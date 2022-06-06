УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5309 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 787 7
МВС (2880) США (14495) допомога і підтримка (850) Брінк (154)

США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк

Сполучені Штати Америки передають українським правоохоронцям і прикордонникам рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Українські прикордонники, нацгвардійці і поліцейські проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах.  Пишаємося тим, що зміцнюємо наше партнерство з МВС і міністром Монастирським. Підтримуємо правоохоронні органи рятувальним обладнанням на $50 млн. Воно вже в дорозі", - зазначила Бріджит Брінк.

Читайте також: У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо США!
показати весь коментар
06.06.2022 17:54 Відповісти
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
06.06.2022 17:54 Відповісти
Бриджит, лучше всё-таки без упоминания Монастырского и его фоточек
показати весь коментар
06.06.2022 18:04 Відповісти
Как интересно!!! Правоохранимтелям и пограничникам спасательное оборудование, а спасателям ЧТО?
показати весь коментар
06.06.2022 18:09 Відповісти
А спасатели купят то, что подарили равоохранимтелям и пограничникам, ничего личного - просто схемы.
показати весь коментар
07.06.2022 07:46 Відповісти
Правоохранителям и пограничникам спасательное оборудование??? Какая прелесть! А спасателям ЧТО???
показати весь коментар
06.06.2022 18:23 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
06.06.2022 18:55 Відповісти
 
 