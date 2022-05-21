Ожидаем рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы, - Радуцкий

Ситуация с распространением обезьяньей оспы не выглядит слишком угрожающей, однако мутация может привести к более серьезным последствиям.

Об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока ситуация с распространением оспы обезьян не выглядит слишком угрожающей, однако есть риски мутации вируса, что может привести к более серьезным последствиям.

Неоднократно говорил о том, что после пандемии COVID-19 ожидают другие вызовы, в частности, появление новых вирусов. Даже во время войны Украина должна быть готова к новым биологическим угрозам. Ожидаем рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы, и вместе с Минздравом готовим соответствующие меры", - подчеркнул он.

Радуцкий рассказал, что вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку глаз, носа или рта. Заболевание передается при контакте с инфицированным животным (обезьяна, крыса, белка), от инфицированного человека человеку, или через предметы – одежду, постельное белье.

"Инкубационный период длится от 6 до 16 дней. У человека обычно развивается лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, переутомление. Впоследствии появляются характерные сыпи на теле. Чаще заболевание проходит самостоятельно через две-три недели. Но в некоторых случаях болезнь протекает в тяжелой форме. Уровень летальности колеблется от 1% до 15%. Сложнее всего переносят это заболевание дети", - пояснил парламентарий.

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