США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн

Сполучені Штати Америки передають українським правоохоронцям і прикордонникам рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Українські прикордонники, нацгвардійці і поліцейські проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах. Пишаємося тим, що зміцнюємо наше партнерство з МВС і міністром Монастирським. Підтримуємо правоохоронні органи рятувальним обладнанням на $50 млн. Воно вже в дорозі", - зазначила Бріджит Брінк.

The @DPSU_ua, @NG_Ukraine and @NPU_GOV_UA have displayed true heroism in the most dire conditions. Proud to strengthen our partnership with @MVS_UA and Minister Monastyrskyy to support Ukraine’s law enforcement with $50 million in life-saving equipment. More is on the way. pic.twitter.com/yoBUVU7khh