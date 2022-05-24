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Вероятность распространения обезьяньей оспы в Украине очень мала, - Кузин

віспа

По состоянию на сегодняшний день ни одного случая обезьяньей оспы на территории Украины не зафиксировано.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодняшний день в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов достаточно ограниченое количество", - пояснил он.

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Минздрав (4899) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+10
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24.05.2022 11:43
+6
Зато велика імовірність розікрасти допомогу ЕС на армію під шумок чергової "пандемії"
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24.05.2022 11:40
+6
О вилізло, лайно.... Де дівся ковід після 24 лютого, не хочеш людям розповісти?
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24.05.2022 11:47
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помиляєтеся, мавп (особливо у владі) БЕЗЛІЧ
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24.05.2022 11:33 Ответить
Обезьяны уже захватили восток и юг❗П р о с н и т е с ь💥
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24.05.2022 11:36 Ответить
то не мавпи, то навіть не тварюки, немає для них слів(
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24.05.2022 11:39 Ответить
да и в киеве их навалом...
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24.05.2022 11:40 Ответить
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24.05.2022 11:43 Ответить
Инфа сотка?
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24.05.2022 11:33 Ответить
Але "вакцини" вже закуплені і чекають
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24.05.2022 11:34 Ответить
А Шуфрич ?
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24.05.2022 11:35 Ответить
А буряти?
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24.05.2022 11:38 Ответить
Да ладно... Как насчет арахламидии?
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24.05.2022 11:38 Ответить
А как на счет шашлычков?
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24.05.2022 11:39 Ответить
коротше мийте руки, поливайте кип"ятком ягоди, фрукти і овочі, закривайте від мух продукти і посуд, перетирайте ручки дверей спиртом, можна навіть з милом умити продукти з магазину ті що упаковані. Йде війна, в полях купа трупів, за кожною мухою услідкувати неможливо, пильнуйте дітей. В Світі і крім мавп"ячої оспи повно небезпечних хвороб.
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24.05.2022 11:39 Ответить
Теж саме і я хотів написати.Просто мої думки прочитав!
Згоден! Елементарні правила гігієни ніхто не відміняв!

А TV України вже почало розганяти цю тему. Вони *******
пороти всіляку херню , обсосувати розмови про то як
миша в церкві обісралася!
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24.05.2022 13:05 Ответить
Зато велика імовірність розікрасти допомогу ЕС на армію під шумок чергової "пандемії"
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24.05.2022 11:40 Ответить
Так а шо - у Колі Катлєти бабки вже закінчуються по львівським кафешкам воювати з біфштксами,
у інших слуг також, це ж форс мажор, чи просто мажори.
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24.05.2022 11:46 Ответить
Хуже кацапских ымперских свиней заразы нет!
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24.05.2022 11:44 Ответить
кип"ятком - окропом, а так усе вірно

трупів москалів побільше, наших поменше (краще взагалі без наших...)
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24.05.2022 11:44 Ответить
Як що мавпяча віспа це нова назва БонеВтіка, то Україна вже захворіла давненько
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24.05.2022 11:44 Ответить
а я всё ждал, когда же они про оспу вспомнят. Все ж таки почти 40 лет прошло с тех пор, как поставили последнюю прививку от оспы, считай половина населения земного шара перед оспой не защищена. Ну вот и вспомнили).
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24.05.2022 11:47 Ответить
Моему брату нету 40, но у него есть прививка
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24.05.2022 11:59 Ответить
С 87 вроде прекратили прививать в связи с полным уничтожением заболевания. Точно не вспомню, но что-то около 40 лет, может 35
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24.05.2022 14:10 Ответить
О вилізло, лайно.... Де дівся ковід після 24 лютого, не хочеш людям розповісти?
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24.05.2022 11:47 Ответить
Вчора знайома ходила до сімейного лікаря (Київ), лікар каже, що за тиждень вже 5 поклали у лікарню з ковідом.
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24.05.2022 12:31 Ответить
Кацапи - навіть не чашки Петрі, а ходячі унітази Петрі, ходячі субстрати для будь-яких вирісів - скільки вже товкуться в Україні. Який ще "потрібний тривалий контакт з хворою" нечистю?
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24.05.2022 11:50 Ответить
*вірусів
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24.05.2022 11:53 Ответить
про короновирус тоже поначалу ржали....
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24.05.2022 11:53 Ответить
стоишь в очереди за курточкой?
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24.05.2022 11:59 Ответить
ПНХ со своим коронАвирусом
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24.05.2022 12:01 Ответить
Бігом надягай маску. І на дупу також, щоб посилити безпеку!
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24.05.2022 12:02 Ответить
Это тот, эпидемия которого 24 февраля закончилась во всём мире?

Все живут обычной жизнью - где твой коронавирус, баран?
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24.05.2022 12:07 Ответить
Они от него ещё осенью в 5-й раз побегут колоться.
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24.05.2022 12:33 Ответить
На жаль, не в усьому.
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25.05.2022 09:00 Ответить
Людям до 1977року народження нічого не загрожує.Вони щеплені від натуральної віспи і мають стійкий імунітет.Та й зробити вакцину- не проблема.Технологія є.
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24.05.2022 12:19 Ответить
Значить буде капець! Те саме чули від зелених про Коронавірус - "Нє напрягайтєсь!". І ще десь про щось подібне чув. Перед 24.02.22
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24.05.2022 12:38 Ответить
***** мала, в нас 73% популяції вже зе-макакі
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24.05.2022 13:54 Ответить
В Україні зараз більша біда: московська чума. Європі треба терміново приймати міри поки та зараза не розійшлась по світу.
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24.05.2022 14:51 Ответить
Судячи з неадекватних коментарів антиковідників то абізянья віспа вже лютує.
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25.05.2022 09:19 Ответить
Незрозумів... . А,земавпятник??? Ідеальне середвище для культивування будь,якої пошесті
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26.05.2022 14:01 Ответить
 
 