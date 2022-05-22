РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9431 посетитель онлайн
Новости
2 808 47

Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

тварини,мавпа

Задокументированные случаи заболевания обезьяньей оспой в Украине не зафиксированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также читайте: Срочное совещание из-за более чем 100 случаев обезьяньей оспы в Европе созывает ВОЗ

Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 01
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 02
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 03
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 04
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 05
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 06
Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав 07

болезнь (589) Минздрав (4899)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
судя по фото, арахамия аж поседел уже только от новости про такую болячку.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:30
+6
Тат так так, нові вкидики потихеньку навязують нові тенденції
показать весь комментарий
22.05.2022 13:33
+6
))) не пройшло те, може щось нове зайде по суперкрупному... ))) О-о-о. згадали, всі бояться віспи - там реально страшні історії можна понаписувати і втулити дурненьким посполитим, тому давайте нам щось з віспою))). будь-ласка, ось вас щось з віспою. інше придумаємо, роздуємо, збрешемо і т.п.не перший же раз. ))) Ану бігом всі вакцинуватися від віспи, бо сказали,що на 80-90% вакцина від віспи (котра розроблена давно і майже нічого не вартує... поки що ))) ) захищає від мавпячої.

капець, народ, ну скільки можна наступали на одні і ті ж граблі? )))
показать весь комментарий
22.05.2022 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судя по фото, арахамия аж поседел уже только от новости про такую болячку.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 13:32 Ответить
Як на мене більше на ***** ******.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:24 Ответить
) може й ******. кадр знизу обрізаний.
показать весь комментарий
22.05.2022 15:03 Ответить
ХА!судя по твоей реакции у тебя в промежной зоне не полысело!?хотя это плюс!Секси на будущее!
показать весь комментарий
22.05.2022 18:46 Ответить
Точко із запорєбрікового мавп'ятника..
Вони ж і ковід підкинули. А ще кажуть, бактеріологічої зброї немає.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:31 Ответить
та воно з Африки, узбагойся.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:56 Ответить
Это небольшая, но победа
показать весь комментарий
22.05.2022 13:33 Ответить
Тат так так, нові вкидики потихеньку навязують нові тенденції
показать весь комментарий
22.05.2022 13:33 Ответить
А я думав на бурятів, що це мавпи, хворі на віспу!!!
Але бач, не зафіксовано...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:37 Ответить
Оспа обезьян - это редкая вирусная инфекция, которая может передаваться от человека к человеку и вызывается вирусом. В ВОЗ называют эти случаи нетипичными, потому что никто из заразившихся не ездил в Западную или Центральную Африку, где встречается это заболевание. Кроме того, большинство выявленных первоначальных случаев заражения выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
https://news.zerkalo.io/world/14694.html?c
показать весь комментарий
22.05.2022 13:46 Ответить
А я говорил, что педики зло.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:50 Ответить
завали хавало, а то не вiзьмуть нас в Европу.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:57 Ответить
А если мужчина имел половой контакт с больной оспой обезьяной, как быть?
показать весь комментарий
22.05.2022 15:20 Ответить
я думаю умереть от укуса акулы мне в моей девятиэтажке более вероятно.

Блин, сижу тут, слушаю сирену ПВО, и тут на тебе - очередная напасть. Даже не знаю, что страшнее - война с рашкованями или мавп"яча оспа.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:40 Ответить
авжеж, оспою обизян саме перебивають український порядок денний у медіа

Вспышка оспы обезьян - это чем «все должны быть обеспокоены», - Джо Байден.

Он добавил, что представители здравоохранения США изучают возможные методы лечения и вакцины.

ВОЗ уже подтвердила 92 случая оспы обезьян в мире. Сообщения о заражении поступили из 12 стран, преимущественно из Европы и Северной Америки. https://t.me/kievreal1/22061
показать весь комментарий
22.05.2022 13:43 Ответить
Якшо ти не з тих хто боявся ковідної простуди, і не стояв в кілометрових чергах за отрутою вакциною, то й про нову болячку можеш не переживати, вона розрахована тільки на пацієнтів з ковідом головного мозгу!
показать весь комментарий
22.05.2022 14:02 Ответить
Так цих =пацієнтів= значно більше, ніж нормальних людей.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:35 Ответить
))) не пройшло те, може щось нове зайде по суперкрупному... ))) О-о-о. згадали, всі бояться віспи - там реально страшні історії можна понаписувати і втулити дурненьким посполитим, тому давайте нам щось з віспою))). будь-ласка, ось вас щось з віспою. інше придумаємо, роздуємо, збрешемо і т.п.не перший же раз. ))) Ану бігом всі вакцинуватися від віспи, бо сказали,що на 80-90% вакцина від віспи (котра розроблена давно і майже нічого не вартує... поки що ))) ) захищає від мавпячої.

капець, народ, ну скільки можна наступали на одні і ті ж граблі? )))
показать весь комментарий
22.05.2022 13:42 Ответить
"Великий вірусолог" ґейтс восени 2021 =передбачив= наступну =пандемію=.

Bill Gates warns of smallpox terror attacks as he seeks research funds

Bill Gates warned that bioterrorism could be a bigger threat than naturally occurring epidemics Tuesday 09 November 2021 17:25

https://www.independent.co.uk/topic/bill-gates Bill Gates has warned governments to prepare for smallpox terror attacks and future pandemics by investing billions into research and development.

Mr Gates made the comments in a https://www.independent.co.uk/topic/policy-exchange Policy Exchange interview with the chair of the health select committee https://www.independent.co.uk/topic/jeremy-hunt Jeremy Hunt .

https://www.independent.co.uk/news/science/bill-gates-smallpox-terror-attack-b1958789.html

А вакцинки є: психопати вже чекають. Ось на території квебек АЖ 2 випадки (це називається outbreak - ???) підтвердили і треба штрикатися.

