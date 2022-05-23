У світі реєструють гепатити невідомого походження, - МОЗ

У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені, - гепатити невідомого походження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені.

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