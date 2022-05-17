У Маріуполі можливий спалах холери та інших хвороб, - ВООЗ

У Маріуполі можливий спалах холери, є проблеми із відсутністю води та її якістю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан.

Наразі окуповані території, а особливо Маріуполь, у небезпеці, зазначила вона.

Хоча в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.

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