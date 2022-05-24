Вероятность распространения обезьяньей оспы в Украине очень мала, - Кузин

По состоянию на сегодняшний день ни одного случая обезьяньей оспы на территории Украины не зафиксировано.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По состоянию на сегодняшний день в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов достаточно ограниченое количество", - пояснил он.

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