Окупанти хочуть приховати кількість жертв у маріупольському Драмтеатрі, - радник мера Андрющенко
Російські окупанти в Маріуполі приховують свої воєнні злочини.
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують робити все для приховання злочинів. Потрохи стає зрозумілим, чому саме до розборів завалів в таких місцях як Драматичний театр та Пологовий будинок не залучають маріупольців.
МНС так званої "ДНР" посилаючись на звіти МНС Росії, що працює в Маріуполі, оприлюднює данні про загиблих в Драматичному театрі. Їх виявилось…. 12. 12 людей за даними "ДНР" загинули в Драматичному театрі.
Навіть за мінімальним сценарієм там загинули понад 300. Де поділись тіла інших - ми теж розуміємо. Приховані під номерами в безіменних братьських могилах Мангуша", - розповів він.
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Так вот любая новость о Марике вызывает уныние и беспомощность, так как нам рассказывают ужасные новости оттуда и ты осознаешь, что ничего с этим поделать не можешь
Найбільша ракетна атака з 24 лютого.
Коли будете вагатися, чи всіх росіян треба знищити - не вагайтеся, нищіть усіх!😡