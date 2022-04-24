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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Белом доме анонсировали новые шаги по поддержке Украины

дім,білий

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что ожидает "на следующей неделе" новых заявлений о помощи Соединенных Штатов Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы объявляем новые шаги, которые означают новую помощь, которую мы оказываем украинцам, чтобы они могли бороться. Это происходит почти ежедневно, по крайней мере - еженедельно. И мы будем больше об этом сказать и в следующую неделю", - заявил он, подчеркнув, что помощь США уже оказала "значительное" влияние на ход войны.

"Мы показали способность быть ловкими, чтобы корректировать нашу помощь и наш подход, поскольку цели российской войны меняются. И мы будем и дальше продолжать делать это, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на поле боя", - добавил Файнер.

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Он также прокомментировал призыв Киева признать Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что подобный сценарий нельзя исключать.

"Мы рассматриваем целый ряд других дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает в Украине", – пояснил Файнер.

США (26835) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+16
Щиро дякуэмо.
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24.04.2022 19:45
+13
В понеділок відкривають лендліз. Там почнуться дуже класні подарунки від Дяді Джо...
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24.04.2022 19:53
+12
боже, благослови Америку!
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24.04.2022 19:46
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Щиро дякуэмо.
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24.04.2022 19:45 Ответить
боже, благослови Америку!
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24.04.2022 19:46 Ответить
найвражливiше за останнiй час,це була заява Джонсона,про готовнiсть нанесення ядерного удару по кацапам,в разi iхньоi атаки неконвецiйною зброэю по Украiнi.вiдповiдно-англiйцi прорахували цей крок так,щоб потiм не отримати удар по своiй терiторii. то може вже настав час використати цей варiант на випередження...
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24.04.2022 19:47 Ответить
В понеділок відкривають лендліз. Там почнуться дуже класні подарунки від Дяді Джо...
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24.04.2022 19:53 Ответить
Звідки інфа про ленд-ліз?
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24.04.2022 20:06 Ответить
Настучишь хозяевам? Они в курсе.
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24.04.2022 20:20 Ответить
вешайтесь орки или сразу закапывайтесь
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24.04.2022 19:57 Ответить
Самозакапывание я ещё не слышал. Но очень интересная идея👍❗
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24.04.2022 19:59 Ответить
Украина это кулак который ****** кацапов❗И это будет до развала кацапстана . Ирония, ***** говорит Украины нет! - Ха! А кто тогда тебя ******?💥☝
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24.04.2022 19:58 Ответить
Проклятьіє англасаксьі с Омерикой і загнівающім западам!!11
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24.04.2022 22:24 Ответить
Спасибо Америке за их помощь.
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24.04.2022 20:04 Ответить
Спасибо Америке за их всестороннюю помощь Украине
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24.04.2022 20:05 Ответить
 
 