Обезьянья оспа придет в Украину, но ее локализируют, - Кузин

В Украине, вероятно, будут зарегистрированы случаи обезьяньей оспы, но эпидемиологической вспышки не будет.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Недостаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь достаточно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или, например, кровью, или с какими-то биологическими материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не столь велика, как при ковиде", - пояснил он.

По словам Кузина, сейчас есть четкие инструкции для врачей эпидемиологов, как в Украине, так и во всем мире.

"Алгоритм очень похож на ковид. И в течение инкубационного периода, и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждениях здравоохранения. Это по сути лечение и равно небольшому карантину. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и, в том числе, она не является инфекционной для них", - добавил главный санврач.

Он отметил, что в настоящее время в мире не планируют проводить массовую вакцинацию от обезьяньей оспы.

"Заболевание довольно редко протекает в тяжелой форме, поэтому скорость передачи его минимальна, поэтому риски его эпидемического распространения для мира также минимальны.

Но мы точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что нужно применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", - подытожил Кузин.

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