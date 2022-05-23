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Новини
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У світі реєструють гепатити невідомого походження, - МОЗ

гепатит

У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені, - гепатити невідомого походження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювань на гострий гепатит невідомого походження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені.

Читайте: Очікуємо рекомендації від ВООЗ, як протидіяти розповсюдженню мавпячої віспи, - Радуцький

Автор: 

гепатит (63) здоров’я (444) МОЗ (5391)


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Топ коментарі
+10
Всё правильно❗Кому то нужен идеальный шторм. Холод, голод, война, чума❗
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23.05.2022 15:16
+10
А шо ковід більше не прибутковий?
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23.05.2022 15:16
+9
шахраям з мозу не дає спокою мільярдні навари від "вакцин" від ковіду
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23.05.2022 15:16
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наВОЗ брехлива організація. Тільки тим і займаються, що труять людей.
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23.05.2022 15:16 Відповісти
КИТАЙ ТРУДЛИТСЯ НАД ВЕЛИКИМ КИТАЕМ НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ.. ой доиграются узко-пленночные доиграются лечить будут ядерным пылом....
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23.05.2022 17:14 Відповісти
шахраям з мозу не дає спокою мільярдні навари від "вакцин" від ковіду
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23.05.2022 15:16 Відповісти
Всё правильно❗Кому то нужен идеальный шторм. Холод, голод, война, чума❗
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23.05.2022 15:16 Відповісти
Трошки порядок інший, як я читала.
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23.05.2022 19:47 Відповісти
А шо ковід більше не прибутковий?
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23.05.2022 15:16 Відповісти
Сейчас много конспирологии пошло. Но дело не в этом. Это всё последствие вакцинации от Ковида. Я сам за вакцину, но честно признаемся - она недоизучена, так как её делали впопыхах. И некоторые виды вакцины явно сотворили странные штуки и создали условия для появления новых болячек.
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23.05.2022 15:17 Відповісти
невідомо, щоб щось стверджувати мало треба бути вірусологом, так ще й треба володіти достовірною інформацією. Сам-то ковід теж якийсь штучний, тоді яка вакціна створила умови появи ковіду?
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23.05.2022 15:21 Відповісти
Вакцины изучают лет пять, чтобы понять последствия. Но против Ковида начали колоть через три месяца. Я не критикую вакцины и их полезность - они спасли миллионы жизней, но ущерб и противопоказания будут проявляться.
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23.05.2022 15:41 Відповісти
Спасли миллионы (под вопросом). Но вероятно угробят миллиарды❗☝
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23.05.2022 15:45 Відповісти
Я на сьогодні проти вакцини і думаю,що це проста маніпуляція. У нас 3-4 рази прийняли вакцину проти ковід, по 2 рази перехворіли Ковід і скоротили шлях до смерті. В відділенні 30 постійних пацієнтів.
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23.05.2022 15:43 Відповісти
Будь-який адекватний імунолог який ще не продав свою душу дияволу скаже що колоти вакцину 3-4 рази за 12 місяців, це безумство, це по суті суїцид для іммуної системи, тим більше що ця "вакцина" абсолютно нова, вона ніколи не застосовувалася на людях раніше, і для вивчення всіх наслідків і побічних ефектів від неї потрібні були б роки, а не 3 місяці! Кількість інфарктів та інсультів серед молодих людей до 30 років за останній рік зросла в рази, це лише один з багатьох найбільш очевидних наслідків такої "вакцинації"!
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23.05.2022 15:59 Відповісти
Ви перелічуєте недоліки (це для вас недоліки), але мета вакцинації від ковід для нас (???). Тому так.-Моя думка.
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23.05.2022 18:51 Відповісти
Назвіть ефективну вакцину. Вся увага на аргументи.
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23.05.2022 18:46 Відповісти
***** вылечило планету от ковида, напав на Украину
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23.05.2022 15:20 Відповісти
***** с русским миром страшнеее армагеддона.
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24.05.2022 00:18 Відповісти
Багато страшних хвороб пішло від диких тварин яких вживали в їжу в напів сирому виді, той же снід пішов від поїдання хворих мавп, можливо не тільки від поїдання.
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23.05.2022 15:20 Відповісти
наче СПІД пішов від мавпи, яку трахнув хтось, скоріш за все - росіянин
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23.05.2022 15:30 Відповісти
ты свиноцабака сразу проявилась...
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23.05.2022 15:56 Відповісти
Анекдот в тему.

