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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Білому домі анонсували нові кроки з підтримки України

дім,білий

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що очікує "на наступному тижні" нових заяв щодо допомоги Сполученими Штатами Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми оголошуємо нові кроки, які означають нову допомогу, яку ми надаємо українцям, щоб вони могли боротися. Це відбувається майже щодня, принаймні - щотижня. І ми матимемо більше про це сказати й у наступний тиждень", — заявив він, підкресливши, що допомога США вже мала "значний" вплив на перебіг війни.

"Ми показали здатність бути спритними, щоб коригувати нашу допомогу та наш підхід, оскільки цілі російської війни змінюються. І ми будемо й надалі продовжувати робити це, залежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою", – додав Файнер.

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Він також прокоментував заклик Києва визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що такий сценарій не можна виключати.

"Ми розглядаємо цілий ряд інших додаткових кроків, які ми можемо зробити, щоб притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона вчиняє в Україні", – пояснив Файнер.

Автор: 

США (23032) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+16
Щиро дякуэмо.
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24.04.2022 19:45
+13
В понеділок відкривають лендліз. Там почнуться дуже класні подарунки від Дяді Джо...
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24.04.2022 19:53
+12
боже, благослови Америку!
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24.04.2022 19:46
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Щиро дякуэмо.
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24.04.2022 19:45 Відповісти
боже, благослови Америку!
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24.04.2022 19:46 Відповісти
найвражливiше за останнiй час,це була заява Джонсона,про готовнiсть нанесення ядерного удару по кацапам,в разi iхньоi атаки неконвецiйною зброэю по Украiнi.вiдповiдно-англiйцi прорахували цей крок так,щоб потiм не отримати удар по своiй терiторii. то може вже настав час використати цей варiант на випередження...
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24.04.2022 19:47 Відповісти
В понеділок відкривають лендліз. Там почнуться дуже класні подарунки від Дяді Джо...
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24.04.2022 19:53 Відповісти
Звідки інфа про ленд-ліз?
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24.04.2022 20:06 Відповісти
Настучишь хозяевам? Они в курсе.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
вешайтесь орки или сразу закапывайтесь
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24.04.2022 19:57 Відповісти
Самозакапывание я ещё не слышал. Но очень интересная идея👍❗
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24.04.2022 19:59 Відповісти
Украина это кулак который ****** кацапов❗И это будет до развала кацапстана . Ирония, ***** говорит Украины нет! - Ха! А кто тогда тебя ******?💥☝
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24.04.2022 19:58 Відповісти
Проклятьіє англасаксьі с Омерикой і загнівающім западам!!11
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24.04.2022 22:24 Відповісти
Спасибо Америке за их помощь.
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24.04.2022 20:04 Відповісти
Спасибо Америке за их всестороннюю помощь Украине
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24.04.2022 20:05 Відповісти
 
 