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Новости Агрессия России против Украины Война
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В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, – Денисова

діти,війни

В России сейчас пытаются найти путь для быстрого усыновления детей, которых вывезли из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

"Еще одно военное преступление России – депортация. Путинский режим насильно вывез с территории Украины 915 тысяч украинцев. Из них 160 тысяч – дети, более двух тысяч сирот. Но есть среди них и те, кого украли у живых родителей", – пишет Денисова.

Читайте также: Российские оккупанты принудительно вывезли в РФ группу украинских детей, - Денисова

"И теперь российская Дума на скорую руку ищет путь, как упростить усыновление украинских депортированных детей", - отметила уполномоченный по правам человека.

В комментарии ТСН она рассказала, что у России есть волонтеры, которые тихо помогают украинцам вырваться из российских тисков и попасть на территорию Европы. Известно о семи лицах, выехавших в Эстонию, а затем в Швецию.

Читайте также: Похищение РФ украинских детей и их запланированное "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным нарушением международного гуманитарного права, - Маасикас

Автор: 

Денисова Людмила (996) депортация (682) дети (6516) россия (95660) усыновление (75)


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Топ комментарии
+6
Може варто не коментарі г+г роздавати, а швидко шукати можливість притягти мордор до відповідальності за кінднепінг? Нє?
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24.04.2022 16:26
+4
Генетичний нацизм у виконанні кацапні.
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24.04.2022 16:24
+2
Киднепинг и терроризм, разве нет? Про закон неуместно даже говорить
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24.04.2022 18:41
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Генетичний нацизм у виконанні кацапні.
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24.04.2022 16:24 Ответить
Я так понимаю ,что кацапы окончательно и бесповоротно помножить свой ******** на ноль ...ну-ну ,флаг в руки и барабан на шею ...
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24.04.2022 16:25 Ответить
Може варто не коментарі г+г роздавати, а швидко шукати можливість притягти мордор до відповідальності за кінднепінг? Нє?
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24.04.2022 16:26 Ответить
Вони не знають шо таке кінднепінг...
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24.04.2022 16:51 Ответить
чи є ще такі гріхи яких би вони не накоїли на Україні?
чи є в світі такі слова, які б змогли пояснити цей.... безпрєдєл.... нормальній людині?
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24.04.2022 16:34 Ответить
немає і це було риторичне питання!
мордор повинен бути знищений!
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24.04.2022 16:47 Ответить
Дивно... Кацапсячі свиноматки свої помьйоти віддають ***** на м'ясо, а наших дітей хочуть усиновляти...
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24.04.2022 16:49 Ответить
Для того, что бы издеваться и насиловать Украинских детей!
Кацапы же все *******. А сколько этих детей потом окажется у работорговцев в Азии?
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24.04.2022 17:41 Ответить
А смысл этого усыновления? Все москали спились и не могут детей штамповать? Или для восстановления славянского населения? Кавказцы и китайцы прогрессирующе размножаются в орде и задавливают?
НЕ поможет!!! Кавказцы победят!
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24.04.2022 18:15 Ответить
А смысл этого усыновления?? Что москали все спились и не могут детей штамповать? Или для восстановления славянской идентичности? Кавказцы и китайцы прогрессивно размножаются? НЕ поможет! Кавказцы задавят и это правильно и приветствуется. Московия будет мусульманским анклавом
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24.04.2022 18:33 Ответить
"В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, - Денисова" - это звучит как действие правовой державы в правовом поле. Официальное лицо Украины не должно переступать неких рамок и тем не менее необходимо называть вещи своими именами "киднеппинг, похищение украинских детей" и для Запада это тоже будет звучать совершенно иначе, чем то, как подает киднеппинг и терроризм Денисова.
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24.04.2022 18:39 Ответить
Киднепинг и терроризм, разве нет? Про закон неуместно даже говорить
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24.04.2022 18:41 Ответить
Грош ціна російському громадянству і російському паспорту.Щоб мати громадянство США треба прожити в державі 5 років здати екзамен з англійської та історії штатів.Щоб отримати громадянство будь якої країни Європи треба пройти складну і тривалу процедуру.І тільки громадянство іпаспорт росії надають насильно.Це шарашкина контора а не держава.Це держава зациклина на насиллі і поневоленні.
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24.04.2022 23:09 Ответить
 
 