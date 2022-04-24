В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, – Денисова
В России сейчас пытаются найти путь для быстрого усыновления детей, которых вывезли из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
"Еще одно военное преступление России – депортация. Путинский режим насильно вывез с территории Украины 915 тысяч украинцев. Из них 160 тысяч – дети, более двух тысяч сирот. Но есть среди них и те, кого украли у живых родителей", – пишет Денисова.
"И теперь российская Дума на скорую руку ищет путь, как упростить усыновление украинских депортированных детей", - отметила уполномоченный по правам человека.
В комментарии ТСН она рассказала, что у России есть волонтеры, которые тихо помогают украинцам вырваться из российских тисков и попасть на территорию Европы. Известно о семи лицах, выехавших в Эстонию, а затем в Швецию.
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чи є в світі такі слова, які б змогли пояснити цей.... безпрєдєл.... нормальній людині?
мордор повинен бути знищений!
Кацапы же все *******. А сколько этих детей потом окажется у работорговцев в Азии?
НЕ поможет!!! Кавказцы победят!