Canadian government eyeing vaccines after monkeypox outbreak in ******

The federal government said it is exploring the possibility of using the smallpox vaccine to protect (риторика та сама - "захист" від "турботливого" уряду) ******ers from the recent outbreak of the disease's cousin, monkeypox.

Late Thursday, ******'s health ministry https://montreal.ctvnews.ca/canada-s-first-2-monkeypox-cases-confirmed-in-******-1.5910246 confirmed Canada's first two cases of monkeypox were in the province.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:46 Ответить
В так называемых вакцинах от барановируса присутствует "аденовирус шимпанзе".Не он ли замешан в этой оспе?
Как же это всё надоело.Не дают спокойно жить.То барановирус,то война,то опять какая-то хрень в виде оспы.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:43 Ответить
В Україні тимчасово припинили вакцинофашистську істерію і політику, але насправді нічого не скінчено.

Чому насправді приїздила ефіопська тварь - за дужками.
А щодо експериментальної бовтушки - то постійно з'являється нова інформація.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:52 Ответить
Снова эти глобалисты-евроаферюги за свое берутся....Короновирус исчез, как и небыло...теперь новые басни, что бы народ шмурдяком прокалывать...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:45 Ответить
та ходить ковiд, просто нема часу i коштiв на нього. Якщо ти бiженець, то що тебе турбувати бiльше буде - аренда за хату чи тест на ковiд?
показать весь комментарий
22.05.2022 14:55 Ответить
То де смерті від ковіду,якщо він не контрольований? В моєму містечку жодного хворого в лікарнях немає.Невже в дома тихенько помирають?
показать весь комментарий
22.05.2022 15:01 Ответить
Привіт. Як ти ?

Я читала, що в Африці не обколото "чарівним еліксиром" 83%. І не вимерли, гори трупів від єдиної хвороби в світі не лежать.

Навпаки, плодяться собі далі. То в "цивілізованих" звільняють з роботи, не пускають на навчання, не дозволяють займатися спортом ні подорожувати.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:21 Ответить
не надо тут ля-ля....в опу эти тесты....где катастрофические последствия и массовые смерти непривитых?
х-ня все это, ваша заливная рыба...и всегда ею было...
показать весь комментарий
22.05.2022 15:13 Ответить
Твій ковід здох в наших підвалах і на фронті.
показать весь комментарий
22.05.2022 21:53 Ответить
Це жарт?
показать весь комментарий
22.05.2022 13:46 Ответить
73% явно знаходяться в групі ризику...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:48 Ответить
А 1к дадут за вакцинацию?
показать весь комментарий
22.05.2022 13:53 Ответить
Може і більше дадуть, ти головне уколись!
показать весь комментарий
22.05.2022 14:17 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 15:22 Ответить
арахамія напрягся...
показать весь комментарий
22.05.2022 13:58 Ответить
вголос!!!
показать весь комментарий
22.05.2022 14:22 Ответить
КОВІД пропав..... з'явилася мавпяча віспа. Хто розпилює спори цієї херні?
показать весь комментарий
22.05.2022 14:27 Ответить
люди на лiтаках, туристи, мандрiвники, дешевi авiа квитки, але навiть без лiтакiв воно все одно заражати буде, бо плавають та iздять люди. Вакцини нема - якщо розiйдеться то чекайте повний свiт уродiв з вавками на шкiрi.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:53 Ответить
Та ладно. Будет новый тренд женской красоты . С обезьяньими оспинами. На порнхабе уже куча роликов. Человечество выдержит все
показать весь комментарий
22.05.2022 15:15 Ответить
Ричард Ротшильд, разумеется. Он "методику" тестирования на COVID-19 ещё в 2015-м запатентовал
показать весь комментарий
22.05.2022 16:46 Ответить
це ще гiрше за ковiд, бо залишаються огиднi мiтки. А якщо нема вакцини то косметологи можуть стати мiльярдерами, бо вся Украiна перехворати може як ковiдом. Тiльки тут навiть сховатися не зможеш, бо обличчя стане як у мавпи...
показать весь комментарий
22.05.2022 14:49 Ответить
Збегай в пункт т. н. вакцинации, догонись ещё четырьмя-пятью бустерами. Может полегчает и прекратить ахинею писать.
показать весь комментарий
22.05.2022 16:54 Ответить
Завтра весь бюджет на озброєння буде перенаправлений на закупівлю вакцини від цієї новоствореної болячки. Це ж більш потрібне чим снаряди. А по факту скажу вам війну "заморожують", вона буде довго і не знаю коли ми вернемо південь і чи вернемо взагалі...
показать весь комментарий
22.05.2022 15:51 Ответить
Всі ці віруси та отрути, справ рук людських. Заколупали вже своїми лабораторіями. Хай підірвуть себе ті китайці чи хто там розповсюджує ці зарази.
Рівно, як розпиляли нейро-паралітичні засоби міському транспорті, так будуть і з цією вірусньою
вчиняти.
показать весь комментарий
22.05.2022 15:51 Ответить
Логично - Нет обезьян нет болезни.....
показать весь комментарий
22.05.2022 16:08 Ответить
Хто його знає що гірше кацапська мавпа ,чи оспа мавпяча
показать весь комментарий
22.05.2022 17:18 Ответить
по ходу кадирівськи обізяни та ********** орки були стерільні
показать весь комментарий
22.05.2022 22:21 Ответить
 
 