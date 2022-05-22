Случаи обезьяньей оспы в Украине не зафиксированы, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Задокументированные случаи заболевания обезьяньей оспой в Украине не зафиксированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Не стоит паниковать. В Украине случаев заболевания такой разновидностью оспы не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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