Вероятность распространения обезьяньей оспы в Украине очень мала, - Кузин
По состоянию на сегодняшний день ни одного случая обезьяньей оспы на территории Украины не зафиксировано.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По состоянию на сегодняшний день в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов достаточно ограниченое количество", - пояснил он.
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А TV України вже почало розганяти цю тему. Вони *******
пороти всіляку херню , обсосувати розмови про то як
миша в церкві обісралася!
у інших слуг також, це ж форс мажор, чи просто мажори.
трупів москалів побільше, наших поменше (краще взагалі без наших...)
Все живут обычной жизнью - где твой коронавирус, баран?