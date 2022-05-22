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Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

тварини,мавпа

Задокументованих випадків захворювання на мавпячу віспу в Україні не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи НЕ зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі скликає ВООЗ

Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 01
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 02
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 03
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 04
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 05
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 06
Випадків мавпячої віспи в Україні не зафіксовано, - МОЗ 07

Автор: 

хвороба (303) МОЗ (5390)


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Топ коментарі
+21
судя по фото, арахамия аж поседел уже только от новости про такую болячку.
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22.05.2022 13:30
+6
Тат так так, нові вкидики потихеньку навязують нові тенденції
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22.05.2022 13:33
+6
))) не пройшло те, може щось нове зайде по суперкрупному... ))) О-о-о. згадали, всі бояться віспи - там реально страшні історії можна понаписувати і втулити дурненьким посполитим, тому давайте нам щось з віспою))). будь-ласка, ось вас щось з віспою. інше придумаємо, роздуємо, збрешемо і т.п.не перший же раз. ))) Ану бігом всі вакцинуватися від віспи, бо сказали,що на 80-90% вакцина від віспи (котра розроблена давно і майже нічого не вартує... поки що ))) ) захищає від мавпячої.

капець, народ, ну скільки можна наступали на одні і ті ж граблі? )))
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22.05.2022 13:42
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судя по фото, арахамия аж поседел уже только от новости про такую болячку.
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22.05.2022 13:30 Відповісти
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22.05.2022 13:32 Відповісти
Як на мене більше на ***** ******.
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22.05.2022 14:24 Відповісти
) може й ******. кадр знизу обрізаний.
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22.05.2022 15:03 Відповісти
ХА!судя по твоей реакции у тебя в промежной зоне не полысело!?хотя это плюс!Секси на будущее!
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22.05.2022 18:46 Відповісти
Точко із запорєбрікового мавп'ятника..
Вони ж і ковід підкинули. А ще кажуть, бактеріологічої зброї немає.
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22.05.2022 13:31 Відповісти
та воно з Африки, узбагойся.
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22.05.2022 14:56 Відповісти
Это небольшая, но победа
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22.05.2022 13:33 Відповісти
Тат так так, нові вкидики потихеньку навязують нові тенденції
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22.05.2022 13:33 Відповісти
А я думав на бурятів, що це мавпи, хворі на віспу!!!
Але бач, не зафіксовано...
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22.05.2022 13:37 Відповісти
Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая может передаваться от человека к человеку и вызывается вирусом. В ВОЗ называют эти случаи нетипичными, потому что никто из заразившихся не ездил в Западную или Центральную Африку, где встречается это заболевание. Кроме того, большинство выявленных первоначальных случаев заражения выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
https://news.zerkalo.io/world/14694.html?c
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22.05.2022 13:46 Відповісти
А я говорил, что педики зло.
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22.05.2022 13:50 Відповісти
завали хавало, а то не вiзьмуть нас в Европу.
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22.05.2022 14:57 Відповісти
А если мужчина имел половой контакт с больной оспой обезьяной, как быть?
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22.05.2022 15:20 Відповісти
я думаю умереть от укуса акулы мне в моей девятиэтажке более вероятно.

Блин, сижу тут, слушаю сирену ПВО, и тут на тебе - очередная напасть. Даже не знаю, что страшнее - война с рашкованями или мавп"яча оспа.
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22.05.2022 13:40 Відповісти
авжеж, оспою обизян саме перебивають український порядок денний у медіа

Вспышка оспы обезьян - это чем «все должны быть обеспокоены», - Джо Байден.

Он добавил, что представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения и вакцины.

ВОЗ уже подтвердила 92 случая оспы обезьян в мире. Сообщения о заражении поступили из 12 стран, преимущественно из Европы и Северной Америки. https://t.me/kievreal1/22061
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22.05.2022 13:43 Відповісти
Якшо ти не з тих хто боявся ковідної простуди, і не стояв в кілометрових чергах за отрутою вакциною, то й про нову болячку можеш не переживати, вона розрахована тільки на пацієнтів з ковідом головного мозгу!
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22.05.2022 14:02 Відповісти
Так цих =пацієнтів= значно більше, ніж нормальних людей.
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22.05.2022 21:35 Відповісти
))) не пройшло те, може щось нове зайде по суперкрупному... ))) О-о-о. згадали, всі бояться віспи - там реально страшні історії можна понаписувати і втулити дурненьким посполитим, тому давайте нам щось з віспою))). будь-ласка, ось вас щось з віспою. інше придумаємо, роздуємо, збрешемо і т.п.не перший же раз. ))) Ану бігом всі вакцинуватися від віспи, бо сказали,що на 80-90% вакцина від віспи (котра розроблена давно і майже нічого не вартує... поки що ))) ) захищає від мавпячої.

капець, народ, ну скільки можна наступали на одні і ті ж граблі? )))
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22.05.2022 13:42 Відповісти
"Великий вірусолог" ґейтс восени 2021 =передбачив= наступну =пандемію=.

Bill Gates warns of smallpox terror attacks as he seeks research funds

Bill Gates warned that bioterrorism could be a bigger threat than naturally occurring epidemics Tuesday 09 November 2021 17:25

https://www.independent.co.uk/topic/bill-gates Bill Gates has warned governments to prepare for smallpox terror attacks and future pandemics by investing billions into research and development.

