 40 лет, может 35
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24.05.2022 14:10 Відповісти
О вилізло, лайно.... Де дівся ковід після 24 лютого, не хочеш людям розповісти?
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24.05.2022 11:47 Відповісти
Вчора знайома ходила до сімейного лікаря (Київ), лікар каже, що за тиждень вже 5 поклали у лікарню з ковідом.
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24.05.2022 12:31 Відповісти
Кацапи - навіть не чашки Петрі, а ходячі унітази Петрі, ходячі субстрати для будь-яких вирісів - скільки вже товкуться в Україні. Який ще "потрібний тривалий контакт з хворою" нечистю?
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24.05.2022 11:50 Відповісти
*вірусів
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24.05.2022 11:53 Відповісти
про короновирус тоже поначалу ржали....
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24.05.2022 11:53 Відповісти
стоишь в очереди за курточкой?
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24.05.2022 11:59 Відповісти
ПНХ со своим коронАвирусом
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24.05.2022 12:01 Відповісти
Бігом надягай маску. І на дупу також, щоб посилити безпеку!
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24.05.2022 12:02 Відповісти
Это тот, эпидемия которого 24 февраля закончилась во всём мире?

Все живут обычной жизнью - где твой коронавирус, баран?
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24.05.2022 12:07 Відповісти
Они от него ещё осенью в 5-й раз побегут колоться.
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24.05.2022 12:33 Відповісти
На жаль, не в усьому.
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25.05.2022 09:00 Відповісти
Людям до 1977року народження нічого не загрожує.Вони щеплені від натуральної віспи і мають стійкий імунітет.Та й зробити вакцину- не проблема.Технологія є.
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24.05.2022 12:19 Відповісти
Значить буде капець! Те саме чули від зелених про Коронавірус - "Нє напрягайтєсь!". І ще десь про щось подібне чув. Перед 24.02.22
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24.05.2022 12:38 Відповісти
***** мала, в нас 73% популяції вже зе-макакі
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24.05.2022 13:54 Відповісти
В Україні зараз більша біда: московська чума. Європі треба терміново приймати міри поки та зараза не розійшлась по світу.
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24.05.2022 14:51 Відповісти
Судячи з неадекватних коментарів антиковідників то абізянья віспа вже лютує.
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25.05.2022 09:19 Відповісти
Незрозумів... . А,земавпятник??? Ідеальне середвище для культивування будь,якої пошесті
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26.05.2022 14:01 Відповісти
 
 