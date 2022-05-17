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Новини Війна
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Окупанти хочуть приховати кількість жертв у маріупольському Драмтеатрі, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти в Маріуполі приховують свої воєнні злочини.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців.

МНС так званої "ДНР" посилаючись на звіти МНС Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "ДНР" загинули в Драматичному театрі.

Навіть за мінімальним сценарієм там загинули понад 300. Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Приховані під номерами в безіменних братьських могилах Мангуша", - розповів він.

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Автор: 

Маріуполь (3254)


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Обычно твари на братских могилах строили здания. Это нужно учитывать, а так же, после освобождения Мариуполя необходимо лишать гражданства тех, кто не знает украинского языка. Они 100% завезут в Мариуполь чужеродные организмы. Украина должна корчевать эту нечисть раз и навсегда.
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17.05.2022 19:10 Відповісти
на жаль, вони приховають.
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17.05.2022 19:14 Відповісти
Может не надо никаких новостей о Марике до деоккупации (если конечно мы когда-нибудь вернём его. Пока что мы в точке буферкации и не знаем что будет впереди, можем как и Крым вернуть, так и полностью быть поглощены рашей, так и иметь вечное ордло только в тех масштабах, что сейчас есть на данный момент. А через 50 лет никто и не вспомнит что эта территория была наша, как уже 80 лет японцы требуют вернуть Курилы и ничего с этим сделать не могут)

Так вот любая новость о Марике вызывает уныние и беспомощность, так как нам рассказывают ужасные новости оттуда и ты осознаешь, что ничего с этим поделать не можешь
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17.05.2022 19:15 Відповісти
****** какого *** Украина не ****** по детскдикам Белгорода, валуек и прочим городам *************
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17.05.2022 19:20 Відповісти
Від 8 до 10 ракетних ударів по Львівщині.
Найбільша ракетна атака з 24 лютого.
Коли будете вагатися, чи всіх росіян треба знищити - не вагайтеся, нищіть усіх!😡
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17.05.2022 19:20 Відповісти
Всі ці смерті на совісті московських ординців і кремлівських гнид в Україні ,які розмінували Чонгар!!!)))
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17.05.2022 19:23 Відповісти
 
 