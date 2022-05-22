Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Задокументованих випадків захворювання на мавпячу віспу в Україні не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Fjall_Raven
показати весь коментар22.05.2022 13:30
+6 Autorare Autorare
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+6 Richard Goldring
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Вони ж і ковід підкинули. А ще кажуть, бактеріологічої зброї немає.
Але бач, не зафіксовано...
https://news.zerkalo.io/world/14694.html?c
Блин, сижу тут, слушаю сирену ПВО, и тут на тебе - очередная напасть. Даже не знаю, что страшнее - война с рашкованями или мавп"яча оспа.
Вспышка оспы обезьян - это чем «все должны быть обеспокоены», - Джо Байден.
Он добавил, что представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения и вакцины.
ВОЗ уже подтвердила 92 случая оспы обезьян в мире. Сообщения о заражении поступили из 12 стран, преимущественно из Европы и Северной Америки. https://t.me/kievreal1/22061
отрутоювакциною, то й про нову болячку можеш не переживати, вона розрахована тільки на пацієнтів з ковідом головного мозгу!
капець, народ, ну скільки можна наступали на одні і ті ж граблі? )))
Bill Gates warns of smallpox terror attacks as he seeks research funds
Bill Gates warned that bioterrorism could be a bigger threat than naturally occurring epidemics Tuesday 09 November 2021 17:25
https://www.independent.co.uk/topic/bill-gates Bill Gates has warned governments to prepare for smallpox terror attacks and future pandemics by investing billions into research and development.
Mr Gates made the comments in a https://www.independent.co.uk/topic/policy-exchange Policy Exchange interview with the chair of the health select committee https://www.independent.co.uk/topic/jeremy-hunt Jeremy Hunt .
https://www.independent.co.uk/news/science/bill-gates-smallpox-terror-attack-b1958789.html
А вакцинки є: психопати вже чекають. Ось на території квебек АЖ 2 випадки (це називається outbreak - ???) підтвердили і треба штрикатися.
Canadian government eyeing vaccines after monkeypox outbreak in ******
The federal government said it is exploring the possibility of using the smallpox vaccine to protect (риторика та сама - "захист" від "турботливого" уряду) ******ers from the recent outbreak of the disease's cousin, monkeypox.
Late Thursday, ******'s health ministry https://montreal.ctvnews.ca/canada-s-first-2-monkeypox-cases-confirmed-in-******-1.5910246 confirmed Canada's first two cases of monkeypox were in the province.
Как же это всё надоело.Не дают спокойно жить.То барановирус,то война,то опять какая-то хрень в виде оспы.
Чому насправді приїздила ефіопська тварь - за дужками.
А щодо експериментальної бовтушки - то постійно з'являється нова інформація.
Я читала, що в Африці не обколото "чарівним еліксиром" 83%. І не вимерли, гори трупів від єдиної хвороби в світі не лежать.
Навпаки, плодяться собі далі. То в "цивілізованих" звільняють з роботи, не пускають на навчання, не дозволяють займатися спортом ні подорожувати.
х-ня все это, ваша заливная рыба...и всегда ею было...
Рівно, як розпиляли нейро-паралітичні засоби міському транспорті, так будуть і з цією вірусньою
вчиняти.