Кацап вернулся из западной Африки, как заметил его друг, какой-то сам не свой:
-- Почему ты такой угрюмый? -- спрашивает друг.
-- Как-то неудобно признаваться, но я там в Африке спал с обезьяной...
-- Ну, спал, так спал. Не парься, я никому не расскажу, а обезьяна тем более никому не расскажет.
-- В том-то и дело: не расскажет, не напишет, не позвонит...
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23.05.2022 17:21 Відповісти
Грьобані китайці знову, то мишей змій їдять, то мавп гвалтують, то ще щось...
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23.05.2022 15:23 Відповісти
Не китайцы а кацапы!
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23.05.2022 20:08 Відповісти
А я то думаю, звідки такі реклами беруться?...
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23.05.2022 15:32 Відповісти
фарм/мафия потеряла доходы ?
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23.05.2022 15:34 Відповісти
Поцікавтеся чия це власність (більшість) і все стає зрозуміло.
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23.05.2022 18:55 Відповісти
Швидше всього це наслідки вакцинування.
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23.05.2022 15:44 Відповісти
Не знаю кто и как, а я

Переболел два раза за год, интервал +-6мес.
Недомогание длилось 1 сутки.
Прививку так и не поставил.
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23.05.2022 15:50 Відповісти
До сраки це все,поки триває агресія засрашки.
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23.05.2022 15:51 Відповісти
мавпяча віспа невідомого походження - може тому що аденовірус шимпанзе використовувався в модних ширках? як відомо очистити біологічний матеріал при виготовленні шмурдяків на 100% не можливо.
Можливо і гепатит звідти ж?
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23.05.2022 16:01 Відповісти
Усі негаразди від параші, це як аксіома.
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23.05.2022 16:12 Відповісти
Так вірно підмічено що це наслідки і побічні ефекти вакцин сіновак, короновак , астразенека тощо , на "швидку руку" проводили дослідження від сарс 2 (covid-19). Але не слід забувати що у версні 2019 р у мокшан вибухнула біо-лабораторія біля Новосибірську й повітряни маси і вітер відніс в першу чергу вірус до Китаю. Надіюсь що пфайзер, яким привитий і модерна абсолютно безпечні вакцини.
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23.05.2022 16:19 Відповісти
Подивіться в ютубі доктора Мелоуна, який в свій час запатентував мрнк технологію, і на основі якої виготовлені більшість вакцин від коронавірусу, в т. ч. Пфайзер і модерна, він там розповідає наскільки вони "безпечні"!
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23.05.2022 16:56 Відповісти
Ваші сподівання абсолютно марні і нічим не виправдані.
Повно інформації - ознайомлюйтесь.

В Штатах цю шаражку (яка не раз платила найбільші і багатомільйонні штрафи за свою "діяльність") зобов'язали через суд оприлюднити документи "досліджень та випробувань бовтушки", які вони засекретили - 12 000 сторінок до або 31.01.2022.
Далі - встановлені інші обсяги

https://windsor.ctvnews.ca/data-is-power-experts-weigh-in-on-court-ordered-release-of-pfizer-vaccine-documents-1.5816089

https://www.reuters.com/legal/government/paramount-importance-judge-orders-fda-hasten-release-pfizer-vaccine-docs-2022-01-07/
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23.05.2022 20:26 Відповісти
Психопатичне і перелякане бидло-стадо, яке верещало і закликало не надавати мед.допомогу невколотим, звільняти їх з роботи, не допускати до навчання, ізолювати та фізично знищувати, бити, позбавляти громадянства, бажали "якнайшвидше здохнути" (с) так само огидно звинувачували тих, хто не бажає - ЦІЛКОМ ЗАКОННО - брати участь в мед.експерименті, що вони є розсадниками вірусу, (а одне помийне тут нападало і звинувачувало у вбивстві людей).

Ця хвиля =незрозумілого= гепатиту (бо це не є жоден з його видів - А, B, C, D, E) викликана саме "вакцинкою". А скільки вже від неї померло і хворіє, і скільки помре ще. І скільки нових болячок вилізе через психопатів-ідіотів.

Тепер вчені публікують статті і пояснюють, яким чином це відбувається: говорять про CD8 Т-клітини. Також проводили інше дослідження впливу "вакцинки" на печінку людини, результати якого говорять про те, що мРНК може бути транскрибована назад в ДНК печінки.

А скільки ж горлали тут туалетні і ко про цілковиту "безпечність" бовтушки.
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23.05.2022 20:41 Відповісти
Видение четырёх всадников Апокалипсиса, после снятия Агнцем (Христом) печатей с Книги Жизни (из шестой главы Откровения Иоанна Богослова):
Всадник на белом коне (Чума), 2. Всадник на рыжем коне (Война), 3. Всадник на вороном коне (Голод), 4. Всадник на бледном коне (Смерть).

Исходя из книги «Откровения», последовательное появление «всадников» приведёт к глобальным разрушениям и хаосу во всём мире.

«Чуму» можно отнести к пандемии коронавируса (COVID-19), а «Войну» - к нынешней Московско-Украинской войне, которая вполне возможно уже переросла в Третью мировую.
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23.05.2022 21:36 Відповісти
Вже говорять про третього, власне.
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23.05.2022 21:45 Відповісти
Спіраль історії. Нічого нового.
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23.05.2022 21:56 Відповісти
 
 