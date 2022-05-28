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Обезьянья оспа придет в Украину, но ее локализируют, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

віспа

В Украине, вероятно, будут зарегистрированы случаи обезьяньей оспы, но эпидемиологической вспышки не будет.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Недостаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь достаточно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или, например, кровью, или с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", - пояснил он.

По словам Кузина, сейчас есть четкие инструкции для врачей эпидемиологов, как в Украине, так и во всем мире.

"Алгоритм очень похож на ковид. И в течение инкубационного периода, и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждениях здравоохранения. Это по сути лечение и равно небольшому карантину. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и, в том числе, она не является инфекционной для них", - добавил главный санврач.

Он отметил, что в настоящее время в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы.

"Заболевание довольно редко протекает в тяжелой форме, поэтому скорость передачи его минимальна, поэтому риски его эпидемического распространения для мира также минимальны.

Но мы точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что нужно применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", - подытожил Кузин.

Также читайте: Вероятность распространения обезьяньей оспы в Украине очень мала, - Кузин
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Топ комментарии
+19
Зараз в Україні лютує зелена віспа, вона страшніша за всі інші.
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28.05.2022 13:29
+10
Зараз перш за все треба локалізувати кацапячу віспу, яка значно небезпечніша за мавпячі, свинячі та всі інші разом взяті
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28.05.2022 13:23
+9
Та ви кажіть одразу, що вона лікується вакцинами проти ковіду. Що - дарма стільки закуповували?
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28.05.2022 13:20
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Та ви кажіть одразу, що вона лікується вакцинами проти ковіду. Що - дарма стільки закуповували?
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28.05.2022 13:20 Ответить
Зараз перш за все треба локалізувати кацапячу віспу, яка значно небезпечніша за мавпячі, свинячі та всі інші разом взяті
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28.05.2022 13:23 Ответить
Від ковіду вилікувались,щойно війна прийшла,і від цієї зарази не помремо!
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28.05.2022 13:24 Ответить
Зараз в Україні лютує зелена віспа, вона страшніша за всі інші.
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28.05.2022 13:29 Ответить
Наскільки я зрозумів - це просто віспа.
Всім тим, у кого є на плечі мітка від вакцини - переживати нічого
А молодь - під загрозою. Всі думали, що віспу перебороли і перестали робити вакцинацію.
І звісно - обізян у нас поменшало...
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28.05.2022 13:28 Ответить
На плече вроде от тубика бцж, а от оспы другая. Хз, а если ветрянкой болел? Тоже ж оспа.
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28.05.2022 13:33 Ответить
От оспы. Эхх, маладёёшь (с)
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28.05.2022 13:37 Ответить
Хз, у меня есть что тр, а особо не влавался в подробностях. Но в 14 не ревакцинировался кажись. Ветрянкой зато болел.
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28.05.2022 14:13 Ответить
от оспы есть только у тех кто родился до 1979 года ,у остальных рубец от БЦЖ (бацилла кольмета -жерена-от туберкулеза)-и то не у всех
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28.05.2022 20:53 Ответить
Це стосується старшого покоління. Можу помилятися, але дітям з 1980-х дат народження вже не робили і міток нема. Вона вважалася "хворобою яку перемогли"
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28.05.2022 15:52 Ответить
Она уже засела в ОП, там бушует зелёный штам!
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28.05.2022 13:32 Ответить
Как нащщот пойти за русским кораблём?
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28.05.2022 13:35 Ответить
Так она уже пришла ,оспа ***** ,по народному.
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28.05.2022 13:36 Ответить
Є впевненість, що разом з ****** зникне сила- силенна інфекційних захворвань.
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28.05.2022 13:40 Ответить
Агрохімія напрягся.
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28.05.2022 13:44 Ответить
На макак віспа не діє. Тільки на справжніх мавп.
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28.05.2022 13:58 Ответить
Поки бойовий абхазький діджей в клітці, нічого Україні не загрожує.
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28.05.2022 13:58 Ответить
Локалізуйте її на окупованих територіях
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28.05.2022 13:58 Ответить
уже идет маршем, от Изюма до Херсона...
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28.05.2022 14:03 Ответить
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28.05.2022 14:04 Ответить
Знову якась фігня, то вони вигадали спід,вич, потім коронавірус, а ним тисячі людей в день заражалися, А як почалася війна, про корону всі забули й маски викинули. Мільярди потратили на сумнівну вакцинацію. Все дуже схоже на глобальну аферу ******** фармацевтів. Як тільки доходи впали, так і з'являеться нова епідемія. Круто працюють!
Цікаво, яка інфекція з'явиться слідуюча?
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28.05.2022 14:06 Ответить
Хто б оце кузіна локалізував. За два роки остогид трохи менше ніж кацапи
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28.05.2022 14:06 Ответить
Бачили-бачили! З Коронавірусом вже таке проходили! Взято особисто під контроль презедента?
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28.05.2022 14:18 Ответить
кто не в курсе эта оспа передается только при "очень близком контакте" в основном при занятиях сексом (гомосексуалистами )
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28.05.2022 14:51 Ответить
Хвороба мавпоскотойоббіків?
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28.05.2022 15:18 Ответить
Да-да. Также как ковидом болеют только пенсы. Оттого оспой уже начали болеть школьники в Канаде.
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28.05.2022 16:59 Ответить
Я особо не слежу, но вот известно что заболела медсестра, которая следила за пациентом в Британии. Так что вот такое вот. Гомосекс, ага.
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28.05.2022 17:00 Ответить
А що там з коронавірусом? Вже нема)) !?
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28.05.2022 14:55 Ответить
Вже нема.
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28.05.2022 17:38 Ответить
Ще би знайти тих, хто роспосвсюджував нервово паралітичну речовину ковід 19. Який вірусом не являвся.
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28.05.2022 15:50 Ответить
Никто пока не знает что будет с этой эпидемией. Так что надеемся не дойдет.
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28.05.2022 16:57 Ответить
Та вже давно вона в ОП оселилась, з абхазії її завезли, противна така що піпец... так що йдіть вже, локалізовуйте цю арахамію
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28.05.2022 17:55 Ответить
Навіть борці зі здоровим глуздом квебеку сказали, що всі хворі - гомосексуалісти, вже 25 випадків підтвердили, як правило, від одного до іншого.
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28.05.2022 21:17 Ответить
 
 