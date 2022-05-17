В Мариуполе возможна вспышка холеры и других болезней, - ВОЗ

В Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила менеджер Всемирной организации здравоохранения по инцидентам в Украине доктор Дорит Ницан.

В настоящее время оккупированные территории, особенно Мариуполь, в опасности, отметила она.

Хотя в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и редких повреждений труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации.

"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", - отметила Ницан.

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