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Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, - Радуцький

лікарня

Ситуація з розповсюдженням мавпячої віспи не виглядає занадто загрозливою, однак мутація може призвести до серйозніших наслідків.

Про це у Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ситуація з розповсюдженням віспи мавп не виглядає занадто загрозливою, однак є ризики мутації вірусу, що може призвести до серйозніших наслідків.

Неодноразово казав про те, що після пандемії COVID-19 світ очікують інші виклики, зокрема, поява нових вірусів. Навіть під час війни Україна має бути готовою до нових біологічних загроз. Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, і разом з МОЗ готуємо відповідні заходи", - наголосив він.

Радуцький розповів, що вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, сльозову оболонку очей, носа або рота. Захворювання передається при контакті з інфікованою твариною (мавпа, щур, білка), від інфікованої людини людині або через предмети – одяг, постільна білизна.

"Інкубаційний період триває від 6 до 16 днів. У людини зазвичай розвивається лихоманка, озноб, головний біль, біль у м’язах, перевтома. Згодом з’являються характерні висипи на тілі. Найчастіше захворювання проходить самостійно за два-три тижні. Але у деяких випадках хвороба протікає у важкій формі. Рівень летальності коливається від 1% до 15%. Найскладніше переносять це захворювання діти", - пояснив парламентар.

Читайте: Термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі скликає ВООЗ

Автор: 

ВООЗ (770) здоров’я (444) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+25
Посадите одну абхазскую макаку на карантин и пресеките распространение этой болячки на корню.
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21.05.2022 08:48
+17
ооо...начинается...
а ну-ка уточните у ВООЗ может всеобщая вакцинация спасет мир? а вдруг та вакцина от ковида, которой закупили на миллиарды даже на 2023 год)))) как-то помогает? ну не выливать же ее ?? )))
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21.05.2022 08:38
+14
Радуцькому аж свербить отримати чергові відкати, ковід вже перемогли
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21.05.2022 08:38
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Нові постанови . ЧЕкайте. будете ходити не в намордніках а в презервативах, чи ще щось крутіше вигадають. І як міліони років людство виживало без спритних ділків від ВООЗ ? А треба було, після того, як тільки почали зобов'язувати носити маскки, розвісити всіх тих "лікарів" на ліхтарях.
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21.05.2022 08:35 Відповісти
Отак і виживало, раз або два на століття чергова зараза викошувала по пів Європи
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21.05.2022 09:12 Відповісти
Болезнь передается половым путем
Рекомендации очевидны не уподобляйтесь в сексе обезьянам, пользуйтесь всем чем надо, не спите с приматами в одной постели)
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21.05.2022 08:35 Відповісти
***..де вони того понабирались..то ковід від летючих мишей то якась мавпяча зараза...а тут війна...і срач у владі
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21.05.2022 08:36 Відповісти
Кацапы, мля...И здесь не смогли не н@ср@ть другим.
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21.05.2022 08:37 Відповісти
ооо...начинается...
а ну-ка уточните у ВООЗ может всеобщая вакцинация спасет мир? а вдруг та вакцина от ковида, которой закупили на миллиарды даже на 2023 год)))) как-то помогает? ну не выливать же ее ?? )))
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21.05.2022 08:38 Відповісти
Радуцькому аж свербить отримати чергові відкати, ковід вже перемогли
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21.05.2022 08:38 Відповісти
Та заждіть, в італьяшків ще ковідла не скінчилася.
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21.05.2022 08:47 Відповісти
Свіжий "підгон" від ВООЗ. У декого аж піт виступив на ладонях, тут як раз ЕС і США фінансову допомогу дають на армію, можна красти і розпиляти на чергову вакцинацію...
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21.05.2022 08:47 Відповісти
Посадите одну абхазскую макаку на карантин и пресеките распространение этой болячки на корню.
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21.05.2022 08:48 Відповісти
Распространяется половым путем,говорите?Срочно завозите презервативы в "Эпицентр".
********** пусть возьмет это на личный контроль.
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21.05.2022 08:52 Відповісти
нічим..... "Мрію" просрали......
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21.05.2022 09:04 Відповісти
Не допоможе. Мавпяча віспа в Україні вже з 2019 року...Інфіковано понад 80% виборців.
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21.05.2022 08:52 Відповісти
так є дієвий засіб боротьби з новою пошестю від радуцького: вивезти наявні маски і презервативи в китай. минулого разу ж допомогло - стали чемпіонами в боротьбі з пошестю, то чому і в цьому випадку не допоможе?
Люди, як ви гадаєте: чи наступить хоч колись відповідальність для типів подібних радуцькому?
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21.05.2022 08:56 Відповісти
Ви що не чули наполеона? Він сказав все що було до 24 лютого то дрібниці ,подумаєш померли сотні тисяч українців - по зрівнянню з відірваними ногами то дрібниці, давайте жити майбутнім а не минулим.
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21.05.2022 09:24 Відповісти
Рекомендація Радуцькому як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи: якнайшвидше вивезти з України всі засоби протидії та ліки від цієї зарази.
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21.05.2022 09:06 Відповісти
Нова кацапська мулька, щоб відволікти увагу від війни
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21.05.2022 09:07 Відповісти
І ускладнити допомогу Україні.
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21.05.2022 10:01 Відповісти
Краще вже ядерна війна ніж знову терпіти цей ковідний маразм, люди які ще залишилися з здоровою психікою це вже не перенесуть!
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21.05.2022 09:34 Відповісти
Якщо хтось знайде інфу про цю віспу, датовану раніше, ніж травень цього року, пишіть, бо набридло шукати.
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21.05.2022 09:39 Відповісти
Хуùло почало біологічну війну? Ведмедєв казав ж, що світ чекатимуть нові епідемії і всякої хуùні від гуZZні
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21.05.2022 09:46 Відповісти
радуцький нехай користується презервативом коли трахає мавп та менше слухає китайські новини тоді не буде мутацій
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21.05.2022 09:48 Відповісти
О, тест пройден
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21.05.2022 10:18 Відповісти
згоден, та радуцькому та арахаму мутація не загрожує ,- вони мутували задовго до всіх
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21.05.2022 10:48 Відповісти
Це план москви по відверненню уваги від війни
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21.05.2022 11:12 Відповісти
И какие обезьяны тут распространяют эту оспу? МОЗовские???
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21.05.2022 11:41 Відповісти
у IDEAL снова ручки зачисались повкалывать всей планете очередной шмурдяк...
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21.05.2022 12:08 Відповісти
ADL*
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21.05.2022 12:09 Відповісти
Верните нам ковид.
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21.05.2022 13:00 Відповісти
Задовбали меицинські махінатори! Сподобалось красти гроші на ковіді ніяк падли не вгамуються.
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21.05.2022 21:35 Відповісти
 
 