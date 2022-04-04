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Евакуйованих дітей-сиріт із Донбасу продають в усиновлення в РФ, - Східна правозахисна група

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

усиновлення

Перед початком військового вторгнення РФ в Україну НВФ "ЛНР" та "ДНР" примусово вивезли на територію РФ дітей-сиріт, які на постійній основі перебували в інтернатах на території ОРДЛО. Насамперед окупанти "евакуювали" дітей для створення картинки у пропагандистських ЗМІ, що нібито діти тікають від можливого наступу ЗСУ, тобто у такий спосіб намагалися виправдати свої дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Східна правозахисна група.

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На даний момент дітей сиріт з ОРДЛО розподілили по різних регіонах РФ - Волгоградська, Ростовська, Московська, Білгородська, Тульська області і зараз готують пакети документів на передачу цих дітей у сім'ї РФ.

"Річ у тому, що на усиновленні дітей, у РФ зробили цілий бізнес, там є посередники, які за гроші прискорюють бюрократичний процес усиновлення дитини сім'ям із РФ", – повідомляють у Східній правозахисній групі (ВПГ).

На даний момент, правозахисникам відомо, що зараз РФ зібрала 289 пакетів документів на передачу дітей сиріт із Донбасу в сім'ї РФ, а для того, щоб усиновити інших дітей, необхідно внести зміни до законодавства РФ, оскільки у багатьох дітей сиріт із Донбасу немає громадянства РФ.

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"Дітей-сиріт із Донбасу усиновлюють за прискореною процедурою, їх фактично просто продають. Яка буде доля невідома, немає гарантій, що їх після усиновлення просто не перепродадуть. За досвідом, процедура усиновлення розтягується мінімум на від трьох місяців до року, а в даному випадку дітей тимчасово примусово евакуювали, а вже через місяць оголошують про те, що вони будуть передані в сім'ї РФ", – заявляють у ВПГ.
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Топ коментарі
+16
Це акт міжнародного тероризму.Всі причетні до цього повинні бути знайдені та покарані...
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04.04.2022 16:38
+9
нет, не получится, у рашки и ее кровавого режима есть огромное лобби на Западе, они, рашисты, заранее об этом позаботились, купив всех, кто хорошо продавался... и сейчас эти страны, во главе с германией, венгрией, сербией францией и еще несколькими будут изо всех сил защищать кровавый режим, поскольку сами не сильно далеко ушли от своего прошлого исторического опыта...
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04.04.2022 16:45
+6
...кожна викрадена дитина має бути повернена додому-в Україну...
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04.04.2022 16:42
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Це акт міжнародного тероризму.Всі причетні до цього повинні бути знайдені та покарані...
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04.04.2022 16:38 Відповісти
...кожна викрадена дитина має бути повернена додому-в Україну...
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04.04.2022 16:42 Відповісти
нет, не получится, у рашки и ее кровавого режима есть огромное лобби на Западе, они, рашисты, заранее об этом позаботились, купив всех, кто хорошо продавался... и сейчас эти страны, во главе с германией, венгрией, сербией францией и еще несколькими будут изо всех сил защищать кровавый режим, поскольку сами не сильно далеко ушли от своего прошлого исторического опыта...
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04.04.2022 16:45 Відповісти
иллюстрация: У неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні і грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.

Фото продемонстрували спільноти Vitsche Berlin і Help Ukraine in Greece.

