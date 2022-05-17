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Новости Война
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Оккупанты хотят скрыть количество жертв в мариупольском Драмтеатре, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты в Мариуполе скрывают свои военные преступления.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают делать все для сокрытия преступлений. Понемногу становится понятным, почему именно к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев.

МЧС так называемой "ДНР", ссылаясь на отчеты МЧС России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось…. 12. 12 человек по данным "ДНР" погибли в Драматическом театре.

Даже по минимальному сценарию там погибли более 300. Где делись тела других – мы тоже понимаем. Скрытые под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - рассказал он.

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Мариуполь (5735)


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Обычно твари на братских могилах строили здания. Это нужно учитывать, а так же, после освобождения Мариуполя необходимо лишать гражданства тех, кто не знает украинского языка. Они 100% завезут в Мариуполь чужеродные организмы. Украина должна корчевать эту нечисть раз и навсегда.
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17.05.2022 19:10 Ответить
на жаль, вони приховають.
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17.05.2022 19:14 Ответить
Может не надо никаких новостей о Марике до деоккупации (если конечно мы когда-нибудь вернём его. Пока что мы в точке буферкации и не знаем что будет впереди, можем как и Крым вернуть, так и полностью быть поглощены рашей, так и иметь вечное ордло только в тех масштабах, что сейчас есть на данный момент. А через 50 лет никто и не вспомнит что эта территория была наша, как уже 80 лет японцы требуют вернуть Курилы и ничего с этим сделать не могут)

Так вот любая новость о Марике вызывает уныние и беспомощность, так как нам рассказывают ужасные новости оттуда и ты осознаешь, что ничего с этим поделать не можешь
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17.05.2022 19:15 Ответить
****** какого *** Украина не ****** по детскдикам Белгорода, валуек и прочим городам *************
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17.05.2022 19:20 Ответить
Від 8 до 10 ракетних ударів по Львівщині.
Найбільша ракетна атака з 24 лютого.
Коли будете вагатися, чи всіх росіян треба знищити - не вагайтеся, нищіть усіх!😡
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17.05.2022 19:20 Ответить
Всі ці смерті на совісті московських ординців і кремлівських гнид в Україні ,які розмінували Чонгар!!!)))
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17.05.2022 19:23 Ответить
 
 