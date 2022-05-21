Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, - Радуцький

Ситуація з розповсюдженням мавпячої віспи не виглядає занадто загрозливою, однак мутація може призвести до серйозніших наслідків.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація з розповсюдженням віспи мавп не виглядає занадто загрозливою, однак є ризики мутації вірусу, що може призвести до серйозніших наслідків.

Неодноразово казав про те, що після пандемії COVID-19 світ очікують інші виклики, зокрема, поява нових вірусів. Навіть під час війни Україна має бути готовою до нових біологічних загроз. Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, і разом з МОЗ готуємо відповідні заходи", - наголосив він.

Радуцький розповів, що вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, сльозову оболонку очей, носа або рота. Захворювання передається при контакті з інфікованою твариною (мавпа, щур, білка), від інфікованої людини людині або через предмети – одяг, постільна білизна.

"Інкубаційний період триває від 6 до 16 днів. У людини зазвичай розвивається лихоманка, озноб, головний біль, біль у м’язах, перевтома. Згодом з’являються характерні висипи на тілі. Найчастіше захворювання проходить самостійно за два-три тижні. Але у деяких випадках хвороба протікає у важкій формі. Рівень летальності коливається від 1% до 15%. Найскладніше переносять це захворювання діти", - пояснив парламентар.

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