Mr Gates made the comments in a https://www.independent.co.uk/topic/policy-exchange Policy Exchange interview with the chair of the health select committee https://www.independent.co.uk/topic/jeremy-hunt Jeremy Hunt .

https://www.independent.co.uk/news/science/bill-gates-smallpox-terror-attack-b1958789.html

А вакцинки є: психопати вже чекають. Ось на території квебек АЖ 2 випадки (це називається outbreak - ???) підтвердили і треба штрикатися.

Canadian government eyeing vaccines after monkeypox outbreak in ******

The federal government said it is exploring the possibility of using the smallpox vaccine to protect (риторика та сама - "захист" від "турботливого" уряду) ******ers from the recent outbreak of the disease's cousin, monkeypox.

Late Thursday, ******'s health ministry https://montreal.ctvnews.ca/canada-s-first-2-monkeypox-cases-confirmed-in-******-1.5910246 confirmed Canada's first two cases of monkeypox were in the province.
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22.05.2022 21:46 Відповісти
В так называемых вакцинах от барановируса присутствует "аденовирус шимпанзе".Не он ли замешан в этой оспе?
Как же это всё надоело.Не дают спокойно жить.То барановирус,то война,то опять какая-то хрень в виде оспы.
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22.05.2022 13:43 Відповісти
В Україні тимчасово припинили вакцинофашистську істерію і політику, але насправді нічого не скінчено.

Чому насправді приїздила ефіопська тварь - за дужками.
А щодо експериментальної бовтушки - то постійно з'являється нова інформація.
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22.05.2022 21:52 Відповісти
Снова эти глобалисты-евроаферюги за свое берутся....Короновирус исчез, как и небыло...теперь новые басни, что бы народ шмурдяком прокалывать...
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22.05.2022 13:45 Відповісти
та ходить ковiд, просто нема часу i коштiв на нього. Якщо ти бiженець, то що тебе турбувати бiльше буде - аренда за хату чи тест на ковiд?
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22.05.2022 14:55 Відповісти
То де смерті від ковіду,якщо він не контрольований? В моєму містечку жодного хворого в лікарнях немає.Невже в дома тихенько помирають?
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22.05.2022 15:01 Відповісти
Привіт. Як ти ?

Я читала, що в Африці не обколото "чарівним еліксиром" 83%. І не вимерли, гори трупів від єдиної хвороби в світі не лежать.

Навпаки, плодяться собі далі. То в "цивілізованих" звільняють з роботи, не пускають на навчання, не дозволяють займатися спортом ні подорожувати.
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22.05.2022 22:21 Відповісти
не надо тут ля-ля....в опу эти тесты....где катастрофические последствия и массовые смерти непривитых?
х-ня все это, ваша заливная рыба...и всегда ею было...
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22.05.2022 15:13 Відповісти
Твій ковід здох в наших підвалах і на фронті.
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22.05.2022 21:53 Відповісти
Це жарт?
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22.05.2022 13:46 Відповісти
73% явно знаходяться в групі ризику...
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22.05.2022 13:48 Відповісти
А 1к дадут за вакцинацию?
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22.05.2022 13:53 Відповісти
Може і більше дадуть, ти головне уколись!
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22.05.2022 14:17 Відповісти
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22.05.2022 15:22 Відповісти
арахамія напрягся...
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22.05.2022 13:58 Відповісти
вголос!!!
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22.05.2022 14:22 Відповісти
КОВІД пропав..... з'явилася мавпяча віспа. Хто розпилює спори цієї херні?
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22.05.2022 14:27 Відповісти
люди на лiтаках, туристи, мандрiвники, дешевi авiа квитки, але навiть без лiтакiв воно все одно заражати буде, бо плавають та iздять люди. Вакцини нема - якщо розiйдеться то чекайте повний свiт уродiв з вавками на шкiрi.
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22.05.2022 14:53 Відповісти
Та ладно. Будет новый тренд женской красоты . С обезьяньими оспинами. На порнхабе уже куча роликов. Человечество выдержит все
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22.05.2022 15:15 Відповісти
Ричард Ротшильд, разумеется. Он "методику" тестирования на COVID-19 ещё в 2015-м запатентовал
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22.05.2022 16:46 Відповісти
це ще гiрше за ковiд, бо залишаються огиднi мiтки. А якщо нема вакцини то косметологи можуть стати мiльярдерами, бо вся Украiна перехворати може як ковiдом. Тiльки тут навiть сховатися не зможеш, бо обличчя стане як у мавпи...
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22.05.2022 14:49 Відповісти
Збегай в пункт т. н. вакцинации, догонись ещё четырьмя-пятью бустерами. Может полегчает и прекратить ахинею писать.
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22.05.2022 16:54 Відповісти
Завтра весь бюджет на озброєння буде перенаправлений на закупівлю вакцини від цієї новоствореної болячки. Це ж більш потрібне чим снаряди. А по факту скажу вам війну "заморожують", вона буде довго і не знаю коли ми вернемо південь і чи вернемо взагалі...
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22.05.2022 15:51 Відповісти
Всі ці віруси та отрути, справ рук людських. Заколупали вже своїми лабораторіями. Хай підірвуть себе ті китайці чи хто там розповсюджує ці зарази.
Рівно, як розпиляли нейро-паралітичні засоби міському транспорті, так будуть і з цією вірусньою
вчиняти.
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22.05.2022 15:51 Відповісти
Логично - Нет обезьян нет болезни.....
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22.05.2022 16:08 Відповісти
Хто його знає що гірше кацапська мавпа ,чи оспа мавпяча
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22.05.2022 17:18 Відповісти
по ходу кадирівськи обізяни та ********** орки були стерільні
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22.05.2022 22:21 Відповісти
 
 