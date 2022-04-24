В Белом доме анонсировали новые шаги по поддержке Украины

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что ожидает "на следующей неделе" новых заявлений о помощи Соединенных Штатов Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы объявляем новые шаги, которые означают новую помощь, которую мы оказываем украинцам, чтобы они могли бороться. Это происходит почти ежедневно, по крайней мере - еженедельно. И мы будем больше об этом сказать и в следующую неделю", - заявил он, подчеркнув, что помощь США уже оказала "значительное" влияние на ход войны.

"Мы показали способность быть ловкими, чтобы корректировать нашу помощь и наш подход, поскольку цели российской войны меняются. И мы будем и дальше продолжать делать это, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на поле боя", - добавил Файнер.

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Он также прокомментировал призыв Киева признать Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что подобный сценарий нельзя исключать.

"Мы рассматриваем целый ряд других дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает в Украине", – пояснил Файнер.