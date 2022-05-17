Окупанти хочуть приховати кількість жертв у маріупольському Драмтеатрі, - радник мера Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі приховують свої воєнні злочини.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців.

МНС так званої "ДНР" посилаючись на звіти МНС Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "ДНР" загинули в Драматичному театрі.

Навіть за мінімальним сценарієм там загинули понад 300. Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Приховані під номерами в безіменних братьських могилах Мангуша", - розповів він.

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