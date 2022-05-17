Оккупанты хотят скрыть количество жертв в мариупольском Драмтеатре, - советник мэра Андрющенко
Российские оккупанты в Мариуполе скрывают свои военные преступления.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают делать все для сокрытия преступлений. Понемногу становится понятным, почему именно к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев.
МЧС так называемой "ДНР", ссылаясь на отчеты МЧС России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось…. 12. 12 человек по данным "ДНР" погибли в Драматическом театре.
Даже по минимальному сценарию там погибли более 300. Где делись тела других – мы тоже понимаем. Скрытые под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - рассказал он.
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Так вот любая новость о Марике вызывает уныние и беспомощность, так как нам рассказывают ужасные новости оттуда и ты осознаешь, что ничего с этим поделать не можешь
Найбільша ракетна атака з 24 лютого.
Коли будете вагатися, чи всіх росіян треба знищити - не вагайтеся, нищіть усіх!😡