"Група невідомих у Берліні виїхала великою автоколонною на підтримку дій Росії, війни та жорстоких вбивств українців. Ми закликаємо українців бути обережними і не контактувати з учасниками автоколони", - заявила німецька спільнота.
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04.04.2022 16:48 Відповісти
а якщо контактувати, то максимально жорстко
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04.04.2022 17:02 Відповісти
Українські очевидці на форумах писали, що з цієї рашистської колони було чутно багато образ і погроз до українців, в тому числі накшталт "Хохлы, мы вас всех изнасилуем!". Чекають на реакцію берлінської поліції...
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04.04.2022 17:21 Відповісти
Эти уроды за всё ответят .
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04.04.2022 16:39 Відповісти
Немає межі звірств цих нелюдей. Як ще Земля їх носить і терпить.
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04.04.2022 16:42 Відповісти
Любое существо уже бы от миллиона проклятий умерло . Они - что-то даже не животное .
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04.04.2022 16:45 Відповісти
Даже террористы не трогают детей. Кацапонацисты, для вас даже еще не придумали самого мерзкого определения вашей мерзкой нации
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04.04.2022 16:44 Відповісти
Если у детей будут родители, то это не плохо!
но не таким образом это должно делаться!!!!!!
да и родители с промытыми мозгами та ещё участь((
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04.04.2022 16:47 Відповісти
В Оркостані повно росіянських дітей-сиріт. Попитом не користуються з причини вродженного алкоголізму. Тому ці покидьки крадуть нашіх дітей з хорошими генами. Шкода, що ці діти попадуть до таких самихм покидьків, що купують крадених дітей. І дай бог,щоб справді для усиновлення, а не для дитячої порнографії, чи чогось ще гірше. - Горіти оркам не тільки в аду, але і на землі!
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04.04.2022 17:00 Відповісти
ПРИЙМІТЬ ЗАКОН ПРО ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯЯНСТВО!!!!! ЧОМУ ВИ ВІДХРЕЩУЕТЕСЬ ВІД ГРОМАДЯН ЯКІ ПРИНЯЛИ ДРУГЕ ГРОМАДЯНСТВО . ЧОМУ В КАНАДІ , ЧЕХІЇ ЦЕЙ ЗАКОН СХВАЛИЛИ А У НАС НІ..
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Ще не вистачало президента України з подвійним громадянством.
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04.04.2022 17:45 Відповісти
Президенти проходять перевірку … Не може такого бути щоб президент Венгріі мав би і російське громадянство, або німецький, чешський
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04.04.2022 18:51 Відповісти
По Українськи Угорщина, а не вернгрія.
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04.04.2022 20:20 Відповісти
це дуже гарно писати такі статейки, але ж ПИТАННЯ ДО МІНІСТЕРСВА СОЦ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ!!!! ДЕ ВОНИ БУЛИ КОЛИ МОЖНА БУЛО ЕВАКУЮВАТИ ДІТЕЙ З ДОНБАСУ ТА МАРІУПОЛЯ. ПРО ЦИХ ДІТОК ТІЛЬКИ ПОЧАЛИ ЗГАДУВАТИ КОЛИ СТАЛО ЗРОЗУМІЛО ЩО ЇХ ВИВОЗЯТ РАШИСТИ!!!!!!! БО ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІН СОЦ ПОЛІТИКИ ЯКІ РОЗКАЗУВАЛИ ДУЖЕ СТРАШНІ ІСТОРІЇ ЧОМУ В УКРАЇНЦЯМ ТА ІНОЗЕМЦЯМ В ЧАС ВІЙНИ НЕ МОЖНА УСИНОВЛЮВАТИ ДІТЕЙ. ЇХ БЛАГАЛИ БЛАГАЛИ БЛАГАЛИ ДАВАЙТЕ ДІТЕЙ УКРАЇНЦЯМ ЗА КОРДОН ТА НЕ ЗУПИНЯЙТЕ ПРОЦЕС УСИНОВЛЕННЯ ЩОБ ДІТОК З ДІТ БУДИКІВ ВИВОЗИТИ. ТАК НІІІІІ ЦЕ НЕ МОЖНА ЦЕ ДУЖЕ СКЛАДНИЙ ПРОЦЕЕЕЕЕЕС,,, зараз маємо що маємо. ЖАХ!!!!! Знаю знаю це дуже не попклярно критикувати зараз. Але мін соц політики це клоака корупції в УКРАЇНІ!!!!! І ВІ ЦЕ ЗНАЮТЬ! БО НАСАМ ПЕРЕД ПОВИННО СТАВИТИ ІНТЕРЕСИ ДІТЕ ТІ ЇХ ПРАВО НА СІM'"Ю а ні особисту кишеню. Я дуже сподіваюсь що після перемоги щось зміниться та дуже бажано щоб почалося змінюватись вже зараз. ТАК ЩО НСАМПЕРЕД ТРЕБА КАЗАТИ А ЧОМУ ТІ ДІТИ ОПИНИЛИСЯ В ОТАКОЙ СІТУАЦІЇ І ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ОСОБАМИ ЩОБ ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ!!!! А РАШИСТІВ МОЖНА ДОВГО ПОНОСИТИ БО ЩОЖ ВИ ВІД ПОКИДЬКИВ ЧЕКАЄТЕ .ВОНИ Ж ТОМУ І ПОКИДЬКИ ТОМУ ЩО РОБЛЯТЬ ЗВІРСТВА. ЗМІНИТЬ ПЕРШ ЗАВСЕ В УКРАЇНІ ВСЕ ЩОБ ПРОТИДІЯТИ ПОКИДЬКАМ А ПОКИ ЩО Я БАЧУ ЩО ПОКИДЬКАМ ДУЖЕ ЛЕГКО КОЯТИ ТАКЕ З ДІТЬМИ ТОМУ ЩО ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ В УКРПЇНІ ЧХАТИ ХОТІЛИ НА ДІТЕЙ В ДІТБУДИНКАХ. ЇМ ВАЖНІЙШЕ ЇХ ОСОБИСТІ ДІТИ А ТЕ ЩО ТАМ З ТАКИМИ ДІТКАМИ БУДЕ ТА ХТО ЇХ ОБІЙМЕ ТА ХТО ПРО НІХ ПОТУРЬУЄТЬСЯ ЦЕ ВЖЕ ТАКЕ ..... ЗМІНИТЬ ЗАКОНИ В УКРАЇНІ ДО ВИНОВЛЕННЯ ЩО ВАМ СТАНЕТЬСЯ , ДОЗВОЛЬТЕ ІНОЗЕМЦЯМ та одиноким жінкам іноземцяь всиновлювати дітей молодше 5 рочкив. ТА НЕ ЗУПИНЯЙТЕ ПРОЦЕСС УСИНОВЛЕННЯ УСІХ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ЗАРАЗ. ВСЕ ЦЕ МОЖНА ЗРОБИТИ ЯКЩО ЗАХОТІТИ.!!!!!!
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04.04.2022 17:41 Відповісти
Це нереальне покарання бути усиновленим кацапською сімєю і вирости на кацапських ціностях ненависті до всього цивілізованого світу.
Українські діти повинні бути повернуті в Україну
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04.04.2022 17:47 Відповісти
кацапская орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами
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04.04.2022 17:58 Відповісти
Нічого не може бути страшнішого, ніж вирости в кацапській родині, серед спадкових алкоголіків, вирожденців і збоченців.
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04.04.2022 18:02 Відповісти
Я конечно сочувствовал бы за украинских детей, но это личинки алкоголиков, наркоманов, ополченцев с ОРДЛО. Тем что на фото меньше 8 лет, родились на оккупированной врагом территории, заделанные в пьяном ли наркотическом угаре, это ни как не украинские дети. Вырожденцы с испорченными генами. Которые к подростковому возрасту превратятся к типичных ополченцев. Именно по этому что они подрастающие ополченцы, мне их не жаль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фетальный_алкогольный_синдром

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04.04.2022 19:01 Відповісти
 
 