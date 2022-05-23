У світі реєструють гепатити невідомого походження, - МОЗ
У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені, - гепатити невідомого походження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені.
Топ коментарі
+10 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар23.05.2022 15:16
+10 Володимир Шевченко #347198
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+9 Борменталь Незабаром
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Кацап вернулся из западной Африки, как заметил его друг, какой-то сам не свой:
-- Почему ты такой угрюмый? -- спрашивает друг.
-- Как-то неудобно признаваться, но я там в Африке спал с обезьяной...
-- Ну, спал, так спал. Не парься, я никому не расскажу, а обезьяна тем более никому не расскажет.
-- В том-то и дело: не расскажет, не напишет, не позвонит...
Переболел два раза за год, интервал +-6мес.
Недомогание длилось 1 сутки.
Прививку так и не поставил.
Можливо і гепатит звідти ж?
Повно інформації - ознайомлюйтесь.
В Штатах цю шаражку (яка не раз платила найбільші і багатомільйонні штрафи за свою "діяльність") зобов'язали через суд оприлюднити документи "досліджень та випробувань бовтушки", які вони засекретили - 12 000 сторінок до або 31.01.2022.
Далі - встановлені інші обсяги
https://windsor.ctvnews.ca/data-is-power-experts-weigh-in-on-court-ordered-release-of-pfizer-vaccine-documents-1.5816089
https://www.reuters.com/legal/government/paramount-importance-judge-orders-fda-hasten-release-pfizer-vaccine-docs-2022-01-07/
Ця хвиля =незрозумілого= гепатиту (бо це не є жоден з його видів - А, B, C, D, E) викликана саме "вакцинкою". А скільки вже від неї померло і хворіє, і скільки помре ще. І скільки нових болячок вилізе через психопатів-ідіотів.
Тепер вчені публікують статті і пояснюють, яким чином це відбувається: говорять про CD8 Т-клітини. Також проводили інше дослідження впливу "вакцинки" на печінку людини, результати якого говорять про те, що мРНК може бути транскрибована назад в ДНК печінки.
А скільки ж горлали тут туалетні і ко про цілковиту "безпечність" бовтушки.
Всадник на белом коне (Чума), 2. Всадник на рыжем коне (Война), 3. Всадник на вороном коне (Голод), 4. Всадник на бледном коне (Смерть).
Исходя из книги «Откровения», последовательное появление «всадников» приведёт к глобальным разрушениям и хаосу во всём мире.
«Чуму» можно отнести к пандемии коронавируса (COVID-19), а «Войну» - к нынешней Московско-Украинской войне, которая вполне возможно уже переросла в Третью мировую.