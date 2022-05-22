Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Задокументованих випадків захворювання на мавпячу віспу в Україні не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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