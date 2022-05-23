В мире регистрируют гепатиты неизвестного происхождения, - Минздрав

В мире зарегистрирована болезнь, причины возникновения которой до конца не изучены – гепатит неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболеваний острым гепатитом неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины заболевания все еще до конца не изучены.

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