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У Маріуполі можливий спалах холери та інших хвороб, - ВООЗ

маріуполь

У Маріуполі можливий спалах холери, є проблеми із відсутністю води та її якістю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан.

Наразі окуповані території, а особливо Маріуполь, у небезпеці, зазначила вона.

Хоча в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації.

"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.

Також читайте: Окупанти хочуть приховати кількість жертв у маріупольському Драмтеатрі, - радник мера Андрющенко

Автор: 

хвороба (305) ВООЗ (773) Маріуполь (3254)


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Самая опасная болезнь в Марике уже началась. Называется "рузьке мир". Её жертвами уже пали 140 млн. недочеловеков в Параше и многие миллионы за её пределами.
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17.05.2022 19:28 Відповісти
Парашинські пропагандони все спруть на біолабораторії.
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17.05.2022 19:31 Відповісти
А чего не говорят про зелёного ******,который сдал весь юг и создал зелёный коридор в Гостомель?
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17.05.2022 20:06 Відповісти
ну, висловіть занепокоєння, чо.
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17.05.2022 20:34 Відповісти
 
 