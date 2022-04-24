У Росії намагаються спростити всиновлення дітей, яких вивезли з України, – Денісова

У Росії зараз намагаються знайти шлях для швидкого всиновлення дітей, яких силоміць вивезли з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Ще один воєнний злочин Росії - депортація. Путінський режим силоміць вивіз з території України 915 тисяч українців. З них 160 тисяч - діти, понад дві тисячі - сиріт. Але є серед них і ті, кого вкрали у живих батьків", - пише Денісова.

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"І тепер російська Дума нашвидкуруч шукає шлях, як спростити усиновлення українських депортованих дітей", - зазначила Уповноважена з прав людини.

У коментарі ТСН вона розповіла, що в Росії є волонтери, які тихо допомагають українцям вирватися з російських лещат і потрапити на територію Європи. Відомо про сімох осіб, які виїхали в Естонію, а потім у Швецію.

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