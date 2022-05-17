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Новости Война
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В Мариуполе возможна вспышка холеры и других болезней, - ВОЗ

маріуполь

В Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила менеджер Всемирной организации здравоохранения по инцидентам в Украине доктор Дорит Ницан.

В настоящее время оккупированные территории, особенно Мариуполь, в опасности, отметила она.

Хотя в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, однако из-за значительных и редких повреждений труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации.

"Мы получаем информацию от неправительственных организаций, что в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей", - отметила Ницан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят скрыть количество жертв в мариупольском Драмтеатре, - советник мэра Андрющенко

болезнь (591) ВОЗ (780) Мариуполь (5735)


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Самая опасная болезнь в Марике уже началась. Называется "рузьке мир". Её жертвами уже пали 140 млн. недочеловеков в Параше и многие миллионы за её пределами.
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17.05.2022 19:28 Ответить
Парашинські пропагандони все спруть на біолабораторії.
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17.05.2022 19:31 Ответить
А чего не говорят про зелёного ******,который сдал весь юг и создал зелёный коридор в Гостомель?
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17.05.2022 20:06 Ответить
ну, висловіть занепокоєння, чо.
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17.05.2022 20:34 Ответить
 
 