В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, – Денисова

В России сейчас пытаются найти путь для быстрого усыновления детей, которых вывезли из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"Еще одно военное преступление России – депортация. Путинский режим насильно вывез с территории Украины 915 тысяч украинцев. Из них 160 тысяч – дети, более двух тысяч сирот. Но есть среди них и те, кого украли у живых родителей", – пишет Денисова.

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"И теперь российская Дума на скорую руку ищет путь, как упростить усыновление украинских депортированных детей", - отметила уполномоченный по правам человека.

В комментарии ТСН она рассказала, что у России есть волонтеры, которые тихо помогают украинцам вырваться из российских тисков и попасть на территорию Европы. Известно о семи лицах, выехавших в Эстонию, а затем в Швецию.

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