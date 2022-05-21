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Ожидаем рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы, - Радуцкий

лікарня

Ситуация с распространением обезьяньей оспы не выглядит слишком угрожающей, однако мутация может привести к более серьезным последствиям.

Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока ситуация с распространением оспы обезьян не выглядит слишком угрожающей, однако есть риски мутации вируса, что может привести к более серьезным последствиям.

Неоднократно говорил о том, что после пандемии COVID-19 ожидают другие вызовы, в частности, появление новых вирусов. Даже во время войны Украина должна быть готова к новым биологическим угрозам. Ожидаем рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы, и вместе с Минздравом готовим соответствующие меры", - подчеркнул он.

Радуцкий рассказал, что вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку глаз, носа или рта. Заболевание передается при контакте с инфицированным животным (обезьяна, крыса, белка), от инфицированного человека человеку, или через предметы – одежду, постельное белье.

"Инкубационный период длится от 6 до 16 дней. У человека обычно развивается лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Впоследствии появляются характерные сыпи на теле. Чаще заболевание проходит самостоятельно через две-три недели. Но в некоторых случаях болезнь протекает в тяжелой форме. Уровень летальности колеблется от 1% до 15%. Сложнее всего переносят это заболевание дети", - пояснил парламентарий.

Читайте: Срочное совещание из-за более чем 100 случаев обезьяньей оспы в Европе созывает ВОЗ

ВОЗ (777) здоровье (1386) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+25
Посадите одну абхазскую макаку на карантин и пресеките распространение этой болячки на корню.
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21.05.2022 08:48
+17
ооо...начинается...
а ну-ка уточните у ВООЗ может всеобщая вакцинация спасет мир? а вдруг та вакцина от ковида, которой закупили на миллиарды даже на 2023 год)))) как-то помогает? ну не выливать же ее ?? )))
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21.05.2022 08:38
+14
Радуцькому аж свербить отримати чергові відкати, ковід вже перемогли
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21.05.2022 08:38
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Правила форума Совет форумчан
Нові постанови . ЧЕкайте. будете ходити не в намордніках а в презервативах, чи ще щось крутіше вигадають. І як міліони років людство виживало без спритних ділків від ВООЗ ? А треба було, після того, як тільки почали зобов'язувати носити маскки, розвісити всіх тих "лікарів" на ліхтарях.
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21.05.2022 08:35 Ответить
Отак і виживало, раз або два на століття чергова зараза викошувала по пів Європи
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21.05.2022 09:12 Ответить
Болезнь передается половым путем
Рекомендации очевидны не уподобляйтесь в сексе обезьянам, пользуйтесь всем чем надо, не спите с приматами в одной постели)
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21.05.2022 08:35 Ответить
***..де вони того понабирались..то ковід від летючих мишей то якась мавпяча зараза...а тут війна...і срач у владі
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21.05.2022 08:36 Ответить
Кацапы, мля...И здесь не смогли не н@ср@ть другим.
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21.05.2022 08:37 Ответить
ооо...начинается...
а ну-ка уточните у ВООЗ может всеобщая вакцинация спасет мир? а вдруг та вакцина от ковида, которой закупили на миллиарды даже на 2023 год)))) как-то помогает? ну не выливать же ее ?? )))
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21.05.2022 08:38 Ответить
Радуцькому аж свербить отримати чергові відкати, ковід вже перемогли
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21.05.2022 08:38 Ответить
Та заждіть, в італьяшків ще ковідла не скінчилася.
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21.05.2022 08:47 Ответить
Свіжий "підгон" від ВООЗ. У декого аж піт виступив на ладонях, тут як раз ЕС і США фінансову допомогу дають на армію, можна красти і розпиляти на чергову вакцинацію...
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21.05.2022 08:47 Ответить
Посадите одну абхазскую макаку на карантин и пресеките распространение этой болячки на корню.
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21.05.2022 08:48 Ответить
Распространяется половым путем,говорите?Срочно завозите презервативы в "Эпицентр".
********** пусть возьмет это на личный контроль.
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21.05.2022 08:52 Ответить
нічим..... "Мрію" просрали......
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21.05.2022 09:04 Ответить
Не допоможе. Мавпяча віспа в Україні вже з 2019 року...Інфіковано понад 80% виборців.
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21.05.2022 08:52 Ответить
так є дієвий засіб боротьби з новою пошестю від радуцького: вивезти наявні маски і презервативи в китай. минулого разу ж допомогло - стали чемпіонами в боротьбі з пошестю, то чому і в цьому випадку не допоможе?
Люди, як ви гадаєте: чи наступить хоч колись відповідальність для типів подібних радуцькому?
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21.05.2022 08:56 Ответить
Ви що не чули наполеона? Він сказав все що було до 24 лютого то дрібниці ,подумаєш померли сотні тисяч українців - по зрівнянню з відірваними ногами то дрібниці, давайте жити майбутнім а не минулим.
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21.05.2022 09:24 Ответить
Рекомендація Радуцькому як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи: якнайшвидше вивезти з України всі засоби протидії та ліки від цієї зарази.
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21.05.2022 09:06 Ответить
Нова кацапська мулька, щоб відволікти увагу від війни
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21.05.2022 09:07 Ответить
І ускладнити допомогу Україні.
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21.05.2022 10:01 Ответить
Краще вже ядерна війна ніж знову терпіти цей ковідний маразм, люди які ще залишилися з здоровою психікою це вже не перенесуть!
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21.05.2022 09:34 Ответить
Якщо хтось знайде інфу про цю віспу, датовану раніше, ніж травень цього року, пишіть, бо набридло шукати.
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21.05.2022 09:39 Ответить
Хуùло почало біологічну війну? Ведмедєв казав ж, що світ чекатимуть нові епідемії і всякої хуùні від гуZZні
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21.05.2022 09:46 Ответить
радуцький нехай користується презервативом коли трахає мавп та менше слухає китайські новини тоді не буде мутацій
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21.05.2022 09:48 Ответить
О, тест пройден
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21.05.2022 10:18 Ответить
згоден, та радуцькому та арахаму мутація не загрожує ,- вони мутували задовго до всіх
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21.05.2022 10:48 Ответить
Це план москви по відверненню уваги від війни
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21.05.2022 11:12 Ответить
И какие обезьяны тут распространяют эту оспу? МОЗовские???
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21.05.2022 11:41 Ответить
у IDEAL снова ручки зачисались повкалывать всей планете очередной шмурдяк...
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21.05.2022 12:08 Ответить
ADL*
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21.05.2022 12:09 Ответить
Верните нам ковид.
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21.05.2022 13:00 Ответить
Задовбали меицинські махінатори! Сподобалось красти гроші на ковіді ніяк падли не вгамуються.
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21.05.2022 21:35 Ответить
 
 