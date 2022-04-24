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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії намагаються спростити всиновлення дітей, яких вивезли з України, – Денісова

діти,війни

У Росії зараз намагаються знайти шлях для швидкого всиновлення дітей, яких силоміць вивезли з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Ще один воєнний злочин Росії - депортація. Путінський режим силоміць вивіз з території України 915 тисяч українців. З них 160 тисяч - діти, понад дві тисячі - сиріт. Але є серед них і ті, кого вкрали у живих батьків", - пише Денісова.

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"І тепер російська Дума нашвидкуруч шукає шлях, як спростити усиновлення українських депортованих дітей", - зазначила Уповноважена з прав людини.

У коментарі ТСН вона розповіла, що в Росії є волонтери, які тихо допомагають українцям вирватися з російських лещат і потрапити на територію Європи. Відомо про сімох осіб, які виїхали в Естонію, а потім у Швецію.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (724) діти (5089) росія (65346) усиновлення (47)


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Топ коментарі
+6
Може варто не коментарі г+г роздавати, а швидко шукати можливість притягти мордор до відповідальності за кінднепінг? Нє?
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24.04.2022 16:26
+4
Генетичний нацизм у виконанні кацапні.
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24.04.2022 16:24
+2
Киднепинг и терроризм, разве нет? Про закон неуместно даже говорить
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24.04.2022 18:41
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Генетичний нацизм у виконанні кацапні.
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24.04.2022 16:24 Відповісти
Я так понимаю ,что кацапы окончательно и бесповоротно помножить свой ******** на ноль ...ну-ну ,флаг в руки и барабан на шею ...
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24.04.2022 16:25 Відповісти
Може варто не коментарі г+г роздавати, а швидко шукати можливість притягти мордор до відповідальності за кінднепінг? Нє?
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24.04.2022 16:26 Відповісти
Вони не знають шо таке кінднепінг...
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24.04.2022 16:51 Відповісти
чи є ще такі гріхи яких би вони не накоїли на Україні?
чи є в світі такі слова, які б змогли пояснити цей.... безпрєдєл.... нормальній людині?
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24.04.2022 16:34 Відповісти
немає і це було риторичне питання!
мордор повинен бути знищений!
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24.04.2022 16:47 Відповісти
Дивно... Кацапсячі свиноматки свої помьйоти віддають ***** на м'ясо, а наших дітей хочуть усиновляти...
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24.04.2022 16:49 Відповісти
Для того, что бы издеваться и насиловать Украинских детей!
Кацапы же все *******. А сколько этих детей потом окажется у работорговцев в Азии?
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24.04.2022 17:41 Відповісти
А смысл этого усыновления? Все москали спились и не могут детей штамповать? Или для восстановления славянского населения? Кавказцы и китайцы прогрессирующе размножаются в орде и задавливают?
НЕ поможет!!! Кавказцы победят!
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24.04.2022 18:15 Відповісти
А смысл этого усыновления?? Что москали все спились и не могут детей штамповать? Или для восстановления славянской идентичности? Кавказцы и китайцы прогрессивно размножаются? НЕ поможет! Кавказцы задавят и это правильно и приветствуется. Московия будет мусульманским анклавом
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24.04.2022 18:33 Відповісти
"В России пытаются упростить усыновление детей, вывезенных из Украины, - Денисова" - это звучит как действие правовой державы в правовом поле. Официальное лицо Украины не должно переступать неких рамок и тем не менее необходимо называть вещи своими именами "киднеппинг, похищение украинских детей" и для Запада это тоже будет звучать совершенно иначе, чем то, как подает киднеппинг и терроризм Денисова.
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24.04.2022 18:39 Відповісти
Киднепинг и терроризм, разве нет? Про закон неуместно даже говорить
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24.04.2022 18:41 Відповісти
Грош ціна російському громадянству і російському паспорту.Щоб мати громадянство США треба прожити в державі 5 років здати екзамен з англійської та історії штатів.Щоб отримати громадянство будь якої країни Європи треба пройти складну і тривалу процедуру.І тільки громадянство іпаспорт росії надають насильно.Це шарашкина контора а не держава.Це держава зациклина на насиллі і поневоленні.
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24.04.2022 23:09 Відповісти
 
 